U serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo Mihovila Kurkuta, svećenika koji je odgovarao na vaša pitanja. U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

U nastavku donosimo odgovore koje ste željeli saznati od svećenika Mihovila Kurkuta.

NET.HR: Je li oralni seks prije braka grijeh?

Don Mihovil: Pa za Crkvu svaki seks prije braka je pogrešan, pa tako i oralni seks. Crkva mnoge stvari svojim vjernicima brani, odnosno upozorava da ne rade. Ima jedna važna karakteristika Crkve, ona sve oprašta. Proziva grijeh, ali nikada ne proziva grešnika. Svatko od nas može doći Gospodinu i tražiti oprost, odnosno pokušati biti malo bolji. Spolnost pokazuje onu duhovnu, psihičku i tjelesnu združenost. Jedincatost dvije osobe i otvorena je prema životu novome, a to izvan braka često nije.

Seks izvan braka je često neko iskustvo užitka, razmjene ljubavi, ali često to nema trajnost i nema onu potpunost. Mnogi mladi ljudi danas imaju problem reći "zauvijek". Imam svjedočanstvo nekih mladih ljudi koji imaju spolne odnose prije braka i kažu mi da kad su ušli u brak su imali velikih poteškoća zato što su na neki način dok su imali spolni odnos sa svojom ženom, imali slike u glavi onih žena s kojima su već bili. Mi nismo stroj koji samo radi stvari, neke stvari ti ostanu u srcu i ne možeš ti reći "ma nije to meni ništa, meni je to svejedno", jednostavno neke stvari ostaju u tebi.

NET.HR: Zašto je masturbacija grijeh?

Don Mihovil: Zato što spolnost koju mi imamo kao ljudi, tako mi vjernici razmišljamo, je jedan dar. Mi nosimo tu spolnost u sebi i ona uvijek označuje naš način razmišljanja i način ophođenja. Jednostavno to je dio nas. To je dio našeg identiteta. Crkva uvijek uči da je grijeh promašaj, grijeh je jedna propuštena prigoda. Kada bih gledao svoju spolnost, samo za sebe, onda bi to bila šteta u smislu: Bog mi nije dao užitak samo da bi ja uživao već da bi taj užitak pružio drugome. Kod samozadovoljavanja je problem to što ti sam sebi daješ užitak i kao da kažeš "drugi mi nije potreban". To jelaž, to nije istina.

NET.HR: Zašto se u Crkvi skupljaju milodari?

Don Mihovil: Svaka zajednica živi od sudjelovanja onih koji su dio te zajednice. Kako u obitelji, mama, tata, djeca, doprinose na neki način, tako i u jednoj zajednici se doprinosi. Ja dolazim iz Dalmacije i u našem kraju je običaj da se župniku nosi ulje. Maslinovo ulje je bilo naše bogatstvo. Recimo u Bosni se župniku nosi komad svinje. Danas u modernom svijetu se to najčešće radi putem milostinje. Za vrijeme mise se prođe sa košaricom i onda svatko da nešto. Međutim, postoje vjernici koji odvajaju svoju desetinu svojih prihoda i daju ga župniku. Sudjeluju u životu zajednice svojim mogućnostima. Što župnik radi s time? Za potrebe župne zajednice, to znači za vlastito preživljavanje, župnik misli na siromahe i koji u župi imaju poteškoća i on ih prati.

NET.HR: Zašto svećenici nekada imaju luskuzne automobile?

Don Mihovil: U Crkvi postoje dvije vrste svećenika. Jedni su redovnici (taj sam ja), imamo zavjete. To su zavjeti siromaštva, čistoće i poslušnosti. Mi po tim našim zavjetima imamo ograničenja u nekim našim slobodama koje smo sami odabrali. Što se tiče siromaštva, ja nemam pravo imati automobil. Nemam pravo imati svoje stvari. Stvari koje imam su od moje zajednice. Sve što ja zaradim i dobijem, ja dajem svojoj zajednici, a zajednica meni daje. Postoje i drugi svećenici koji nemaju zajednicu, nemaju zavjete, nego su samostalni svećenici, takozvani petrovci.

Oni imaju poslušnosti prema svome biskupu. Međutim, nemaju zavjet siromaštva. Oni dobivaju plaću za svoj posao i taj novac je njihov. Oni mogu zaraditi svoj novac, imati svoju kuću, imati svoj automobil. Mogu upravljati novcem kako oni žele. Zbog toga se može dogoditi da neki svećenik sebi priušti malo bolji automobil i to svakako puku može smetati. Svećenici bi trebali, po mom mišljenju, biti na istoj razinici kao i vjernici. Čovjek često zna i zalutati i dati si oduška gdje i ne bi trebao.

