Nisu svi turisti zadovoljni svime što ih dočeka u Hrvatskoj. Neke njihove zamjerke su apsolutno na mjestu, poput žaljenja na miris i starost javnog prijevoza, no poneke primjedbe su potpuno van pameti.

Neki su, naime, zaželjeli more bez kamenja pa naišli na izrugivanje na društvenim mrežama. Hrana nije ukusna, more nije dovoljno čisto, plaže su neudobne... To su samo neke od zamjerki naših dragih turista, piše RTL.hr.

Koliko su zadovoljni, odnosno nezadovoljni turisti u Hrvatskoj, istražila je RTL-ova DarInka Trgo.