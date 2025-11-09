FREEMAIL
Imate prezrele banane? Donosimo odličan recept za savršeni banana bread

Imate prezrele banane? Donosimo odličan recept za savršeni banana bread
Foto: Screenshot/@marijamazalin

Idealan je za doručak, uz kavu ili kao slatki zalogaj u bilo koje doba dana

9.11.2025.
14:27
Magazin.hr
Screenshot/@marijamazalin
Marija Mazalin opet oduševljava svojim receptima. Ovaj put na svom Instagram profilu (@marijamazalin) donosi neodoljivi banana bread – savršeno sočan, mirisan i prepun komadića tamne čokolade. Idealan je za doručak, uz kavu ili kao slatki zalogaj u bilo koje doba dana. Marijin recept spaja jednostavne sastojke i provjerenu kombinaciju okusa koju svi volimo. Ako imate nekoliko prezrelih banana, znate što vam je činiti – vrijeme je za pečenje!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Mazalin (@marijamazalin)

Recept za klasični, sočni banana bread

Sastojci:

  • 180 g šećer
  • 115 maslac
  • 2 jaja
  • 3 prezrele banane (380 g)
  • 1 grčki jogurt
  • 190 g glatko brašno
  • 1/2 praška za pecivo
  • 1/2 žličice sode bikarbone (nije nužno)
  • 200 g tamna čokolada

Priprema:

  1. Dobro izmiješati ili izmiksati šećer i maslac pa umiješati i jaja, grčki jogurt i banane
  2. Dodati brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i lagano umiješati samo da se jedva sjedini
  3. Lagano umiješati i 150 g čokolade u par poteza
  4. Prebaciti u kalup obložen papirom za pečenje i posuti ostatkom tamne čokolade da prekrije površinu (tako površina neće zagorjeti, već će biti prekrivena otopljenom čokoladom)
  5. Peći 1 h i 15 min na 180’C na donjem dijelu pećnice pa pustiti da se ohladi barem na pola

Za kraj, pripremite toplu šalicu omiljenog napitka i uživajte u ovom sočnom zalogaju.

