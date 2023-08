3. Vježbanje: Unatoč rizicima, neki ljudi piju kavu prije odlaska u teretanu jer tako vježbanje postaje manje naporno. No stručnjaci tvrde da bi to moglo izazvati tjeskobu te možete osjećati lupanje srca tijekom vježbanja. Nutricionistica Gabi savjetovala je ljudima da se prije ispijanja kave bave nekim oblikom tjelesne aktivnosti te neka to bude "poslastica nakon teretane".