Grofica srušila stari mit: 'Skandalozna priča o nastanku sendviča zapravo je okrutna laž'

Grofica od Sandwicha srušila je stoljećima star mit o tome zašto je i kako njezin predak izumio najpopularniji obrok na svijetu. Govoreći u podcastu Daily Maila, povjesničarka Julie Montagu objasnila je kako je popularna priča o nastanku sendviča zapravo okrutna laž osmišljena kako bi se naštetilo ugledu Johna Montagua, četvrtog grofa od Sandwicha. Iako je grof ostao zapamćen po svojem doprinosu kulinarstvu, njegova politička karijera i stvarni razlozi za izum ovog jela ostali su u sjeni skandalozne priče.

Priča koju svi znaju: Kockar koji nije htio ispustiti karte

Popularna priča o nastanku sendviča vuče korijene iz tračeva i političkih skandala osamnaestog stoljeća. Francuski putopisac Pierre-Jean Grosley u svojem je vodiču kroz London iz 1772. godine zapisao kako je sendvič rođen iz grofove opsesije kockanjem. Prema njegovim riječima, grof je bio toliko zadubljen u igru da je za kockarskim stolom provodio i po dvadeset i četiri sata bez prestanka.

"Ovaj državni ministar proveo je dvadeset i četiri sata za javnim kockarskim stolom", napisao je Grosley. "Toliko zaokupljen igrom, nije jeo ništa osim komada govedine između dvije kriške prepečenog kruha, što je jeo bez napuštanja igre." Ta se priča brzo proširila i zadržala, slikajući grofa kao kompulzivnog kockara, a ne kao marljivog državnika, što je, prema tvrdnjama njegove potomkinje, prava istina.

Prava istina iza omiljenog svjetskog obroka

Julie Montagu, američka grofica koja se udala u ovu aristokratsku obitelj 2004. godine, postavila si je za cilj ispraviti povijesnu nepravdu. Ona inzistira da je verzija događaja o kockanju čista fikcija koju su širili politički neprijatelji grofa kako bi mu uništili reputaciju.

"Glasina je oduvijek bila da je Sandwich bio veliki kockar", rekla je Julie. "Mit kaže da je, ne želeći zamastiti karte za igru, zatražio da se komad mesa stavi između dvije kriške kruha. Želim ispraviti stvari, verzija naše obitelji je točna."

Prema obiteljskoj predaji, stvarni razlozi bili su puno praktičniji i povezani s grofovim poslom. Kao Prvi lord Admiraliteta i utjecajan političar, grof je često radio do kasno u noć za radnim stolom. Želio je jesti dok radi, slično kao što mnogi od nas to čine danas, ali nije htio zamastiti važne političke dokumente. Stoga je zatražio da mu se komad mesa posluži između dvije kriške kruha, stvarajući tako praktičan i čist obrok.

Politička pozadina i narušeni ugled

Dio razloga zašto se mit o sendviču tako lako primio bio je taj što se poklapao s drugim glasinama o razvratu koje su se širile o grofu. Nakon što je njegova supruga Dorothy Fane doživjela psihički slom i 1767. godine proglašena pravno neuračunljivom, grof je optužen da ima više ljubavnica. Povjesničari danas tvrde da su te glasine grubo iskrivile njegov karakter.

Njegov ugled dodatno je narušen nakon što je služio kao Prvi lord Admiraliteta tijekom Američkog rata za neovisnost, kada je bio naširoko okrivljen za ponižavajući gubitak britanskih sjevernoameričkih kolonija. Ipak, Julie Montagu ga opisuje kao čovjeka koji je u svoje vrijeme bio iznimno cijenjen, unatoč "maloj mrlji na ugledu" nakon rata. "Bio je zaista cijenjen, ne samo od strane monarhije, već i od svojih podređenih", zaključila je grofica.

Nastojeći ispraviti povijesnu nepravdu, grofica od Sandwicha želi da predak njezine obitelji ostane zapamćen ne kao kockar, već kao inovativan i marljiv državnik čiji je praktični izum nadživio sve skandale i tračeve njegova vremena.

Tako je priča o sendviču puno više od priče o hrani, ona je svjedočanstvo o političkim spletkama i borbi za istinu koja traje stoljećima.

