Iako mnogi "ne žele politiku u svoju butigu" jer takve diskusije uglavnom ne vode nikuda, hrvatski korisnici Reddita ovih su dana poveli zanimljivu raspravu.

Naime, jedan korisnik htio je znati s kojim se stavovima ljevice slažu desničari, a s kojim se stavovima desnice slažu ljevičari.

"Evo, počet ću od sebe... Ja sam lijevi centar, ali sam protiv prihvaćanja ilegalnih migranata", poručio je u nastavku.

Razlike između ljevice i desnice

"Ni lijevo ni desno, samo obitelj, vjera i domovina", jedan je od komentara s najviše lajkova.

"Ljevičar kada trebam državu, desničar kada ne trebam", pragmatičan je drugi korisnik.

"Desničari: slažemo sa skoro sa svime za što se zalaže ljevica, samo 'vijeru i hrvacku' dodajemo. Hehe, pa nije ovo Amerika gdje se ljevica i desnica dijele na osnovi ekonomije hehe", nadovezao se komentator.

Promjena stavova

Neki su otkrili kako su zbog pandemije i kupovine stana promijenili političke stavove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Prije koju godinu sam po političkom kompasu bio čisti libright, ali onda sam se zaposlio. Usprkos dobrom poslu u dobroj branši s dobrom HR plaćom, i dalje mi se kupovina stana i sličnih stvari čini trenutno nerealnom. Tako da sam vidio da free market zapravo i ne funkcionira za sva područja. Tako da sam za 'socijalno' školstvo, zdravstvo, a housing ne bi trebala biti investicija i na stanodavce gledam kao ogromne parazite u društvu. Još ovi s jednom nekretninom možda nisu toliki problem, ali kada počnu dolaziti korporacije s tisućama stanova, onda mislim da ću početi vaditi srp i čekić.

Tijekom pandemije su me ovi antivaxx moroni gurnuli malo više prema auth-u. J*g, živimo u društvu (znam da zvučim kao Joker) i to nam omogućava da uživamo u određenim slobodama, ali svi bi samo slobode i prednosti društva, a odgovornosti koje s time dolaze ne žele. Ljudima su super ceste koje društvo/država napravi, koriste školstvo, zdravstveni sustav itd, a onda glasati ne žele, ne žele se je*eno cijepiti, a to nije ništa novo, nakon rođenja se dobije desetak obaveznih cjepiva za zaštititi sebe i druge", raspisao se jedan korisnik.

Zdrava liberalna opcija

Neki zazivaju nove političke opcije i efikasnije pravosuđe.

"Nisam zaluđen Liberlandom, ali mislim da bi Hrvatskoj dobro došla zdrava liberalna opcija da malo uravnoteži ove lijevo-desne socijaliste i ortačke kapitaliste", mišljenje je jednog korisnika.

"Ne znam koji bi pravi sustav ili prava opcija bili, ali znam kako je sve to uzalud ako nismo svi jednaki pred zakonom u grijehu. U biti samo to i trebamo popraviti i onda mogu i virgin liberali biti na vlasti", nadovezao se drugi.

Kontroverzni stavovi

Iznosili su se i stavovi koji su poprilično kontroverzni za pojedine političke struje.

"Ja sam ljevičar, ali me živciraju LGBT aktivisti koji su otjerali masu ljudi od ljevice", jedan je od takvih komentara.

"Kao trans osoba, slažem se 100 posto... Osobno ne volim LGBT aktiviste jer u većini slučajeva samo unazađuju LGBT skupinu i potiču ljude da nas mrze", složio se korisnik.

"Ja sam 'jako desno'. Slažem se s legalizacijom droga i prostitucije, brige za okoliš (iako se baš ne slažem s pristupom)", otkrio je jedan desničar.