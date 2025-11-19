Imate ‘Moj dm’ aplikaciju? Evo što sve s njom dobivate ovog vikenda!

Studeni je mjesec u kojem lagano usporavamo tempo, vraćamo se sebi i biramo male rituale koji nas pune energijom prije nadolazećih blagdana. Za mnoge od nas to je mjesec pomicanja granica, stvaranja boljih navika, oplemenjivanja svakodnevice. A što ako vam kažemo da upravo sada imate savršenu priliku počastiti sebe, ali i mudro se pripremiti za sve što dolazi?

Od 21. do 24. studenog, registrirani korisnici ‘Moj dm’ aplikacije u dm online shopu dobivaju besplatnu dostavu i čak 10x više bodova za sve narudžbe iznad 59 eura. Priznajte, zvuči kao idealan trenutak za toplo, inspirativno shopping poslijepodne bez nervoze, bez utrke za parkingom i bez predblagdanskih gužvi koje nas čekaju iza ugla.

Inspiracija za vikend shopping koji miriše na blagdane i self-care

1. Prva blagdanska generalka



Isprobajte nove mirisne gelove za tuširanje, kremu koja vas podsjeća na tople kolače ili masku za lice koja njeguje i tijelo i duh. Zašto čekati prosinac? Uživajte u omiljenim mirisima maksimalno...

Foto: Rtl

Naš prijedlog: AFRODITA, poklon-paket Holiday Fairytale

2. Priprema bez stresa: mini pokloni unaprijed



Prijateljici koja voli wellness, mami koja skuplja trenutke mira, sestri koja voli beauty rituale... Sad je pravo vrijeme da polako posložite blagdanski darovni kutak. Bez pritiska, bez jurnjave. Samo uđete u ‘Moj dm’ aplikaciju, odaberete, kliknete i dm dostavlja.

Foto: Rtl

Naš prijedlog: Balea, poklon-paket You are the Pistachio to my Cookie

3. Kućni spa prije blagdana



Set eteričnih ulja, nova svijeća, mirisna kupka, njegujuće kremice… Studeni je savršen da si stvorite mali me-time prostor. I da ga koristite što češće.

Foto: Rtl

Naš prijedlog: IDC INSTITUTE, poklon-paket Secret Stories

4. Zalihe koje spašavaju prosinac

Foto: Rtl

Deterdženti, higijenski proizvodi, parfemi, šminka... Sve ono što u prosincu najmanje želimo kupovati u gužvi možete pronaći u ‘Moj dm’ aplikaciji i ostaviti si više slobodnog vremena za sebe!



Naš prijedlog: Colgate, pasta za zube Propolis (1+1 gratis), 2 x 75 ml, 150 ml

A najbolji dio?

Ako još nemate ‘Moj dm’ aplikaciju, sada je idealan trenutak da je preuzmete i otvorite si vrata svim ovim divnim pogodnostima. Sve što trebate nakon toga je ulogirati se u svoju ‘Moj dm’ aplikaciju i pustiti da se dm ovog vikenda pobrine za vas.

Više bodova znači više popusta u dm active beauty programu lojalnosti, a besplatna dostava znači da ste si upravo poklonili nekoliko dragocjenih, mirnih sati. Ovaj vikend je poziv da usporite, udahnete i pokrenete male promjene koje vas vode prema boljem osjećaju, izvana i iznutra. Uživajte!

