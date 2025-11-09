Imate prezrele banane? Donosimo odličan recept za savršeni banana bread
Idealan je za doručak, uz kavu ili kao slatki zalogaj u bilo koje doba dana
Marija Mazalin opet oduševljava svojim receptima. Ovaj put na svom Instagram profilu (@marijamazalin) donosi neodoljivi banana bread – savršeno sočan, mirisan i prepun komadića tamne čokolade. Idealan je za doručak, uz kavu ili kao slatki zalogaj u bilo koje doba dana. Marijin recept spaja jednostavne sastojke i provjerenu kombinaciju okusa koju svi volimo. Ako imate nekoliko prezrelih banana, znate što vam je činiti – vrijeme je za pečenje!
Recept za klasični, sočni banana bread
Sastojci:
- 180 g šećer
- 115 maslac
- 2 jaja
- 3 prezrele banane (380 g)
- 1 grčki jogurt
- 190 g glatko brašno
- 1/2 praška za pecivo
- 1/2 žličice sode bikarbone (nije nužno)
- 200 g tamna čokolada
Priprema:
- Dobro izmiješati ili izmiksati šećer i maslac pa umiješati i jaja, grčki jogurt i banane
- Dodati brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i lagano umiješati samo da se jedva sjedini
- Lagano umiješati i 150 g čokolade u par poteza
- Prebaciti u kalup obložen papirom za pečenje i posuti ostatkom tamne čokolade da prekrije površinu (tako površina neće zagorjeti, već će biti prekrivena otopljenom čokoladom)
- Peći 1 h i 15 min na 180’C na donjem dijelu pećnice pa pustiti da se ohladi barem na pola
Za kraj, pripremite toplu šalicu omiljenog napitka i uživajte u ovom sočnom zalogaju.
