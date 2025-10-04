Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo
Ova zobena kaša je spoj zdravlja, topline i prirodne slatkoće – idealan početak dana koji hrani tijelo i dušu. Kremasta baza od kuhanih zobenih pahuljica pruža blagu teksturu, dok domaći džem od borovnica dodaje bogatstvo okusa i notu voćne slatkoće, bez viška šećera.
Slojevi svježeg bobičastog voća – borovnice, maline, jagode ili ribizle – unose osvežavajuću kiselkastu notu i obilje antioksidansa. Završni dodir čine orašasti plodovi – poput badema, oraha ili lješnjaka – koji donose hrskavost i zdrave masnoće, upotpunjujući nutritivni balans.
Ova kaša neće vam biti samo doručak, već mali ritual opuštajući za pripremanje. Uz to će vam pružiti dugotrajan osjećaj sitosti i energije. Savršena je za jutra kada želite nešto jednostavno, a bogato i okusom i nutritivno.
Recept za zdravu i ukusnu zobenu kašu
Sastojci:
- Zobene pahuljice 50 g
- DAR Zobeno mlijeko 100 ml
- Chia sjemenke 1 žlica
- Kakao prah 1 žlica
- Borovnice 250 g
- Šećer 1 žlica
- Maline 20 g
- Jagode 50 g
- Crveni ribizl 10 g
- Orašasti mix 20 g
Priprema:
- U lončić stavimo zobene pahuljice, DAR zobeno mlijeko, chia sjemenke, kakao prah i kratko prokuhamo uz stalno miješanje.
- Borovnice stavimo u lončić, dodamo žlicu šećera i stavimo na laganu vatru. Nakon što borovnice puste tekućinu, pustimo ih da se reduciraju do željene gustoće
- Zobenu kašu stavimo u zdjelicu, zatim stavimo džem i ostatak voća i orašastih plodova.
Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Vindija.
