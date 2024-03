Nancy Birtwhistle, koja je pobijedila u kulinarskom showu "Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar" 2014. godine, podijelila je svoj jednostavan trik za održavanje mrkve svježom do šest mjeseci, a da ne postane pljesniva ili gumasta, piše The Mirror.

Pravi je izazov mrkvu dulje vremena održati svježom, a posebice ako kupite onu u vrećici. No, Nancy je otkrila da one ipak mogu ostati svježe do šest mjeseci.

Ona je u svojoj knjizi "The Green Gardening Handbook" otkrila da je mrkvu najprije izvadila iz njihovih plastičnih vrećica i nije ih oprala dok ih nije bila spremna pojesti.

"Smatram da se neoprana mrkva dobro čuva u hladnoj garaži nekoliko tjedana, dok oprana mrkva u supermarketu koja se prodaje u plastičnim vrećicama traje samo nekoliko dana te postane mokra, pljesniva i klija ako se o njoj ne brine", rekla je.

Mrkva ne voli previše vlage i potrebna joj je taman odgovarajuća količina vlage da ostane dobra. Ako mrkvu odmah stavite u hladnjak, često je presuha.

Foto: Pixabay Foto: Pixabay Pravi je izazov mrkvu na dulje vremena održati svježom, a posebice ako kupite onu u vrećici.

Mrkva može ostati svježa do šest mjeseci

Dakle, postoji trik: zamotajte mrkvu u čistu pamučnu tkaninu poput kuhinjske krpe prije nego što je spremite. "Uzmite čistu krpu, navlažite je hladnom vodom, a zatim je položite na radnu površinu. Počevši od vrha, položite dvije mrkve jednu do druge i preklopite preko vrhova i strana", objasnila je Nancy.

"Dodajte još mrkvi, a zatim smotajte krpu u ogromnu kobasicu. Zamotanu mrkvu možete staviti u hladnjak i može ostati svježa do šest mjeseci", istaknula je.

Osim toga, ovaj super savjet vrijedi i za drugo povrće, no ne smijete miješati različite vrste povrća u jednoj krpi.

"Ovako pohranjeni u vlažnim ručnicima u odjeljku za salatu u hladnjaku, vaše salate, voće i drugo povrće čuvat će se tjednima, a ne danima", dodala je Nancy.

"Mrkva je nakon mjeseci čuvanja još uvijek bila vlažna, nije imala mrlja nakon što je bila oguljena, bila je čvrsta i savršene boje, a imala je isti okus i teksturu kao bilo koja druga mrkva", otkrila je.