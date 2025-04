Dekoracija stola za Uskrs treba biti elegantna i vedra, evo nekoliko ideja

Kako se Uskrs bliži, tako sve više razmišljamo o tom pravom duhu proljeća, nježnosti i ponovnog rođenja. Priroda se budi, kako flora tako i fauna, i mnogi požele dašak tog duha unijeti u svoje domove. Nema boljeg načina da to napravite nego jednostavnim uskršnjim dekoracijama koje se samo da će ukrasiti vašu blagovaonicu i druge prostorije, nego će itekako oduševiti vaše goste.

Dekoracija stola za Uskrs

Uskrsni stol trebao bi predstavljati proljeće, bilo tanjurima i čašama, bilo stolnjakom ili manjim ukrasima koji se nađu na njemu. Osnovni motivi trebali bi biti prisutni, barem neki od njih - zeko, pilići, jaja ili cvijeće. Naravno, pisanice i način na koji ih odaberete prezentirati također igraju ulogu.

Foto: Shutterstock

Najbolji način za držanje pisanica na stolu svakako je stalak za jaja. Može to biti jedan pladanj na kojem su rupe odnosno udubine za jaja, a mogu biti i pojedinačni stalci od keramike u oblicima poput zeca koji drži jaje ili najjednostavnijeg stalka bez dodatnih motiva. U idealnom svijetu, vaše pisanice su bojane u svega par nijansi sličnih boja - možda su sve u hladnijim tonovima boja (ljubičasta, plava i zelena), a možda u toplijim (žuta, crvena i narančasta). Onda po njima možete birati dekoracije za ostatak stola.

Što se stolnjaka tiče, manje je svakako više. Jednostavan karirani stolnjak u prirodnim bojama, poput zelene ili bež bit će fantastičan. Lijepo izgledaju i stolnjaci koji imaju motive sitnih cvjetića. Na kraju dana, najobičniji bijeli stolnjak funkcionirat će i više nego dobro, jer će zbog njega do izražaja dolaziti ostatak stola.

Vaza s cvijećem, posebno ako se radi o cvijeću koje asocira na Uskrs je svakako dobrodošla. Predivan cvjetni miris tako će se širiti vašim domom, a kad krene objed, jednostavno ju pomaknete sa strane ako vam treba više prostora. Možete koristiti i više vrsta cvijeća, no pazite da uvijek birate pastelne nijanse u skladu s ostalim ukrasima.

Sve su popularnije sitne keramičke figure na stolu. One nemaju nikakvu drugu funkciju osim da izgledaju lijepo, a u tome i je njihova poanta. Najčešće su to mali zečevi ili koke koje stoje ili su namješteni u nemoj pozi - dovoljno maleni da ne zauzimaju puno mjesta, a dovoljno upečatljivi da unesu dodanu dozu proljeća.

Foto: Shutterstock

Kako napraviti dekoraciju za Uskrs?

Naravno, ručno rađene dekoracije uvijek su nešto što gosti prepoznaju, a ukućani vode držati. Možete napraviti različite ukrase za stol, a mi smo istražili koje su zaista najjednostavnije i najbrže.

Foto: Shutterstock

Zeko salveta

Možda najjednostavniji, a najefektniji ukras za stol su zečevi od salveta. Bilo da koristite jednokratne salvete u šarenim bojama ili imate višekratne salvete / marame koje samo čekaju DIY projekt, ovaj ukras će sigurno oduševiti vaše goste. Ovo je također ukras s kojim djeca mogu pomoći.

Foto: Shutterstock

Gnijezdo

Još jedan fora način da prezentirate pisanice na stolu je u gnijezdu. Postoje mnoge metode izrade gnijezda kod kuće, no ova je nedvojbeno najjednostavnija.

Za izradu gnijezda trebat će vam:

papirnati škarnicl

pištolj na vruće ljepilo i patrone za isti

sijeno

Gnijezdo postupak:

Škanicl otvorite i počnite gužvati rubove prema unutra dok ne dobijete oblik papirnatog gnijezda. Uzmite šaku sijena i zalijepite jednu stranu vrućim ljepilom. Prislonite na škarnicl s ljepilom prema papiru i nastavite motati i dodavati sijeno dok ne prekrijete sve bočne strane. S vremena na vrijeme kapnite još malo vrućeg ljepila kako bi se sve držalo na mjestu. Smotajte plosnatu kuglu od sijena, stavite ljepilo na sredinu i namjestite u sredinu škarnicla. Po želji možete dodati perje, travu ili druge ukrase.

Vijenac

Baš poput božićnih vijenaca, izrada Uskršnjeg vijenca može biti koliko god komplicirana ili jednostavna želite da bude. Možete napraviti veliki vijenac koji će stajati na sredini stola ili manje vijence koji će biti suptilno postavljeni kao oznake za gdje staviti čaše.

Za izradu vijenca trebat će vam:

fleksibilne grančice (poput vrbinih ili jabukinih)

žica

ukrasi po želji (umjetno ili živo cvijeće, pomponi,...)

Vijenac postupak:

Grančice po vašem izboru počnite oblikovati u obruč. Kad dobijete željeni oblik, učvrstite ga kratkim žicama na četiri točke - gore, dolje, lijevo i desno.

Dodajte još granja ili cvijeća i fiksirajte žicom.

Po želji dodajte pompone, satenske mašne ili umjetne pisanice od laganih materijala.

Foto: Pexels

Vaza

Nemate vazu koja bi vam se uklopila u uskršnji aranžman? Prazna veća tegla (poput one za kavu) ili boca sa širokim otvorom (poput one za jogurt) će savršeno poslužiti! Naravno da možete staviti cvijeće samo u običnu staklenu teglu i već će izgledati lijepo, no ako želite otići korak dalje, nastavite čitati.

Za izradu vaze trebat će vam:

tegla ili boca

vuna ili juta u boji po želji (najbolje svjetliji zemljani tonovi, poput bež ili žute)

ljepilo

Vaza postupak:

Uz donji rub oprane i suhe staklenke stavite sloj ljepila.

Krenite motati vunu počevši od dna i u krug oko staklenke. Držite vunu napetom, no također držite kraj vune prstom dok se ne zalijepi.

Nanesite idući sloj ljepila na srednji dio staklenke i nastavite motati.

Motajte sve dok ne dođete do vrha tegle, zatim vunu zalijepite uz gornji rub.

Držač za salvete

Nema ništa slađe za stolom od držača za salvete. Ne zauzimaju mjesta, a izgledaju predivno. Za motiv ovih držača možete ponovno odabrati zečiće ili nešto njima srodno poput mrkve. Također možete odabrati i izgled nekog cvijeta, a čak i koku. Odaberite motiv koji je jednostavan, jer ćete ga morati crtati i rezati iz mekane spužve ili kartona.

Za držač za salvete trebat će vam:

moosgummi ili karton (moosgummi preporučujemo ako ćete za stolom imati djecu jer je mekše)

plišana žica

ljepilo

škarice

flomaster ili kemijske

Držač za salvete postupak:

Nacrtajte motiv koji želite na svojim držačima na moosgummi. Ne želite da je veći od 10 cm.

Izrežite motiv škaricama i zabilježite gdje je sredina motiva. Napravite dvije rupe, jednu lijevo i jednu desno od sredine, kroz nju ćete provući plišanu žicu.

Kad napravite rupe, kroz njih provucite plišanu žicu tako da se žica ne vidi na sredini motiva, već samo sa strane. Ljepilom ju učvrstite za motiv.

Koristeći još dvije plišane žice i ovu koju ste provukli kroz motiv ispletite pletenicu.

Zaoblite rubove plišane žice, na krajeve možete dodati satensku traku po želji.

