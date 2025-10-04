Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo

Ova zobena kaša je spoj zdravlja, topline i prirodne slatkoće – idealan početak dana koji hrani tijelo i dušu. Kremasta baza od kuhanih zobenih pahuljica pruža blagu teksturu, dok domaći džem od borovnica dodaje bogatstvo okusa i notu voćne slatkoće, bez viška šećera.

Slojevi svježeg bobičastog voća – borovnice, maline, jagode ili ribizle – unose osvežavajuću kiselkastu notu i obilje antioksidansa. Završni dodir čine orašasti plodovi – poput badema, oraha ili lješnjaka – koji donose hrskavost i zdrave masnoće, upotpunjujući nutritivni balans.

Ova kaša neće vam biti samo doručak, već mali ritual opuštajući za pripremanje. Uz to će vam pružiti dugotrajan osjećaj sitosti i energije. Savršena je za jutra kada želite nešto jednostavno, a bogato i okusom i nutritivno.

Recept za zdravu i ukusnu zobenu kašu

Sastojci:

Zobene pahuljice 50 g

DAR Zobeno mlijeko 100 ml

Chia sjemenke 1 žlica

Kakao prah 1 žlica

Borovnice 250 g

Šećer 1 žlica

Maline 20 g

Jagode 50 g

Crveni ribizl 10 g

Orašasti mix 20 g

Priprema:

U lončić stavimo zobene pahuljice, DAR zobeno mlijeko, chia sjemenke, kakao prah i kratko prokuhamo uz stalno miješanje. Borovnice stavimo u lončić, dodamo žlicu šećera i stavimo na laganu vatru. Nakon što borovnice puste tekućinu, pustimo ih da se reduciraju do željene gustoće Zobenu kašu stavimo u zdjelicu, zatim stavimo džem i ostatak voća i orašastih plodova.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Vindija.

