Blagdanski kuglof od čokolade: Recept za sočnu slasticu koju će voljeti cijela obitelj

Postoje slastice koje svojim mirisom i okusom jednostavno definiraju blagdansko razdoblje. Jedna od njih bez sumnje je raskošni čokoladni kuglof. Ovaj klasik, omiljen generacijama, savršen je spoj jednostavne pripreme i bogatog, dekadentnog okusa koji osvaja na prvi zalogaj. Njegov prepoznatljiv oblik čini ga pravim ukrasom svakog stola, a sočna unutrašnjost ispunjena komadićima čokolade i hrskava korica obećavaju istinski gurmanski užitak. Priprema je zapravo vrlo jednostavna, a rezultat je mirisan i mekan desert koji će oduševiti sve ljubitelje čokolade i unijeti dašak topline i svečanosti u vaš dom.

Recept za najsočniji čokoladni kuglof

Tajna dobrog kuglofa krije se u kvalitetnim sastojcima i pravilnom omjeru. Kako bi biskvit bio iznimno sočan, umjesto mlijeka možete koristiti kombinaciju mliječnih proizvoda poput jogurta i kiselog vrhnja ili mlaćenice. Za intenzivniji okus čokolade, nezaobilazan je dodatak instant kave ili prstohvat cimeta koji će naglasiti bogate arome.

Sastojci:

300 g glatkog brašna

250 g šećera (smeđeg ili bijelog)

četiri jaja sobne temperature

200 g maslaca, omekšanog

50 g visokokvalitetnog kakaa u prahu

dvije čajne žličice praška za pecivo

pola čajne žličice sode bikarbone

prstohvat soli

jedna čajna žličica ekstrakta vanilije

200 ml mlaćenice (ili 150 ml jogurta pomiješanog s 50 ml mlijeka)

150 g tamne čokolade (minimalno 50% kakaa), nasjeckane na komadiće

Po želji: jedna čajna žličica instant espresso praha za intenzivniji okus

Priprema:

Iako izgleda impresivno, izrada kuglofa ne zahtijeva posebno slastičarsko umijeće. Ključ uspjeha leži u pažljivoj pripremi kalupa i strpljenju prilikom hlađenja kolača. Dobro pripremljen kalup jamči da će vaš kuglof bez problema izaći u jednom komadu, zadržavajući svoj savršeni rebrasti oblik.

Prvi i najvažniji korak je priprema kalupa. Kalup za kuglof, zapremnine otprilike dvije i pol litre, temeljito premažite tankim slojem maslaca, pazeći da uđete u sve utore. Zatim ga pospite brašnom, lagano lupkajući i okrećući kako bi se brašno ravnomjerno uhvatilo za maslac. Višak brašna istresite. Pećnicu zagrijte na 180 °C. U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, kakao, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i, ako koristite, espresso prah. U drugoj, većoj posudi mikserom pjenasto izmiksajte omekšani maslac sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Dodajte jaja, jedno po jedno, miksajući nakon svakog dodavanja dok se potpuno ne sjedini sa smjesom. Potom umiješajte ekstrakt vanilije. Sada naizmjence dodajte smjesu suhih sastojaka i mlaćenicu (ili jogurt s mlijekom), počinjući i završavajući sa suhim sastojcima. Miješajte na najmanjoj brzini, tek toliko da se sve poveže. Prekomjerno miješanje može rezultirati žilavim biskvitom. Na kraju špatulom nježno umiješajte komadiće nasjeckane tamne čokolade. Smjesu ravnomjerno rasporedite u pripremljeni kalup i pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 50 do 60 minuta. Je li kolač gotov, najlakše ćete provjeriti drvenim štapićem ili čačkalicom; ako izađe čista s tek nekoliko vlažnih mrvica, kuglof je pečen. Ostavite ga da se hladi u kalupu deset do petnaest minuta. To je ključan korak kako se kolač ne bi slomio prilikom vađenja. Nakon toga ga pažljivo preokrenite na rešetku za hlađenje i pustite da se potpuno ohladi prije ukrašavanja.

Glazura i dekoracija za svečani izgled

Ohlađeni kuglof možete ukrasiti na bezbroj načina. Najjednostavnija, a opet vrlo elegantna opcija jest posipanje šećerom u prahu.

Za istinske čokoljupce, preporučujemo bogatu čokoladnu glazuru. Pripremit ćete je tako da na laganoj vatri otopite 150 g tamne čokolade s 80 g maslaca, miješajući dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Drugi popularan način pripreme glazure, poznat kao ganache, jest da zakuhate 150 ml slatkog vrhnja, prelijete ga preko nasjeckane čokolade i miješate dok se čokolada ne otopi. Pustite da se glazura malo ohladi i zgusne pa je prelijte preko kuglofa.

Za potpuni blagdanski dojam, kuglof možete ukrasiti svježim crvenim bobicama poput brusnica ili nara, grančicama ružmarina koje podsjećaju na borove grančice ili sjeckanim pistacijama za lijep kontrast boja. Bez obzira na odabir, ovaj će kolač zasigurno biti zvijezda vašeg blagdanskog stola.

Ovaj sočni kuglof dokaz je da klasici nikada ne izlaze iz mode. Njegov bogat okus i primamljiv izgled čine ga savršenim desertom za dijeljenje s obitelji i prijateljima, stvarajući slatke uspomene koje će trajati dugo nakon što nestane i posljednja mrvica. Uživajte u pripremi i blagdanima.

