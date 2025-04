Je li biljno ulje loše za vas? Nutricionistica: 'Nema potrebe za strahom'

Biljno ulje je glavna namirnica u kuhinji, no često je predmet kontroverzi što je natjeralo mnoge da se zapitaju je li biljno ulje loše za nas. No kao i kod većine rasprava vezanih uz zdravlje, odgovor je kompliciraniji nego što se to naizgled čini.

Što je biljno ulje?

Izraz "biljno ulje" općenito se odnosi na ulja dobivena iz biljaka poput sjemenki, orašastih plodova i žitarica. ''Najčešći primjeri su sojino ulje, ulje uljane repice, suncokretovo, maslinovo, sezamovo, laneno, palmino i ulje od kikirikija”, kaže registrirana dijetetičarka Maddie Pasquariello. Ova ulja mogu varirati u boji, mirisu, okusu i idealnoj temperaturi za kuhanje, tako da najbolja primjena za kuhanje ovisi o vrsti.

Međutim, izraz "biljno ulje" najčešće označava mješavinu ulja. To često uključuje kombinaciju ulja soje, kukuruza, suncokreta, kikirikija i/ili kanole, prema registriranoj dijetetičarki Lauren Fleck. Tipična mješavina biljnog ulja je bez mirisa, okusa i prikladna za kuhanje na visokoj temperaturi, što je čini idealnom opcijom za duboko prženje.

Je li biljno ulje loše za vas?

Biljna uja posljednjih su godina na lošem glasu, ali kao i u svim aspektima prehrane i zdravlja, važno je sagledati širu sliku. Prvo, sva hrana može biti dio uravnotežene prehrane. Dakle, umjesto označavanja hrane kao "dobre" ili "loše", možda bi bilo korisnije razmotriti kako se neki sastojak (u ovom slučaju biljno ulje) odnosi na vašu prehranu u cjelini.

Uz to, biljno ulje nije samo po sebi "loše" za vas, pogotovo jer se koristi u relativno malim količinama. "Većina ljudi koristi biljno ulje za kuhanje i preljeve ili marinade; nećemo otići u ormarić i popiti vrč toga", ističe Pasquariello.

Biljno ulje se također često koristi za prženu i prerađenu hranu koja nije dobra za zdravlje. Međutim, ako jedete puno ove hrane, "također vjerojatno unosite više šećera, natrija i kalorija, dok ne dobivate dovoljno vlakana, proteina ili mikronutrijenata", objašnjava Pasquariello. Drugim riječima jedan sastojak, odnosno biljno ulje, rijetko je razlog lošeg zdravlja.

''Općenito, nema potrebe da se bojite određenih vrsta biljnog ulja, ili biljnog ulja općenito, kada je ostatak vaše prehrane hranjiv i prakticirate zdrave životne navike'', kaže Pasquariello.

Kako grijanje utječe na biljno ulje

Učinci zagrijavanja biljnog ulja još su jedna vruća tema. No to opet ovisi o brojnim čimbenicima, uključujući karakteristike ulja i koliko često ga zagrijavate.

Način na koji toplina utječe na biljno ulje ovisi o točki dimljenja ulja ili temperaturi na kojoj se ulje počinje dimiti. Ulja s višim točkama dimljenja stabilnija su na višim temperaturama, dok će se ulja s nižim točkama dimljenja raspasti i postati gorka na nižim temperaturama. Osim toga, kada se ulje previše zagrije (tj. iznad točke dimljenja) ili se koristi više puta, može dovesti do oksidacije i stvaranja štetnih spojeva.

Stoga je dobra ideja odabrati ulje na temelju temperature na kojoj kuhate. ''Na primjer, ulje uljane repice ili kikirikija moglo bi biti bolji izbor za prženje u usporedbi s maslinovim uljem zbog njihove visoke točke dimljenja i oksidativne stabilnosti'', objašnjava Pasquariello. Nasuprot tome, ako se ulje zagrijava mnogo puta na visokoj temperaturi mogu se dogoditi značajne promjene u prehrani, ali, kako ističe Pasquariello, to obično nije nešto što većina ljudi radi kod kuće.

Najzdravije vrste biljnog ulja

Iako sljedeća biljna ulja dobivaju dva palca gore od dijetetičara, to ne znači nužno da su druge vrste nezdrave ili da ih treba izbjegavati, pogotovo ako uzmete u obzir da se biljno ulje često koristi štedljivo. Imajući to na umu, ova ulja su istaknuta zbog svoje svestranosti i okusa, uz svoje nutritivne prednosti, piše Real Simple.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

“Ako se odlučite uključiti biljno ulje u svoju prehranu, ekstra djevičansko maslinovo ulje je sjajno mjesto za početak, budući da je aromatično i iznimno svestrano'', kaže Pasquariello. ''Bogato je mononezasićenim mastima i antioksidansima korisnim za srce'', kaže Fleck. Ekstra djevičansko maslinovo ulje izvrsna je opcija za nekuhane primjene (kao što su preljevi za salatu i marinade) i kuhanje na niskoj temperaturi, napominje Fleck.

Ulje avokada

''Ulje avokada prepuno je mononezasićenih masti i vitamina E'', objašnjava Fleck. Također ima visoku točku dimljenja, što ga čini idealnim za niz metoda kuhanja, uključujući pečenje, pirjanje i roštiljanje, zaključuje.

