Kako smo si uspjeli zakomplicirati život? Ili je pola toga ipak samo bullshit koji govorimo sebi i drugima?

Ljeto je i ne bavimo se velikim, ozbiljnim problemima koje ne možemo promijeniti, niti stvarima koje nas pomalo živciraju, ali razumijemo zašto postoje. Trenutno nas ne muče čak ni nogomet ni geopolitika.

Meta podcasta Somersby Timeout From The Bullshit su besmislene i apsurdne nelogičnosti modernog života, one male stvari zbog kojih se mladi pitaju: "Kako smo si ovo uspjeli zakomplicirati?"

Zato jer nam svima treba timeout od, nazovimo stvari pravim imenom, bullshita

Kroz četiri epizode podcasta, različiti domaćini i gosti različitih generacija kroz iskrene razgovore o stvarima koje nas svakodnevno frustriraju pokazat će koliko se definicija bullshita mijenja kroz različite životne faze te kako svatko od nas ponekad treba predah od svakodnevnih apsurdnosti.

Odnosno, prosto rečeno: bullshita.

Kroz usporedbu različitih generacijskih perspektiva, pokušat ćemo doći do univerzalnog zaključka da svatko ima svoje svakodnevne frustracije, apsurde i zamke modernog života od kojih povremeno treba uzeti timeout.

Foto: RTL Native tim

U prvoj epizodi domaćini su Mihovil Radauš, RTL-ov voditelj produkcije posebnih projekata, i Matej Matičević, RTL-ov voditelj Odjela digitalne video produkcije, a u goste im stiže Renata Sopek, legendarno TV lice.

Glavna tema razgovora bilo je suvremeno življenje u kojem je sve do detalja isplanirano, organizirano, uneseno u planere, kalendare i aplikacije i u kojem usprkos svemu tome opet ništa ne stižemo.

Imamo kalendare, aplikacije, podsjetnike, pametne satove, sinkronizirane uređaje... i dalje nemamo vremena za sebe, jedni za druge, ni za stvari koje nas vesele. Ili barem to govorimo. Što se tu točno događa?

Foto: RTL Native tim

Temu je načeo Mihovil s najočitijim, najvećim logističkim fenomenom Balkana: dogovor za kavu koji se nikad ne realizira.

Je li stvarno problem u tome što nemamo vremena, pa ni za tu kavu, ili je to samo izgovor koji smo navikli izgovarati, koristiti, čuti i zloupotrebljavati?

Kult zaposlenosti i druge moderne religije

Dotaknuli smo se i toga kako je bivanje 'busy', stalno u gužvi i konstantno nemanje vremena postalo svojevrsni statusni simbol. Jer ako si slučajno slobodan u utorak, sigurno si zgubidan.

Foto: RTL Native tim

A onda su na red došli i oni likovi s LinkedIna koji se bude u 4:45, meditiraju, trče, slušaju biznis podcaste i piju matchu prije nego što je ostatak svijeta uopće otvorio oči. Znate ih. Svi ih imamo među kontaktima. Kunu se da je upravo ta njihova rutina put do uspjeha, ali nitko ih baš ne razumije, a nismo sigurni ni da im vjerujemo.

I dok svi ponekad ustanemo ranije nego što bismo htjeli, Renata je priznala da tada ima veći poriv za udaranjem glavom u zid nego za treningom, a Matej da je prije sedam ujutro sposoban tek za osnovne motoričke funkcije. I tako se ekipa prilično brzo složila da cijela priča o jutarnjim rutinama LinkedIn gurua ipak puno više miriši na bullshit nego na matchu.

Foto: RTL Native tim

Pričalo se i o velikoj promjeni u planiranju vikenda i godišnjih odmora. Svaki slobodni trenutak mora se maksimalno iskoristiti pa se svaki izlet ili putovanje lako pretvore u olimpijsku disciplinu ili test psihičke i fizičke izdržljivosti. Mora li to biti tako?

Uživamo li stvarno u tome ili je i to pomalo bullshit i samo smo se uvjerili da to tako treba biti jer... svi to rade? Koje smo apsurdnosti i bullshitove svakodnevice osvijestili, a na čemu još treba raditi, pogledajte u prvoj epizodi podcasta Somersby Timeout From The Bullshit!

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i partnera Carlsberg Croatia.