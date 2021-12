HrRedditovac postavio je pitanje koje sigurno muči sve u Hrvatskoj – kako do povišice i koliko se ona može očekivati.

"Zanimaju me vaša iskustva s povišicama na dosadašnjim poslovima. Kad ste ih tražili o kojem iznosu ili još bolje postotku od tadašnje plaće se radilo? Što smatrate solidnom povišicom, a što vam je "ruganje" od strane poslodavca, u smislu povišice koju bolje da nije ni dao koliko je mala?“, pita se.

Prvi mu je odgovorio ogorčeni HrRedditovac koji je svakih pet godina dobivao 200 kuna više, i to bruto, pa je njegova povišica ispala 160 kn, "Ako ovo nije ruganje ne znam što je“, dodao je.

Mnogi istaknuli kako je pitanje previše neodređeno, ali su pokušali odgovoriti iz svog iskustva.

Svodi se na to koliko si lako zamjenjiv

"Ovo je stvarno puno preopćenito pitanje jer ovisi o jako puno faktora. Kolika ti je plaća u odnosu na druge radnike koji rade sličan posao u firmi te odnos tog prosjeka prema prosjeku sektora, radi li se firmi gdje su plaće više fiksirane ili pojedinci na istim radnim mjestima imaju vrlo različite plaće, koliko si dugo u firmi te kad si zadnji put dobio povišicu, koliko vas je u odjelu odnosno koliko firma ovisi o poslu koji radiš te koliko te brzo i efikasno može zamijeniti, je li sve redovno ili je neki kolega nedavno otišao pa si samim tim postao više "nezamjenjiv"…

Uglavnom, želim reći da je svaki slučaj specifičan.“, kaže jedan HrRedditovac.

"Radim jedan te isti posao kako sam završio srednju. Devet godina staža, povišicu tražio jednom, dobio 1000 kn neto ostalo su oni samo povećavali“, napisao je korisnik, a poslije i pojasnio: Počeo sam sa 4.000. Sad preko ljeta kad ima više posla bude i više od duplo. Mala je firma, povišicu sam tražio kad sam jedini radio par mjeseci sav posao zbog odsutnosti ostalih".

Drugi ističe kako je važno koliko zarađuješ poslodavcu: "Ovisi koji posao radiš i kakvu vrijednost stvaraš. Ja kad sam počeo samostalno raditi; kod svog bivšeg poslodavca sam generirao svoju godišnju bruto placu svaka 2 mjeseca. Pa logično da sam tražio najmanje 50 posto veću plaću. Dobio sam 15 posto povećanje i otišao kroz mjesec/dva za normalnu lovu.", ističe.

Pravilo trećina

"Ali eto, rekao bih 30-40 posto je neka realna povišica. S druge strane imaš pozicije na kojima možeš ucjenjivati, npr. radiš u prodaji i imaš megaklijenta koji želi s tobom surađivati (to mi je jedan od kolega). On napravi jedan poziv i sklopi posao od 2-3 milijuna kuna. Kad je prijetio otkazom, rekli su mu da si bira kakvu plaću želi. Ako on ode, nije nužno da će i klijent otići za njim, ali čemu riskirati kad je ovako 100 posto siguran posao.“, rječit jedan korisnik, na što drugi nadovezao:

"Pravilo trećina je nekakva dobra smjernica. Dakle treba očekivati 30-35% generiranog novca da ide na račun zaposlenika. S time da je to brutto plaća.“.

U IT sektoru je najmanje problema

"Skoro svake godine bih dobio 1000 kn povišice, IT sektor, toliko bi dobio radi zalaganja i količine odgovornosti koju bi navukao na sebe i ako vide da dobro odrađujem svoj posao“, „Meni sjedne povišica od cca 10% plaće svake godine. U neto iznosu kad se gleda“, nadovezuju se iskustva.

Bilo je i onih koji ističu kako je ponekad lakše i jednostavnije jednostavno otići u drugu tvrtku za bolju plaću, kako je duhovito opisao HrRedditovac koji je dao otkaz i sam otvorio firmu.

'Izdr*am gazdi kad god pita'

"Prvi posao koji sam imao poslije faksa plaća bila 6.000 kuna (2015., inženjer građevine).

Nakon godinu i pol promijenim posao i dobijem 7.000. Nakon 3 mjeseca oni mi dignu na 8.000. Nakon još 6 mjeseci ja tražim 9.000 i dobijem. Nakon još 3 mjeseca odem na drugi posao 10.000 kn plaća. Tamo bila firma u rasulu, nakon 3 mjeseca dajem otkaz i otvaram svoju firmu. Dvije godine nemam za burek. Onda je postalo bolje, pa još bolje.

Sad pucam na nekih 25.000 mjesečno ali govno od gazde firme ne da plaću direktoru firme. A ja kao direktor redovito izdr*am gazdi kad me to traži“, kaže.

Alat koji jasno pokazuje koliko ste potplaćeni

Bilo je i onih koji su zasposleni u javnim službama i kao takvi ne mogu pregovarati o svojim plaćama koje su zacementirane ugovorima.

No bez obzira na vrstu djelatnosti, portal MojaPlaća daje koristan alat u kojem precizno možete usporediti svoju plaću s onima u vašem sektoru, a uzima niz u obzir niz faktora – od godina staža i preuzete odgovornosti do mjesta stanovanja i vlasničke strukture poslodavca. Tako možete jasno vidjeti jeste li i koliko potplaćeni pa imate jasnu predodžbu koliko možete tražiti

Doduše, prema istraživanju portala Moj posao otprije pet godina,. čini se da većina ljudi u Hrvatskoj povišicu ionako dobiva na inicijativu poslodavca.

Većina dobila povišicu na inicijativu šefa

Najviše ispitanika (42%) navodi da rade u tvrtkama u kojoj se ne dobivaju povišice, dok ih 34% dobiva temeljem ostvarenih rezultata, a 16% ispitanika dobiva povećanje plaće temeljem ostvarenih rezultata cijele tvrtke.

Tek 9% ispitanika navodi da se u njihovoj tvrtki povišica dobiva sukladno vremenu proteklom od prethodne povišice odnosno u pravilnim vremenskim razmacima.

Većina ispitanika (70%) smatra da bi poslodavac trebao biti taj koji samoinicijativno predlaže povišicu temeljem ostvarenih rezultata određenog zaposlenika. S druge strane, 14% ispitanika smatra da se povišica treba dobiti i temeljem ostvarenih rezultata cijele tvrtke, dok ih 9% zastupa mišljenje da se povišica treba davati u pravilnim vremenskim razmacima.

Svega 7% ispitanika smatra da bi idealno bilo da razgovor o povišici iniciraju sami temeljem ostvarenih rezultata.

Prema podacima istraživanja, 58% ispitanika dobilo je povišicu na inicijativu poslodavca/nadređenog, dok ih je 42% dobilo povećanje plaće na vlastitu inicijativu.