Ovom hit piću ni Hrvati ne mogu odoljeti: Napravite ga kod kuće uz ovaj recept

Bubble tea, napitak koji je osvojio svijet, dolazi iz Tajvana, gdje je nastao krajem 1980-ih. Ono što ga čini posebnim su male želatinaste kuglice od tapioke koje se nalaze na dnu čaše, a kroz široku slamku prolaze ravno u usta.

Ovaj neobičan napitak ne osvaja samo zbog okusa, već i zbog teksture, vizualne privlačnosti i raznovrsnih okusa koji mogu zadovoljiti svačiji ukus. Postao je omiljeni napitak mladih diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku. Donosimo i recept kako bubble tea možete napraviti kod kuće, piše BBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Freepik

Po čemu je poseban i od čega se sastoji bubble tea?

Bubble tea pruža iskustvo koje nadilazi klasične napitke. Osim što je estetski privlačan zbog svojih šarenih slojeva i kuglica, potiče kreativnost jer dolazi u bezbroj varijacija. Konzumenti mogu birati između različitih vrsta čajeva, okusa voćnih sirupa, mlijeka i tapioka kuglica, stvarajući unikatnu kombinaciju za svakog. Tekstura kuglica od tapioke dodaje element iznenađenja, a svatko tko ga proba, može osjetiti kombinaciju okusa koji ne može pružiti nijedan drugi napitak.

Najveća karakteristika ovog napitka su tapioka kuglice, koje su glatke, mekane i žvakaće teksture. One se kuhaju iz tapioka škroba, koji dolazi iz biljke manioke te nakon kuhanja postaju tamne, gotovo crne boje. Kuglice se često zaslađuju i aromatiziraju, što dodaje poseban okus napitku. Osim tapioka kuglica, bubble tea može sadržavati i jelly kockice, popping boba (kuglice koje prskaju u ustima) ili voćne perle koje dodatno obogaćuju okus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tradicionalni bubble tea sadrži crni ili zeleni čaj, mlijeko (ili zamjenu za mlijeko poput sojinog ili bademovog mlijeka), zaslađivač (najčešće sirup) te tapioka kuglice. No, mogućnosti su beskrajne pa se često dodaju voćni okusi poput manga, jagode ili marakuje. Također, može se napraviti i s voćnim sokovima umjesto mlijeka, što stvara osvježavajuću verziju ovog napitka.

Foto: Freepik

Recept za ukusan bubble tea

Bubble tea je mnogo više od običnog pića, to je zabavno i ukusno iskustvo koje oduševljava ljubitelje širom svijeta pa tako i u Hrvatskoj.

Sastojci:

1/2 šalice crnog ili zelenog čaja

1/2 šalice mlijeka (ili zamjene poput bademovog mlijeka)

2 žlice tapioka kuglica

2 žlice smeđeg šećera ili sirupa po želji

led po želji

široka slamka

Postupak:

Skuhajte crni ili zeleni čaj i ostavite da se ohladi. Kuhajte tapioka kuglice u kipućoj vodi pet do 10 minuta, dok ne postanu mekane. Zatim ih ocijedite i isperite hladnom vodom. U tavi otopite smeđi šećer s malo vode dok ne dobijete sirup, zatim dodajte tapioka kuglice i promiješajte. U čašu stavite ohlađeni čaj, mlijeko, sirup s kuglicama i led. Dobro promiješajte. Poslužite s debelom slamkom kako biste uživali u kuglicama dok pijete.

Gdje u Zagrebu na bubble tea?

Zagreb nudi nekoliko mjesta gdje možete uživati u ovom popularnom napitku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Icy Bar

Slastičarnica Icy Bar nalazi se u Tkalčićevoj 13, koja nudi nekoliko opcija slaganja bubble čaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovdje se može birati okus boba (passion fruit, malina, višnja, jabuka, ananas, lichy i breskva) te okus sirupa (ananas, mojito, lubenica, mandarina, passion fruit, jabuka, višnja, tropical).

Bubble tea košta oko 4 eura (0,45l), dok opcija s mlijekom iznosi 4,30 eura. Otvoren je svakoga dana od 10 do 23 sata.

Hi Chai Bubble Tea

Hi Chai Bubble Tea nalazi se na adresi Tome Bakača 5, u Zagrebu. Radi od od nedjelje do četvrtka od 11 do 21 sati, a petkom i subotom rade od 9 do 22 sati. Jedna od osnivačica ovog objekta je živjela u Kini gdje se zaljubila u okus bubble tea kada ga je prvi put probala u Aziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na njihovom meniju nalazi se pet popping boba okusa, a za 1 euro može se dodati dupla porcija. Ako volite kremaste voćne okuse, dodajte mlijeko u bilo koji od njihovih voćnih čajeva. Na njihovom Instagram profilu piše i da imaju novu čašu za piće od 0,7 l.



Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teeamo Zagreb

Bubble tea shop Teeamo, koji je dio brzorastuće kineske franšize osnovane u Njemačkoj, nalazi se na adresi Ilica 156, u Zagrebu. Još od 2018. godine Teeamo nudi inovativan čaj s mjehurićima.

U Zagrebu imaju u ponudi Yoghurt frape od jagode, borovnice, breskve, manga ili dinje po cijeni od 6,50 eura za veliku čašu, Fruit tea od jagode, borovnice, breskve, manga, pitaje, dinje i ličija po cijeni od 5,90 eura za veliku čašu. Također imaju i Bobo Shake u četiri okusa po cijeni od 5,50 eura za srednje veliku čašu, kao i Sodu u devet različitih okusa po cijeni od 4,90 eura za veliku čašu.

POGLEDAJTE VIDEO: Idilično mjesto zabranilo ulaz. Influenceri - klonite nas se! Crveno-žute kulise samo su naše