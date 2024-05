Nije novost da pravilno skladištenje pomaže pri očuvanju svježine svih namirnica - od povrća do žitarica pa čak i obrađene hrane. Za skladištenje krumpira mnogi traže tamno i hladno mjesto, primjerice podrum ili ormarić. No, niti to ponekad nije dovoljno te krumpiri unatoč svemu pocrne ili proklijaju.

"Čim dođete iz dućana krumpire izvadite iz plastične vrećice, operite ih i odrežite bilo koju zelenu točkicu koju zamijetite", za Express je rekla Natasha Blythe, specijalistica za higijenu hrane. Navodi da je krumpir nakon toga potrebno spremiti na tamno i hladno mjesto, daleko od sunca i izvora topline. Primjerice, u garažu ili kuhinjski ormarić udaljen od štednjaka.

"Manje je vjerojatno da će drugi kuhinjski uređaji, kao što su tosteri, mikrovalne pećnice ili kuhala za vodu, utjecati na temperaturu", dodala je.

Savjetuje da se krumpir ni u kojem slučaju ne sprema u frižider. Niska temperatura frižidera aktivira škrob u krumpiru te ga pretvara u šećer, a zbog čega se razvija neobičan okus.

