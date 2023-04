Korisnica pod nazivom Jelena fotografirala je filetirana pileća prsa u kojima se jasno ističe dio intenzivno zelenog mesa.

" Kći je kupila pile danas na Ribljoj tržnici u Novom Sadu kod registriranog trgovca kod kojeg inače kupuje. Krenula je rezati ga, kad... Zna li netko što je ovo? Što nam to rade, ljudi moji?!", zgroženo komentira Novosađanka.

Dok su korisnici mahom tvrdili da je riječ o infekciji i kako je meso neispravno, izv. prof. dr. sc. Željko Gottstein, predstojnik Zavoda za bolesti peradi s klinikom pri Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, ističe da ova pojava nije toliko neobična.

Za 24sata je rekao kako je riječ o promjeni koja se na životinji ne može vidjeti izvana. Vjeruje kako nakon silovitog mahanja krilima životinja vjerojatno kratkotrajno osjeća bol u prsima, ali nije riječ o smetnjama velikog intenziteta i patnji.

" Riječ je o ozljedi prsnog mišića, dubokoj pektoralnoj miopatiji, koja se javlja kod visokoproduktivne pasmine za proizvodnju mesa nakon situacija u kojima zbog straha pretjerano mašu krilima. To može biti jednokratna situacija ili pak opetovana. Naime, ovaj dio koji je na fotografiji zelene boje, naziva je duboki pektoralni mišić. Nalazi se u stiješnjenom prostoru između prsne kosti i vanjskog mišića, a ovojnica ili fascia koja obavija taj mišić vrlo je čvrsta. U situaciji kad životinja maše krilima, mišić zbog aktivnosti povećava volumen, no kako je stiješnjen, dolazi do smanjene opskrbe krvlju i javljaju se nekrotične promjene i odumiranje stanica. To se poslije reflektira kao zelena boja", objašnjava. Ističe i kako je meso zdravstveno potpuno ispravno niti zahtijeva poseban način pripreme.