FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRZO I FINO /

Dubrovački arancini su super zdravi, a mi imamo recept kako ih pripremiti

Dubrovački arancini su super zdravi, a mi imamo recept kako ih pripremiti
×
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ušećerena korica naranče može dugo trajati (ako je ne pojedete) pa je pravo vrijeme da se uhvatite posla i pripremite ovaj starinski slatkiš.

20.12.2025.
19:23
Magazin.hr
Grgo Jelavic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Dubrovniku se arancini smatraju neizostavnim dijelom gastronomske ponude, posebno u blagdansko vrijeme. Prema riječima lokalnih stručnjaka, ključ uspjeha leži u odabiru kvalitetnih domaćih naranči uzgojenih na suncu dubrovačkog podneblja. Ova kandirana poslastica već generacijama oduševljava jedinstvenim okusom i predstavlja važan dio kulinarske tradicije ovoga podneblja.

Arancini recept

Danas se arancini pripremaju na razne načine, često s dodatkom modernih sastojaka i aroma, ali tradicionalni recept ostaje najcjenjeniji. Pravilno osušeni arancini mogu se čuvati nekoliko tjedana ako su pohranjeni u hermetički zatvorenu posudu na suhom i hladnom mjestu. Ipak, najbolje ih je konzumirati dok su svježi.

Arancini sastojci

  • kilogram naranči
  • šećer
  • voda

Arancini priprema

  1. Naranče dobro oprati i posušiti (bilo bi poželjno da su neprskane) pa izrezati na trakice. Ako imate vremena, korice namačite nekoliko dana u hladnoj vodi (naravno, svaki dan mijenjajte vodu) kako biste iz njih izvukli gorčinu. Ako ste nestrpljivi, možete poći prečacem pa  umjesto višednevnog namakanja, korice prokuhati u tri vode (stavite ih u hladnu vodu i pustite da zakuha pa istu stvar ponovite još dva puta).
  2. Korica sada više ne bi trebala biti gorka i spremna je za idući korak. Procijedite je, izvažite i stavite u lonac. Dodajte šećera onoliko koliko teži procijeđena korica naranče te dolijte vode toliko da prekrije koricu.
  3. Kuhajte na laganoj vatri dok se voda ne zgusne i ne napravi se sirup. Miješajte da vam ne zagori.
  4. Kada voda ishlapi i trakice narančine korice postanu suhe, prebacite ih na papir za pečenje, razdvojite jednu od druge i pustite da se ohlade pa ih uvaljajte u kristalni šećer i ostavite sušiti dan-dva.
  5. Možete je pakirati u malene staklenke i ukrasiti tilom, vrpcom ili grančicom jelke - pustite mašti na volju, zaigrajte se i budite kreativni. 

POGLEDAJTE VIDEO Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije

 

BožićBožićni ReceptiAdvent 2025NarančeRecept
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRZO I FINO /
Dubrovački arancini su super zdravi, a mi imamo recept kako ih pripremiti