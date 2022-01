Fitness instruktor Justin Augustin na TikTok je podijelio "zapanjujuću" vojnu tehniku ​​kako biste zaspali za dvije minute

"Ova tehnika razvijena je u vojsci kako bi vojnicima omogućila da zaspu u bilo koje vrijeme, bilo gdje, čak i na bojnom polju kada je okruženje izrazito neugodno i usprkos velikoj buci", objasnio je.

"Prema mom istraživanju, ovo je razvijeno uglavnom za pilote koji moraju biti 100% usredotočeni i nepogrešivih refleksa, a koji svi znamo da se to smanjuje s nedostatkom sna."

Svjesno opuštanje svakog dijela tijela

Za početak, duboko udahnite i počnite opuštati svaki dio tijela - od glave do pete.

“Počnite s opuštanjem mišića na čelu”, objasnio je Justin.

„Opustite oči, obraze, čeljust i usredotočite se na disanje. Sada se spustite do vrata i ramena.

Pazite da vam ramena nisu napeta. Spustite ih što niže možete i držite ruke opuštene pored sebe, uključujući ruke i prste."

Dok to radite, zamislite kako vam toplina ide od glave prema dolje do vrhova prstiju, pa onda od srca do nožnih prstiju.

"Sada duboko udahnite i polako izdahnite, opuštajući prsa, trbuh, sve do bedara, koljena, nogu i stopala", dodao je.

Dva scenarija za čišćenje misli

Tijekom tehnike važno je pokušati očistiti svoj um od svih misli i/ili stresa. Da biste to učinili, zamislite jedan od dva scenarija.

"Ležiš u kanuu na mirnom jezeru i nema ništa osim čistog plavog neba iznad tebe", rekao je Justin.

"Drugi - ležiš u crnoj baršunastoj visećoj mreži u mračnoj sobi. I, ako u bilo kojem trenutku osjetite da vas misli ometaju, ponavljajte riječi "Nemoj misliti, ne misliti, ne misliti" 10 sekundi."kaže instruktor dodajući ako bi trehniku trebalo vježbati svaku večer šest tjedana.

"Oko 96 posto ljudi koji su svladali ovu tehniku ​​zapravo mogu zaspati u roku od dvije minute nakon zatvaranja očiju.", zaključuje.

Među ljudima koji su komentirali objavu bili su i oni koji su posvjedočili da tehnika stvarno djeluje.

"Ja sam dijete vojnika i naučili su me ovo", napisala je jedna žena. "Imao sam ratnog veterana kao profesora psihologije na koledžu koji je ovo predavao. Definitivno funkcionira.", piše drugi.

"Moj liječnik me naučio ovoj tehnici s malim varijacijama kada sam imao nesanicu zbog PTSP-a", javlja se jedan komentator "Radi 100% kada savladaš".