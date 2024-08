Juha iz vrećice se čini kao idealno rješenje kada ljudi nemaju vremena napraviti domaću, osobito kada su na putu. Međutim, mnogi ne znaju koliko je ona štetna za zdravlje.

Iako su dostupne u raznim okusima i privlače potrošače jednostavnošću pripreme, juhe iz vrećice nisu najzdraviji izbor. I dok mogu djelovati kao dobra zamjena jer za par minuta dobijete četiri tanjura juhe, ako ih često konzumirate, morate znati nekoliko stvari.

Foto: Shutterstock

Zašto juha iz vrećice nije zdrava?

Sastav juhe iz vrećice nije dobar za zdravlje, zbog toga što one sadrže dosta soli i rezanca od bijelog brašna. To znači da je povećan udio ugljikohidrata, a poseban problem predstavljaju trans masti, odnosno nezasićene masne kiseline i pojačivači okusa.

Jedan od glavnih problema s juhom iz vrećice je visok sadržaj natrija. Natrij je ključan za regulaciju krvnog tlaka i funkciju mišića, ali prekomjerna konzumacija može dovesti do hipertenzije, srčanih bolesti i problema s bubrezima. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), odrasli ne bi trebali unositi više od 2300 miligrama natrija dnevno, a jedna porcija juhe iz vrećice može sadržavati i do polovice te količine.

Juhe iz vrećice često sadrže konzervanse i aditive koji produžuju rok trajanja i poboljšavaju okus. Iako su mnogi od tih aditiva sigurni za konzumaciju u malim količinama, dugotrajna konzumacija može imati negativne posljedice po zdravlje. Neki od tih aditiva, poput mononatrijevog glutamata (MSG), povezani su s glavoboljama i drugim zdravstvenim tegobama kod osjetljivih osoba.

Foto: Shutterstock

Iako su praktične, juhe iz vrećice često su nutritivno siromašne. Obično sadrže minimalne količine povrća i proteina, što ih čini neadekvatnim izvorom esencijalnih nutrijenata. Konzumacija ovakvih juha može dovesti do manjka potrebnih vitamina i minerala u prehrani. Iako se ne primjećuju na prvi pogled, juhe iz vrećice često sadrže dodane šećere i nezdrave masnoće. Ti sastojci poboljšavaju okus, ali također povećavaju kalorijsku vrijednost proizvoda, što može pridonijeti debljanju i drugim zdravstvenim problemima.

Ako jedete juhe iz vrećice dva do tri puta tjedno, to nije dobro. Izbjegavajte često konzumiranje ovih juha.

Umjesto juhe iz vrećice, preporučuje se priprema domaće juhe sa svježim sastojcima. Domaće juhe mogu biti jednako brze za pripremu ako se pripreme unaprijed i zamrznu u porcijama. Biranje zdravijih alternativa može znatno pridonijeti boljem zdravlju i prehrani, piše Times of India.

