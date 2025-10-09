Imate samo dva sastojka u kuhinji? Kuhar otkriva recept za desert koji ćete obožavati
Ovo je jedan od onih recepata za koji se jedan kuhar uvijek odluči kada mu treba nešto brzo, a ne želi ići u trgovinu po namirnice
Ponekad su najbolji deserti upravo oni koji nastaju bez imalo muke, a ovaj kolač s ananasom je savršen primjer toga. Sa samo dva sastojka dobit ćete slasticu koja je lagana, pjenasta i slatka.
"Ono što najviše volim kod ovog kolača je njegova nevjerojatna jednostavnost. Potrebna su vam samo dva sastojka koja vjerojatno već imate u svojoj smočnici: kutija gotove smjese za kolač i jedna konzerva usitnjenog ananasa. I to je sve. Tajna leži u načinu na koji se sok iz ananasa sjedinjuje sa smjesom za kolač. Budući da ananas ne cijedite, njegov sok postaje tekući dio smjese i zamjenjuje vodu koja se inače dodaje", objašnjava kuhar Jan Valdez, piše Yahoo.
Recept za kolač od ananasa
Ovo je recept koji se priprema u jednoj zdjeli i uspjet će svakome, čak i ako niste vješti u pripremi slastica. Budući da se peče u standardnom kalupu za pečenje (cca 22x33 cm), lako ga je narezati i poslužiti većem broju ljudi.
Sastojci:
- oko 450 g smjese za anđeoski kolač
- 560 g usitnjenog ananasa
Priprema:
-
Postavite pećnicu na 180 stupnjeva Celzija kako bi bila spremna kada smjesa bude gotova.
-
U velikoj zdjeli sjedinite jednu kutiju smjese za anđeoski kolač s jednom konzervom usitnjenog ananasa, zajedno sa sokom. Miješajte dok se sastojci ne povežu.
-
Prebacite smjesu u nepodmazan kalup za pečenje dimenzija otprilike 22x33 cm.
-
Pecite 25 do 30 minuta, sve dok vrh ne poprimi zlatnosmeđu boju, a kolač postane elastičan na lagani dodir.
-
Pustite da se kolač u potpunosti ohladi u kalupu prije rezanja.
-
Uživajte u kolaču samom ili ga poslužite s malo svježe tučenog vrhnja za šlag.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Kesteni sve skuplji: Uvozni iz Italije, Grčke i Kine, ali sljemenski je najslađi!