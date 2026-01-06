Jednostavan test prstima mogao bi pomoći u ranom otkrivanju raka pluća: 'Važno je ovo'

Medicinski stručnjaci sugeriraju da bi jednostavan test prstima mogao pomoći u prepoznavanju raka pluća u njegovim ranim fazama, što potencijalno spašava živote. Iako su dobro poznati znakovi upozorenja poput nelagode u prsima, kratkog daha i zviždanja u plućima, pokazatelji se mogu pojaviti i na rukama prije ovih očitih simptoma.

Da biste izveli test, trebate spojiti nokte na kažiprstima. Zaklada Roy Castle Lung Cancer savjetuje da si postavite jedno ključno pitanje: vidite li mali otvor u obliku dijamanta između noktiju?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Što znači ako ne vidite otvor?

Ako je odgovor ne, to bi moglo upućivati na takozvane batićaste prste, simptom prisutan u otprilike 35 posto slučajeva raka pluća nemalih stanica i četiri posto slučajeva raka pluća malih stanica. Kako prenosi Express, vodeća britanska dobrotvorna organizacija za rak pluća objašnjava: "Iako nepostojanje ovog dijamantnog otvora ne znači automatski da imate rak pluća, to može biti jedan od simptoma".

Savjetuju da, ako sumnjate da su vaši prsti batićasti, svakako razgovarate s liječnikom. Važno je razumjeti da se ovaj simptom obično razvija polako. Promjene uglavnom počinju u bazi nokta prije nego što se prošire prema van, zbog čega se nokti savijaju izraženije nego inače.

Organizacija Cancer Research ističe da su omekšavanje ležišta nokta i crvenilo kože oko tog područja također česti znakovi upozorenja. Ponekad se ove promjene mogu razvijati tijekom nekoliko godina.

"Batićasti prsti znače da postoje određene promjene u obliku vaših prstiju i noktiju", objašnjava organizacija. "Ovaj se fenomen naziva i Hipokratovi prsti. Ljudi sa stanjima poput srčanih ili plućnih problema ponekad imaju ove promjene."

Foto: Shutterstock

Rak pluća jedan je od najčešćih oblika bolesti

Ovaj ključni savjet dolazi u trenutku kada rak pluća i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika te bolesti. Podaci britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) otkrivaju da se u Ujedinjenom Kraljevstvu godišnje dijagnosticira više od 43 tisuće ljudi.

U Hrvatskoj se godišnje otkrije preko 3000 novih slučajeva raka pluća, što ga čini jednim od vodećih javnozdravstvenih problema, s oko 90 posto oboljelih pušača, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva.

Iako se rak pluća manifestira na različite načine, mnogi ljudi razviju i nekoliko drugih zabrinjavajućih simptoma. To najčešće uključuje uporan kašalj koji se ne poboljšava, iskašljavanje krvi, stalni nedostatak zraka, neobjašnjiv umor i gubitak težine te bol pri disanju ili kašljanju.

Prema smjernicama NHS-a, rak pluća uglavnom pogađa starije osobe i rijedak je kod ljudi mlađih od 40 godina. Više od četiri od deset osoba kojima se dijagnosticira rak pluća u Ujedinjenom Kraljevstvu starije je od 75 godina. Iako i nepušači mogu razviti rak pluća, pušenje je najčešći uzrok i odgovorno je za više od 70 od 100 slučajeva. To je zato što pušenje uključuje redovito udisanje niza različitih toksičnih tvari.

Ukoliko primijetite bilo koji od navedenih simptoma, uključujući i promjene na noktima, preporučuje se da se obratite svom liječniku opće prakse.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'