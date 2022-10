1. Može pospješiti rast kose: Možda ste čuli da su mliječni proizvodi dobri za održavanje zdrave kose, ali istraživanja pokazuju da to i nije tako. Mliječni proizvodi sadrže puno masnoće, a masnoća dovodi do širenja razine testosterona u tijelu. Testosteron tada proizvodi nešto što se zove DHT, hormon i primarni uzrok gubitka kose. Ali osim što uzrokuje gubitak kose, također potiče druge probleme s kosom, poput prhuti i psorijaze. Zato je možda najbolje zamijeniti mliječne proizvode sojinim mlijekom ako želite da vam kosa bude zdrava! To je zato što se sojino mlijeko proizvodi od cjelovitih sojinih zrna.