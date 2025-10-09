Imate samo dva sastojka u kuhinji? Kuhar otkriva recept za desert koji ćete obožavati

Ponekad su najbolji deserti upravo oni koji nastaju bez imalo muke, a ovaj kolač s ananasom je savršen primjer toga. Sa samo dva sastojka dobit ćete slasticu koja je lagana, pjenasta i slatka.

"Ono što najviše volim kod ovog kolača je njegova nevjerojatna jednostavnost. Potrebna su vam samo dva sastojka koja vjerojatno već imate u svojoj smočnici: kutija gotove smjese za kolač i jedna konzerva usitnjenog ananasa. I to je sve. Tajna leži u načinu na koji se sok iz ananasa sjedinjuje sa smjesom za kolač. Budući da ananas ne cijedite, njegov sok postaje tekući dio smjese i zamjenjuje vodu koja se inače dodaje", objašnjava kuhar Jan Valdez, piše Yahoo.

Recept za kolač od ananasa

Ovo je recept koji se priprema u jednoj zdjeli i uspjet će svakome, čak i ako niste vješti u pripremi slastica. Budući da se peče u standardnom kalupu za pečenje (cca 22x33 cm), lako ga je narezati i poslužiti većem broju ljudi.

Sastojci:

oko 450 g smjese za anđeoski kolač

560 g usitnjenog ananasa

Priprema:

Postavite pećnicu na 180 stupnjeva Celzija kako bi bila spremna kada smjesa bude gotova. U velikoj zdjeli sjedinite jednu kutiju smjese za anđeoski kolač s jednom konzervom usitnjenog ananasa, zajedno sa sokom. Miješajte dok se sastojci ne povežu. Prebacite smjesu u nepodmazan kalup za pečenje dimenzija otprilike 22x33 cm. Pecite 25 do 30 minuta, sve dok vrh ne poprimi zlatnosmeđu boju, a kolač postane elastičan na lagani dodir. Pustite da se kolač u potpunosti ohladi u kalupu prije rezanja. Uživajte u kolaču samom ili ga poslužite s malo svježe tučenog vrhnja za šlag.

