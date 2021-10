Svi važni veliki projekti i ciljevi moraju negdje početi, pa tako i cilj ekološki savjesnog života i rada. Razvrstavanje otpada i recikliranje već je dio naše svakodnevice, no ako se želimo uhvatiti u koštac s klimatskim promjenama i svim zastrašujućim posljedicama koje one nose, sama briga o otpadu nije dovoljna.

Ponekad nismo ni svjesni koliko promjena u našim malim, svakodnevnim navikama može značiti veliku razliku. Lagane plastične vrećice u kojima u trgovinama pakiramo povrće i voće, velike vrećice u kojima kupljene namirnice nosimo kući, sve se to u kontekstu klimatskih promjena može učiniti malim i nevažnim. No ako postanemo svjesni koliko i mi sami, često nesvjesno, pridonosimo zagađenju, lakše ćemo se motivirati da promijenimo svoj odnos prema okolišu i uvedemo zelene navike kojima ćemo doprinijeti smanjenju zagađenja. Primjerice, jesmo li svjesni da u prosjeku, svatko od nas barem tri puta tjedno koristi između pet i deset vrlo laganih plastičnih vrećica za voće i povrće, te barem tri velike vrećice za nošenje kupljenih namirnica, lako dolazimo do računice da godišnje potrošimo i bacimo između 260 i 520 laganih plastičnih vrećica i 156 velikih vrećica.

Koliko ste plastičnih vrećica bacili ovaj tjedan?

U jednom milijunskom gradu, svakoga dana se iskoriste i bace milijuni plastičnih vrećica, što znači ogromne količine plastike koje završavaju prirodi, u morima, rijekama, jezerima, ne razgrađuju se i stvaraju velike probleme za okoliš. Prema internim podatcima Kauflanda, u jednoj se godini na odjelu voća i povrća iskoristi oko 100 tona plastičnih vrećica iz kategorije „vrlo lagane plastične vrećice“ što samo po sebi predstavlja veliko opterećenje za prirodu i okoliš. Stoga je prvi logičan korak aktivno smanjivanje korištenja plastičnih materijala jer plastika, osim što predstavlja jedan od vodećih problema u onečišćenju okoliša, u proizvodnji i potrošnji povlači sa sobom i veliku potrošnju fosilnih goriva, te tako stvara dodatne probleme za okoliš i ubrzavanje klimatskih promjena.

RIJEŠI ANKETU I RECI NAM KOJE SU TVOJE ZELENE NAVIKE

Te su činjenice svjesne i velike kompanije koje su počele s implementacijom dugoročnih strategija za borbu protiv klimatskih promjena. Jedna od takvih kompanija je i Schwarz grupa koja je pripremila akcijski plan sastavljen od posebnih ciljeva i mjera usmjerenih na smanjenje ugljičnog otiska i posljedično, smanjenje emisija CO 2 u atmosferu.

Jednostavna i praktična alternativa koja čuva prirodu

Dio Schwarz grupe je trgovački lanac Kaufland, koji se prvi u Hrvatskoj odlučio na drastičan rez i ukinuo prodaju jednokratnih plastičnih vrećica na blagajnama trgovačkih centara. Umjesto toga, Kaufland je ponudio brojne alternative od kojih je najnovija ekološki prihvatljivija višekratna vrećica koja u svojem sastavu ima 80 posto reciklirane folije, a osim što su pogodne za višekratno korištenje, mogu se i reciklirati. Osim toga, kao zamjenu za vrlo lagane plastične vrećice za pakiranje voća i povrća, Kaufland je uveo odgovorne vrećice koje se koriste za voće i povrće. Ove vrećice odlična su i ekološki prihvatljiva zamjena za lagane plastične vrećice, pogodne su za držanje voća i povrća, mogu se prati i ponovno koristiti, a kada prestanu biti upotrebljive, mogu se u cijelosti reciklirati.

Svi ovi potezi dio su međunarodne strategije za smanjenje plastike REset Plastic, a u okviru svojeg akcijskog plana, Kaufland je kao dio grupacije Schwarz postavio dva jasna cilja: do kraja 2025. u ambalažama proizvoda vlastitih marki želi koristiti u prosjeku 20 posto reciklata i 100 posto tih ambalaža treba postati maksimalno reciklabilno. Već do kraja ove godine u potpunosti će ukinuti upotrebu crne plastike kako bi bilo lakše reciklirati plastična pakiranja čime se omogućuje kružni proces recikliranja.

Osim ekološki friendly vrećica za voće i povrće namijenjenih za kupce, u Kauflandu je uvedena praksa korištenja zelene, ekološki prihvatljivije ambalaže za višekratnu upotrebu koja se koristi u čitavom logističkom lancu, što znači od proizvođača preko distribucijskog centra do izlaganja robe u poslovnici. Na taj način, prestalo se s korištenjem ambalaže za jednokratnu upotrebu u tu svrhu, a rezultati ovakve prakse bili su vrlo brzo vidljivi. Korištenjem ove ekološki prihvatljive višekratne ambalaže emisije CO 2 u 2018. godini na razini Kauflanda International smanjene su za otprilike 35 000 tona, a u 2019. godini nakon što su se uključile trgovine u svim zemljama u kojima postoji Kaufland, emisije CO 2 smanjenje su za otprilike 42 000 tona. Ove brojke djeluju ohrabrujuće jer potvrđuju da male stvari itekako mogu činiti značajnu razliku. Po istoj logici, i svatko od nas u vlastitom kućanstvu, uz male promjene navika, kao što su korištenje višekratnih vrećica za kupovinu, razvrstavanje otpada i odgovorno ponašanje prema ambalaži možemo dati mjerljiv i važan doprinos borbi protiv klimatskih promjena i očuvanju planeta na kojem živimo.

RIJEŠI ANKETU I RECI NAM KOJE SU TVOJE ZELENE NAVIKE

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom KAUFLAND prema najvišim uredničkim standardima RTL Digitala