Imate prezrele banane? Donosimo odličan recept za savršeni banana bread

Marija Mazalin opet oduševljava svojim receptima. Ovaj put na svom Instagram profilu (@marijamazalin) donosi neodoljivi banana bread – savršeno sočan, mirisan i prepun komadića tamne čokolade. Idealan je za doručak, uz kavu ili kao slatki zalogaj u bilo koje doba dana. Marijin recept spaja jednostavne sastojke i provjerenu kombinaciju okusa koju svi volimo. Ako imate nekoliko prezrelih banana, znate što vam je činiti – vrijeme je za pečenje!

Recept za klasični, sočni banana bread

Sastojci:

180 g šećer

115 maslac

2 jaja

3 prezrele banane (380 g)

1 grčki jogurt

190 g glatko brašno

1/2 praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone (nije nužno)

200 g tamna čokolada

Priprema:

Dobro izmiješati ili izmiksati šećer i maslac pa umiješati i jaja, grčki jogurt i banane Dodati brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i lagano umiješati samo da se jedva sjedini Lagano umiješati i 150 g čokolade u par poteza Prebaciti u kalup obložen papirom za pečenje i posuti ostatkom tamne čokolade da prekrije površinu (tako površina neće zagorjeti, već će biti prekrivena otopljenom čokoladom) Peći 1 h i 15 min na 180’C na donjem dijelu pećnice pa pustiti da se ohladi barem na pola

Za kraj, pripremite toplu šalicu omiljenog napitka i uživajte u ovom sočnom zalogaju.

