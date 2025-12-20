Dubrovački arancini su super zdravi, a mi imamo recept kako ih pripremiti

U Dubrovniku se arancini smatraju neizostavnim dijelom gastronomske ponude, posebno u blagdansko vrijeme. Prema riječima lokalnih stručnjaka, ključ uspjeha leži u odabiru kvalitetnih domaćih naranči uzgojenih na suncu dubrovačkog podneblja. Ova kandirana poslastica već generacijama oduševljava jedinstvenim okusom i predstavlja važan dio kulinarske tradicije ovoga podneblja.

Arancini recept

Danas se arancini pripremaju na razne načine, često s dodatkom modernih sastojaka i aroma, ali tradicionalni recept ostaje najcjenjeniji. Pravilno osušeni arancini mogu se čuvati nekoliko tjedana ako su pohranjeni u hermetički zatvorenu posudu na suhom i hladnom mjestu. Ipak, najbolje ih je konzumirati dok su svježi.

Arancini sastojci

kilogram naranči

šećer

voda

Arancini priprema

Naranče dobro oprati i posušiti (bilo bi poželjno da su neprskane) pa izrezati na trakice. Ako imate vremena, korice namačite nekoliko dana u hladnoj vodi (naravno, svaki dan mijenjajte vodu) kako biste iz njih izvukli gorčinu. Ako ste nestrpljivi, možete poći prečacem pa umjesto višednevnog namakanja, korice prokuhati u tri vode (stavite ih u hladnu vodu i pustite da zakuha pa istu stvar ponovite još dva puta). Korica sada više ne bi trebala biti gorka i spremna je za idući korak. Procijedite je, izvažite i stavite u lonac. Dodajte šećera onoliko koliko teži procijeđena korica naranče te dolijte vode toliko da prekrije koricu. Kuhajte na laganoj vatri dok se voda ne zgusne i ne napravi se sirup. Miješajte da vam ne zagori. Kada voda ishlapi i trakice narančine korice postanu suhe, prebacite ih na papir za pečenje, razdvojite jednu od druge i pustite da se ohlade pa ih uvaljajte u kristalni šećer i ostavite sušiti dan-dva. Možete je pakirati u malene staklenke i ukrasiti tilom, vrpcom ili grančicom jelke - pustite mašti na volju, zaigrajte se i budite kreativni.

