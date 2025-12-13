Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima

Nema ništa utješnije od tanjura toplog paprikaša koji miriše na dom. Pileći paprikaš s njokima spaja najbolje od tradicionalne kuhinje – sočno pileće meso u bogatom umaku od paprike i povrća, uz mekane domaće njoke koji upijaju svaki zalogaj tog punog okusa. Ovo jelo je idealno za hladnije dane ili kad jednostavno želiš nešto toplo, zasitno i s dozom nostalgije. Priprema je jednostavna, a rezultat – pravo jelo “na žlicu” koje grije i dušu i tijelo.

Recept za pileći paprikaš sa njokima

Sastojci:

Pileći otkošteni zabatak bez kože 200 g

Ljutika 100 g

Češnjak 1 režanj

Bijelo vino 1 dcl

Peršin list

Kiselo vrhnje

Dimljena crvena paprika 1 žličica

Njoki 200 g

Priprema:

Piletinu narežemo na kockice i stavimo peći na vruće ulje. Kad smo lijepo zapekli piletinu, dodamo sitno sjeckanu ljutiku i češnjak, pa pustimo da se kratko sve skupa pirja. Kad nam je ljutika omekšala, dodamo crvenu dimljenu papriku, kratko zapečemo pa podlijemo vinom. Pustimo vino da ispari, pa lagano podlijemo temeljcem ili vodom. U kiselo vrhnje dodamo malo umaka i dobro sve skupa promiješamo prije dodavanja u umak. Vrhnje i sitno sjeckani peršin dodamo u umak, zatim dodamo kuhane njoke i malo vode od kuhanja. Sve skupa prokuhamo još koju minutu, pa serviramo.

