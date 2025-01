Mlijeko će uz ovaj trik ostati svježe tjednima: Ovo svi imamo u kuhinji

Mlijeko se može zamrznuti do tri mjeseca, ali postoji jednostavniji način da se spriječi kvarenje. Iako će netko to smatrati neobičnim, ali riječ je o kuhinjskom sastojku.

Jedna od frustrirajućih situacija može biti kad ujutro posegnete za mlijekom za kavu, a na kraju otkrijete da je pokvareno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, postoji jednostavan trik za produženje roka trajanja svježeg mlijeka – bilo da je punomasno ili obrano – uz pomoć uobičajenog i jeftinog kuhinjskog sastojka. Možda zvuči neprivlačno, ali dodavanje samo prstohvata soli u svježe mlijeko može pomoći da ostane svježe duže i da se ne pokvari.

Kako prepoznati da je mlijeko pokvareno?

Nakon otvaranja, mlijeko obično traje od četiri do sedam dana ako ga čuvate u hladnjaku. Neotvoreno punomasno mlijeko može trajati od pet do sedam dana, dok mlijeko s manjim udjelom masnoće može trajati više od sedam dana. Mlijeko bez masti i bez laktoze obično traje još duže, od sedam do deset dana nakon označenog roka trajanja kada se čuva u hladnjaku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li mlijeko još dobro provjerite njuhom – ako miriše dobro, onda je u redu pa nemojte previše brinuti o datumu i izbjegavajte izlijevanje još uvijek dobrog mlijeka u sudoper.

Važno je zapamtiti da mlijeko ima rok trajanja do "najbolje do" datuma, a ne "upotrijebi do" datuma pa ga još uvijek možete piti nakon datuma na pakiranju ako miriše dobro.

Kako produžiti rok trajanja mlijeka?

No, postoji nekoliko metoda koje možete primijeniti za produženje roka trajanja mlijeka. Prvo, uvijek odaberite mlijeko s najdužim rokom trajanja. Pri kupovini provjerite datume na pakiranjima i odaberite ono s najdužim rokom trajanja. Stručnjaci iz Wheeldon Brothers savjetuju da mlijeko stavljate u kolica na kraju kupovine.

"Tako ćete osigurati da ostane na stabilnoj temperaturi. Kada dođete kući, važno je odmah staviti mlijeko u hladnjak. Mnogi ljudi pohranjuju mlijeko na vrata hladnjaka, ali bolje je staviti ga na policu gdje su temperature hladnije i stabilnije. Mlijeko i mliječni proizvodi trebali bi se čuvati na stražnjem dijelu hladnjaka jer su prednji dio i vrata izloženi toplijem zraku svaki put kad se vrata otvore", objasnili su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada dodate prstohvat soli u bocu i dobro je protresite, to može pomoći. Minerali u soli usporavaju da se mlijeko ukiseli jer izvuče molekule vode. Tako dođe do smanjenja aktivnosti vode i sprječava rast bakterija'', savjetuju.

Također su spomenuli i opciju zamrzavanja ako brinete da nećete potrošiti mlijeko prije nego što se pokvari. Mlijeko se može držati u zamrzivaču do tri mjeseca. Iako se tekstura i okus mogu malo promijeniti, i dalje će biti sigurno za konzumaciju i može se koristiti za kuhanje ili pečenje, piše Express.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Šokirat ćete se kada vidite cijene od prije tri godine: Zbog ovoga je narastao bijes