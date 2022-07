Kriška lubenice pravi je spas za vrijeme ljetnih vrućina jer se sastoji od 92 posto vode. Može se jesti svježa, dodati u voćnu salatu, limunadu i sl. No, nju nije preporučljivo čuvati u hladnjaku.

Lubenica je bogata antioksidansima poput likopena, beta-karotena i vitamina C, a istraživanja su pokazala da sadrži antikancerogene sastojke, poboljšava zdravlje srca te smanjuje upale i oksidativni stres. Osim toga, ona doprinosi zdravlju kose i kože te pomaže u probavi.

Mnogi od vas zasigurno je vole držati u hladnjaku jer je najslađa kad je hladna. Studija u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry navodi da bi čuvanje lubenice u frižideru moglo smanjiti količinu nutrijenata koje ona sadrži.

Nakon branja proizvodi neke hranjive tvari

Istraživanje je pokazalo da lubenice pohranjene na sobnoj temperaturi imaju više hranjivih tvari od ohlađenih ili čak svježe ubranih. Stručnjaci su kroz razdoblje od 14 dana testirali nekoliko popularnih sorti lubenice, te ih čuvali na temperaturama od 21°C, 12°C i 5°C.

Rezultati tog istraživanja pokazali su da su one pohranjene na 21°C imale najveću nutritivnu vrijednost. Naime, lubenica nakon što se ubere, nastavlja proizvoditi neke hranjive tvari. Njeno hlađenje usporava te u konačnici zaustavlja taj proces.

Rok trajanje lubenice je od 14 do 21 dan, no ona se u hladnjaku počinje kvariti već za tjedan dana. Stoga, nju je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi.

Autorica knjige "Taste What You're Missing, The Passionate Eater's Guide to Why Good Food Tastes Good" Barb Stuckey navodi da lubenica ima tri elementa okusa: slatko, kiselo i gorko. Gorčina u određenoj mjeri potiskuje slatkoću, a tome možete doskočiti tako da posolite lubenicu. Sol će, naime, pojačati njenu slatkoću.