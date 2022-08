Novi prehrambeni trend zavladao je internetom, a uključuje lubenicu i senf. Da dobro ste pročitali! Ovoj "poslastici" nije odoljela ni američka reperica Lizzo, piše Delish.

Taj, na prvi pogled, ne baš tako privlačni gurmanski trend prvi je započeo tiktoker pod imenom Yayayayummy koji je istaknuo da je uz lubenicu najbolje jesti senf French's. No, Lizzo je umjesto njega upotrijebila Heinzov.

Nakon što je zagrizla, izgledala je zbunjeno i uzela je drugi zalogaj, no nije dala svoj sud o ovoj čudnoj kulinarskoj "deliciji". To je potaknulo i ostale tiktokere da probaju tu nesvakidašnju kombinaciju.

Lubenica i senf su dobar duo

Među njima je bila i novinarka portala Delish koja je lubenicu nasjekla, a krišku je namazala senfom kojeg je imala u frižideru.

"Nekako mi se svidjelo. Lubenica sa senfom imala je dobar okus. Ocat iz senfa pomiješan sa slatkom, sočnom lubenicom uravnotežili su jedno drugo, što nisam očekivala. Tijekom ljeta moja obitelj radi jednu 'živopisnu' salatu od lubenice sa začinskim biljem, crvenim lukom i octom, pa me podsjetilo na brzi trik za postizanje istog okusa", kazala je novinarka.

Ona tvrdi da su "lubenica i senf iznenađujuće dobar duo". No, ipak će ubuduće jesti samu lubenicu jer to više preferira. No, ako se bočica senfa nađe u blizini, sigurno će je, kaže, staviti na krišku lubenice.