Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo

Foto: Magnet

Ova kaša neće vam biti samo doručak, već mali ritual opuštajući za pripremanje

4.10.2025.
7:00
Ova zobena kaša je spoj zdravlja, topline i prirodne slatkoće – idealan početak dana koji hrani tijelo i dušu. Kremasta baza od kuhanih zobenih pahuljica pruža blagu teksturu, dok domaći džem od borovnica dodaje bogatstvo okusa i notu voćne slatkoće, bez viška šećera.

Slojevi svježeg bobičastog voća – borovnice, maline, jagode ili ribizle – unose osvežavajuću kiselkastu notu i obilje antioksidansa. Završni dodir čine orašasti plodovi – poput badema, oraha ili lješnjaka – koji donose hrskavost i zdrave masnoće, upotpunjujući nutritivni balans.

Ova kaša neće vam biti samo doručak, već mali ritual opuštajući za pripremanje. Uz to će vam pružiti dugotrajan osjećaj sitosti i energije. Savršena je za jutra kada želite nešto jednostavno, a bogato i okusom i nutritivno. 

Recept za zdravu i ukusnu zobenu kašu 

Sastojci: 

  • Zobene pahuljice 50 g 
  • DAR Zobeno mlijeko 100 ml 
  • Chia sjemenke 1 žlica 
  • Kakao prah 1 žlica 
  • Borovnice 250 g 
  • Šećer 1 žlica 
  • Maline 20 g 
  • Jagode 50 g 
  • Crveni ribizl 10 g 
  • Orašasti mix 20 g 

Priprema: 

  1. U lončić stavimo zobene pahuljice, DAR zobeno mlijeko, chia sjemenke, kakao prah i kratko prokuhamo uz stalno miješanje. 
  2. Borovnice stavimo u lončić, dodamo žlicu šećera i stavimo na laganu vatru. Nakon što borovnice puste tekućinu, pustimo ih da se reduciraju do željene gustoće 
  3. Zobenu kašu stavimo u zdjelicu, zatim stavimo džem i ostatak voća i orašastih plodova. 

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Vindija. 

