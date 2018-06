KUHARI RAZMIŠLJAJU O PREDNOSTIMA PIVA: Osim što ga je zabavno piti, evo kako se koristi u kuhinji

Većina ljudi koji ponešto znaju o hrani upoznati su s upotrebom pive u marinadama, pogotovo za velike komade mesa.

Nema sumnje da je zabavno piti pivo, no uzimajući u obzir sve okuse koji se danas spajaju, što vas spriječava da taj napitak koristite i u kuhinji?

Pivo mesu daje okus, a kvasac ga omekša

Tim se pitanjem bavi sve više kuhara koji smišljaju načine iskorištavanja prednosti tog alkoholnog pića. Većina ljudi koji ponešto znaju o hrani upoznati su s upotrebom pive u marinadama, pogotovo za velike komade mesa. Primjer je proslavljeni kuhar Daniel Achilles koji se prisjeća takve pripreme svinjetine. “U meso bi umasirali začine i limun, zajedno s pivom, a zatim bi ga ostavili 24 do 48 sati. To je zapravo bilo to”, otkriva taj kuhar iz berlinskog restorana Reinstoff. Ova metoda upotrebe piva nije nova, no dobar je primjer kvalitete koje pivo kao sastojak donosi na stol. “U ovom slučaju pivo ima nekoliko efekata”, tvrdi Achilles. Meso preuzima okus piva, slad u sebi ima šećera i zbog toga omogućava karamelizaciju, a kvasac omekša meso.

Uzimajući te prednosti u obzir lako je smisliti načine upotrebe piva i kod drugih jela. Ograničenje je u načelu samo kreativnost kuhara, ističe Sandra Ganzenmueller koja radi za skupinu njemačkih sommeliera za pivo. “Kuhar može dodati pivo umaku, staviti ga na vrh deserta ili ga koristiti za pečenje kolača”, rekla je stručnjakinja. Važno je zapamtiti da nisu sva piva ista, pa je svako dobro za neko jelo. Ganzenmueller početnicima preporuča tamna piva koja zbog velike količine slada daje moćan okus većini jela. Zahvaljujući craft pivskoj sceni danas na svijetu ima više vrsti piva nego ikada – za piće, pa i za kuhanje.

U Njemačkoj postoji 150 registriranih tipova piva

“U Njemačkoj postoji 150 registriranih tipova piva, poput belgijskog voćnog piva, koje mi ovdje možda i ne bi priznali kao pivo”, dodaje Njemica. U tu brojku nije uključen ni veliki broj eksperimentalnih piva iz craft pivovara. Kanadski publicist Stephen Beaumont, stručnjak za craft pivo, dugo zna da ogroman novi asortiman neobičnih, lokalno proizvedenih piva nije samo za piće. U svojoj kuharici “The Beer & Food Companion” pokazuje sve načine kako se ona mogu iskoristiti. Knjiga sadrži recepte s pivom za jela poput gorušice i umake za steak ili losos. Iznimna mnogostranost piva je inspirirala neke restorane da smisle jelovnike u potpunosti orijentirane na nj, pogotovo u gurmanskom svijetu, naglašava Achilles, a sve veći broj vrhunskih restorana u svoje redove prima i sommeliere koji preporučaju koje pivo uzeti uz koje jelo.