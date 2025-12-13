Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima

MAKSIMILIJAN ŠIMRAK /
Tko je bivši šef Mladeži HDZ-a? Zavirili smo u imovinsku karticu i iznenadili se
Pileći paprikaš s njokima spaja najbolje od tradicionalne kuhinje – sočno pileće meso u bogatom umaku od paprike i povrća, uz mekane domaće njoke
Nema ništa utješnije od tanjura toplog paprikaša koji miriše na dom. Pileći paprikaš s njokima spaja najbolje od tradicionalne kuhinje – sočno pileće meso u bogatom umaku od paprike i povrća, uz mekane domaće njoke koji upijaju svaki zalogaj tog punog okusa. Ovo jelo je idealno za hladnije dane ili kad jednostavno želiš nešto toplo, zasitno i s dozom nostalgije. Priprema je jednostavna, a rezultat – pravo jelo “na žlicu” koje grije i dušu i tijelo.
POGLEDAJTE VIDEO