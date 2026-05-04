Iz bakinog ormarića u današnje domove: Kako koristite Podravka limenke?

Vrijeme u kojem je smještena radnja RTL-ove serije "Divlje pčele" vraća nas u pedesete godine prošlog stoljeća, u svakodnevicu u kojoj je sve imalo svoju vrijednost. Nije bilo viškova, impulzivne kupnje ni bacanja.

Jedan od najboljih primjera je Podravka limenka za juhu. Kad bi se ispraznila, njezina priča nije završavala. Tek tada bi dobila novu svrhu.

U nju se spremalo sve što je trebalo biti pri ruci: riža, brašno, šećer, sol, kava, keksi, ali i sitnice koje uvijek nekako završe razbacane: igle, konci, gumbi. Svaka limenka imala je svoju ulogu, često i svoje mjesto u kuhinji.

Foto: RTL Native tim

U četvrtoj epizodi serijala Behind the scenes: Na setu serije "Divlje pčele", powered by Podravka, zvijezde serije Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić, koje u seriji glume sestre Runje, prisjetile su se kako se u njihovim obiteljima koristila Podravka limenka.

To nije bila kreativnost zbog estetike, nego čista praktičnost. Ljudi su jednostavno znali iskoristiti ono što imaju. Ako malo bolje razmislite, velika je šansa da ste barem jednu vidjeli u kuhinji svoje bake ili mame. Možda još uvijek stoji na polici, možda je završila u ladici, a možda je dobila potpuno novu ulogu.

Imate li i vi svoju? Pošaljite nam fotku!

Navika da se Podravkine limenke ne bacaju, nego pune svime što treba biti pri ruci, prenijela se i na nove generacije. Danas, uz sve moguće organizatore i dekorativna rješenja, i dalje je iznenađujuće koliko se to jednostavno rješenje zadržalo.

I dalje su dio interijera, mali retro detalj koji se uvijek nekako dobro uklapa. Netko će u njima držati kavu ili šećer, netko začine, a netko će ih pretvoriti u teglice za cvijeće. Često završe i kao mjesto za sve ono 'što će jednom zatrebati', iako to 'jednom' rijetko dođe.

I baš u tome je njihova čar. U naše domove donose onaj poznati osjećaj nostalgije, sjećanje na djetinjstvo, kuhinju koja miriše na juhu, kolače i nedjeljni ručak.

Pošaljite nam fotografiju Podravka limenke koju imate kod kuće i napišite kako je koristite vi ili kako se koristila u vašoj obitelji. Možda je u njoj uvijek bio šećer, možda kava, a možda nešto potpuno neočekivano.

Pokažite nam svoje kreativno rješenje i način na koji Podravka limenka i dalje živi u vašem domu, kao mali primjer održivosti, brige za okoliš i pametnog izbjegavanja suvišne plastike u svakodnevnom životu.

A ako vas zanima kako to zaista izgleda iza kamere, pogledajte prve tri epizode serijala Behind the scenes: Na setu serije "Divlje pčele", powered by Podravka.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i Podravke.