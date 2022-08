Psihologinja koja se specijalizirala za narcisoidni poremećaj ponašanja, otkrila je za portal FEMAIL, znakove po kojima ćete prepoznati jeste li zaista žrtva narcisoidnog zlostavljanja od strane vama bliske osobe ili je vaš partner "samo" teška osoba, ali psihički skroz zdrava.

Dr. Sarah Davies upozorava kako je narcizam postao fraza koja se prečesto koristi, nerijetko sasvim neopravdano, što dovodi do rizika da se dijagnoza narcisoidnog poremećaja ponašanja "isprostituira".

Navodi kako na Instagramu postoji čak jedan milijun objava koje sadrže hashtag narcističko zlostavljanje, odnosno #narcissticabuse, što dovodi do opasnosti da se nečiji partneri ili bivši partneri neopravdano etiketiraju ovom dijagnozom.

Što je to narcizam?

Narcizam je ekstremna razina zaokupljenosti sobom do te mjere da narcisa tjera da zanemari potrebe i osjećaje ljudi oko sebe, čak i onih najbližih.

No, iako mnogi ljudi imaju narcisoidne crte ponašanja, dr. Davis ističe kako postoji ključna razlika koja dijeli one koje bismo mogli nazvati sebičnim, od onih koji imaju ili bi trebali imati dijagnozu narcisoidnog poremećaja ponašanja, a to je osjećaj krivnje. Ako osoba učini nešto, primjerice potroši novac na koji je njegova partnerica ili partner računao i nakon toga osjeća krivnju, ta osoba nije narcisoidna, već pomalo sebična ili neodgovorna. Ako krivnja izostane, spomenuti hashtag je sasvim opravdan.

"Osjećaj krivnje korigira nas i pomaže nam da živimo na način koji je u skladu s našim vrijednostima i moralnim kompasom", objasnila je.

"Većina ljudi, ako učine nešto zbog čega se ne osjećaju dobro, iskreno će se osjećati loše, kajat će se i iskupiti konkretnim djelima. Malo je vjerojatno da će netko s narcisoidnim poremećajem ponašanja doživjeti iskreno kajanje. Ta se osoba nikada neće osjećati dovoljno loše da bi se ispričala ili pokušala promijeniti. Umjesto toga, postavit će se kao žrtva i uvijek za svoje pogreške kriviti druge", zaključuje dr. Davies.

Koliko je zaista ljudi s narcisoidnim poremećajem?

"Iako je korisno da se podiže svijest o ovom problemu, to također nosi rizik od pretjerivanja s dijagnozama i i etiketiranja ljudi koji su zdravi", kaže stručnjakinja te dodaje da, prema statistikama, u svijetu od ovog poremećaja pati otprilike pet posto ljudi. No, ona osobna smatra da je broj ipak veći jer narcisi neće potražiti stručnu pomoć.

"Ključna značajka kliničke dijagnoze narcizma uključuje nesposobnost za iskrenost ili samorefleksiju - to su dvije stvari koje su neophodne za uključivanje u učinkovitu psihološku terapiju. Najmanje je vjerojatno da će potražiti stručnu pomoć jer su po njihovom mišljenju svi drugi krivi", objašnjava Davies.

Karakteristike osobe narcisoidnim poremećajem ponašanja

Prema mišljenju ove stručnjakinje narcisoidno zlostavljanje u vezi može biti okarakterizirano dugoročnim obrascima lošeg ponašanja te otkrila glavne crte narcisa, a one uključuju:

preokupaciju bogatstvom, statusom, moći i uspjehom

sebičnost i nebrigu za druge

nedostatak kajanja i empatije

arogantno, oholo ponašanje

snažan osjećaj prava

jasan nedostatak preuzimanja odgovornosti za sebe i svoje postupke

konstantno okrivljavanje i posramljivanje drugih

Srž narcisoidne osobnosti teško je promijeniti pa ćete uvijek iznova viđati istu stvar kod partnera", dodaje. "Postojat će nezdravi, destruktivni obrasci u narcisoidno nasilnom odnosu. Kao naprimjer, ostajati s nekim tko ne preuzima svoj dio odgovornosti", kaže dr. Davies. Budući da će narcisi kriviti druge za svoje probleme, vrlo je mala vjerojatnost da ćete od njih ikada dobiti ispriku. Narcisi ne doživljavaju grižnju savjesti ili krivnju na isti način na koji većina nas doživljava.

Jeste li žrtva narcisoidnog zlostavljanja?

Narcisoidino zlostavljanje može se svesti na četiri koraka, a to su:

Idealiziranje

Jednom kada se narcis "dočepa" žrtve, neće ju pustiti doke je ne osvoji. sObasipat će je nježnošću, idealizirati, ako je riječ o romantičnom odnosu, uvjerit će je da je ona savršena osoba za njega, najbolja na svijetu, srodna duša.. Rijetko tko može odoljeti narcisu.

Ponižavanje

Jednom kad je "objekt" osvojen, narcis mijenja taktiku. U potpunosti gubi interes, postaje hladan i sebičan, ostavljajući osobu u šoku. U svakoj prilici pokušat će ju poniziti, osramitit i učiniti je nesigurnom.

Odbacivanje

U ovom koraku narcis odlučuje da želi pronaći novu žrtvu i onu koju je već osvojio, hladnokrvno odbacuje.

Mnoge žrtve narcisoidnog zlostavljanja mogu osjećati da je veza prekinuta vrlo iznenada i na hladan, bolan način.

Često će narcis svaliti krivnju na žrtvu, govoreći im da su lude i čineći da se osjećaju jadno.

Provest će i "kampanju klevetanja" kako bi se njihova žrtva osjećala što je moguće lošije, što može imati ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje.

Vraćanje

Ova faza ciklusa narcističkog zlostavljanja nije česta, ali nije ni nemoguća. To se događa kada narcis pokuša ponovno ući u život osobe koju je ostavio.

Koristit će istu onu taktiku koju smo spomenuli u prvom koraku. Neće birati ni način ni sredstva da dođe do cilja. Ako žrtva odluči dati narcisu još jednu priliku, vjerojatno će ciklus zlostavljanja započeti iznova i krug će se zatvoriti.

Stoga je vrlo bitno zapamtiti što je rekla stručnjakinja i osvijestiti postoje li ovi elementi zlostavljanja u vašem odnosu. Naravno, pritom bi trebali biti racionalni, a ne povoditi se emocijama, točnije ljutnjom ukoliko ste ostavljeni.