Jabučni ocat ima brojne zdravstvene pogodnosti. Možete ga lako napraviti i kod kuće

Prirodni proizvodi postaju sve popularniji, a vječno popularan je jabučni ocat koji ima brojne benefite. Dodajemo ga u sve moguće salate, a u nekim receptima je i dobra zamjena za limunsku kiselinu. S njim su vam možda majke u djetinjstvu skidale temperaturu, odličan je za kožu, a radi čuda i našoj probavi. Osim toga, domaći jabučni ocat nije toliko komplicirano za napraviti koliko možda mislite na prvu.

Istražili smo sve što vas zanima o jabučnom octu.

Jabučni ocat za zdravlje

Kao i ostale vrste octa, jabučni se dobiva fermentacijom jabuka. Ovaj sok, ili bolje rečeno jabučno vino, zatim se dalje obrađuje dodatnom octenih bakterija. Zahvaljujući njima ocat ima svoj specifičan okus i miris. Također, mutni talog koji često možete vidjeti na dnu boce su upravo te dobre bakterije, ali i proteini i enzimi koji su odlični za konzumaciju.

Osim što se može koristiti za čišćenje doma, čisti i vaš organizam. Još se prije 2000 godina koristio za čišćenje rana, a za njega se zalagao Hipokrat, otac moderne medicine. Također je miješao ocat s medom kao lijek za prehladu i kašalj.

Danas se ocat koristi kao odličan dodatak prehrani dijabetičarima. Konkretno, osobe s dijabetesom tip 2 mogu imati benefite konzumacijom jabučnog octa zbog regulacije proizvodnje inzulina. Rađena su brojne istraživanja na temu ovog, a jedno takvo od 2021. pokazuje kako pomaže glikemijskom statusu organizma, kao i smanjenju oksidativnog stresa. Pacijenti s oba tipa dijabetesa trebali bi izbjegavati visoko prerađenu hranu, dodavanje šećera i rafiniranih ugljikohidrata.

Za osobe sa želučanim refluksom odnosno žgaravicom je također spas. Probiotici u octu potiču rad dobrih bakterija i dovode probavu u balans. Iako ne postoje istraživanja koja ovo potvrđuju, mnogima s refluksom ovo itekako pomaže. Kiselina u želucu može se vratiti u jednjak i time izazvati žgaravicu ili osjećaj paljenja u jednjaku. Ako se to događa često, dolazi do bolesti gastroezofagealnog refluksa ili skraćeno GERB-a.

Odličan je i za smanjenje kolesterola. U jednoj studiji je jabučni ocat smanjio količinu masnoća (triglicerida) u krvi, ali i povećao HDL ("dobar") kolesterol. Zbog toga je i prijatelj srcu. Prejedanje tijekom blagdana uobičajena je pojava, a mnogi nakon obličnih obiteljskih ručkova posežu za zdravijim oblicima prehrane.

Ako se želite okrenuti prirodnim proizvodima za čišćenje kože, jedan takav već imate kod kuće. Ocat se ne preporučuje osobama s osjetljivom kožom, ali može pomoći s aknama. Miješanjem jabučnog octa i vode možete dobiti efektivan toner ili sredstvo za jutarnje čišćenje lica. Za toner pomiješajte ocat i vodu u omjeru 1:2, a za sredstvo za čišćenje lica pomiješajte 60 ml tople vode i jednu jušnu žlicu jabučnog octa.

Jabučni ocat za mršavljenje

Neke poznate osobe, poput, Kourtney Kardashian, Scarlett Johansson i Victorije Beckham, koriste jabučni ocat za pomoć pri održavanju vitke figure. Te tvrdnje podržavaju i znanstvena istraživanja, poput jednog iz 2024. godine koje je pokazalo značajne rezultate. Ispitanici su uzimali tri žlice jabučnog octa dnevno tijekom 12 tjedana, i izgubili 6-8 kila, kao i imali smanjeni kolesterol i šećer. No uz to, znanstvenici upozoravaju da prekomjerna konzumacija može dovesti do štetnih posljedica i da je potrebno više istraživanja.

Jabučni ocat recept

Jabučni ocat kojeg napravite kod kuće će zadržati sve probiotike, enzime i vitamina koji se gube pasterizacijom. Osim toga, jabučni ocat u staklenoj ambalaži duže će trajati. Istražili smo kako napraviti domaći jabučni ocat.

Foto: Shutterstock

Jabučni ocat sastojci i oprema:

5 velikih jabuka ili kore od 10 jabuka

filtrirana ili prokuhana, pa ohlađena voda

1 šalica meda

staklenka od 2 litre

komad pamučne gaze

jaka plastična gumica

Jabučni ocat priprema:

Temeljito operite jabuke i narežite ih na manje komade – ne morate uklanjati sjemenke ni sredinu, sve može ići u staklenku. Staklenku dobro operite i sterilizirajte. Ubacite pripremljene jabuke (ili kore) u staklenku – neka ispune barem polovicu. Ulijte vodu preko jabuka toliko da ih dobro prekrije, ali da do vrha ostane 5–6 cm prostora. Dodajte med ili šećer i miješajte dok se potpuno ne otopi. Staklenku prekrijte gazom i učvrstite gumicom. Ostavite je na toplom i tamnom mjestu, na 1 do 2 tjedna. Svaki dan (ili barem svaki drugi) sve lagano promiješajte. Počet ćete primjećivati mjehuriće i osjetiti miris fermentacije – to je znak da šećer prelazi u alkohol. Nakon otprilike tjedan dana, komadi jabuke će se početi spuštati na dno, a miris će podsjećati na vino. Tada tekućinu procijedite, odstranite jabuke, a tekućinu vratite u čistu i opranu staklenku. Ponovno prekrijte gazom i gumicom, i vratite staklenku na isto mjesto. Sad slijedi drugi dio fermentacije, koji traje još 3 do 4 tjedna. Povremeno promiješajte. Na površini se može pojaviti bijeli sloj, a na dnu talog – to je sasvim normalno i znak da je ocat prirodno fermentiran. Povremeno kušajte. Kad vam se čini dovoljno kiseo, još jednom ga procijedite i pretočite u manje staklenke s čepom. Ako je i nakon 3 tjedna okus blag, slobodno produžite fermentaciju još tjedan dana. Ako je prejak, razrijedite s malo vode dok ne bude po vašem ukusu.

