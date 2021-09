Iako stara latinska poslovica kaže da se o okusima ne raspravlja, rijetko tko se toga pridržava. Posebno su užarene diskusije o turbofolku, odnosno "cajkama", o kojima svi imaju svoje mišljenje.

Upravo o tome raspravljali su Hrvati na Redditu u zajednici /r/Croatia koja okuplja više od 125.000 članova. Jedan korisnik postavio je sljedeće pitanje:

"Često se zna čuti da su cajke smeće i trash glazba, zanima me je li to po vama tako? Zbog čega su stihovi neke pjesme: npr. 'Zmaj' Indire Radić smeće ili što god mislili o njoj, zbog čega su stihovi 'Maskarade' ili 'Kukavice' od Cece smeće? Meni ti stihovi imaju smisla i imaju neku pouku, za razliku od nekih drugih cajki: npr. 'Sedišta se tresu u tvom Mercedesu', što osobno nikad ne bih slušao. Ali neke cajke me jednostavno (trijeznog) mogu skoro pa rasplakati jer govore o nekim stvarima koje sam doživio i prošao. Smatrate li vi cajke smećem i slušate li takve pjesme?"

Problematičan melos

"Osobno, nisam odrasla na takvoj glazbi, nikad se nije puštala. Navikla sam drugačiji stil zvuka i jednostavno me odbija ono 'zavijanje' u cajkama. To zavijanje je u posljednje vrijeme još više ekstra sa zasićenosti autotunea. Ne mogu to smisliti. Prije su cajke znale biti čak i s instrumentima nekim, a to je zvučalo kao da se mačka valja po sintisajzeru, talenta se nije moglo čuti. Sad je ajde produkcija puno bolja i čak zvuči pop/electro house dance. Što se tiče tematike i riječi, površno i uvijek isto, ali tako je i s ostalim popularnim žanrovima pa ne mogu zamjeriti. Uglavnom, ne mogu uživati u toj glazbi ako nisam naroljana da se ne mogu ni vlastitog imena sjetiti", poručila je jedna korisnica.

"Zato što su cajke direktan utjecaj osmanske kulture i njene ostavštine, nije nešto što je proizašlo iz 'naše' povijesti. Osim toga, veliki dio slušatelja takve glazbe dolazi iz sredine koja ne poznaje strane jezike te se puno lakše mogu poistovjetiti sa razumljivim tekstovima koji uzdižu njihov način života. S obzirom da ponuda domaće glazbe u tom segmentu stagnira i nema hitova, pribjegava se prekodunavskim alternativama. I sam volim poslušati neke od hitova koji diraju u srce, ali generalno gledano, cijela cajkaška scena je teško smeće", nadovezao se drugi korisnik.

Umjetnička i zabavna vrijednost glazbe

Pokrenula se i rasprava oko različitih vrijednosti koje slušatelji traže u glazbi. Dok neki traže nešto više, drugi se samo žele zabaviti i pretjerano ne razmišljati o stihovima i melodiji.

"Sve je to jako djetinjasto i infantilno, ne postoji dobra ili loša glazba jer ne postoje objektivni i univerzalni kriteriji kojima bi se mjerilo što je dobro, a što loše u umjetnosti", napisao je jedan komentator.

"Glazba ima umjetničku i zabavnu vrijednost. Neki ljudi koji pretežito cijene umjetničku vrijednost ne razumiju da nisu Übermensch u usporedbi s ovima kojima je važnija zabavna vrijednost glazbe. Dodaj još k tome činjenicu da cajke dolaze iz Srbije i dobiješ ljude koji misle da si jako kul ako slušaš Opću opasnost, a treš ako slušaš Seku Aleksić", smatra drugi korisnik Reddita.

"Iz mog iskustva 99% ljudi govori da su cajke smeće iz razloga: oni to ne slušaju, ne mogu nametnuti svoju muziku drugima, njihova muzika se nigdje ne pušta u gradu", jedan je od komentara s kojim su se mnogi složili.

Jedan korisnik napisao je kako su ljudi koji slušaju cajke skloniji "desnici i mržnji prema homoseksualcima" te da zbog svoje dobi vjerojatno još nisu glazbeno educirani.

"Ljudi koje ne zanimaju dublja pitanja o životu će gravitirati prema jednostavnijoj, zabavnoj glazbi. To opet ne znači da je ta glazba s*anje", odgovor je drugog korisnika.

Nezaboravni provodi

Iako neki komentatori priznaju kako ne slušaju cajke, izlasci na mjesta na kojima se pušta takva glazba itekako su im ostali u pamćenju.

"Nije mi to muzika za slušati onako kroz dan, ali ti mogu reći da je skoro svaki provod gdje su se cajke puštale odlično prošao", poručio je jedan korisnik.

"Ne volim cajke i nikad nisam bio na cajkama, a da nije bila teška klošarija prepuna preuskih bijelih košulja, litara gela u kosi, BMW-a trojki, razbijenih flaša i čaša po svuda te teškog krkanluka/tučnjava. Ali tko voli, neka izvoli", nadovezao se drugi.

Nekima je žao što su formativne godine proveli slušajući drugu glazbu.

"Bilo bi mi puno zabavnije u srednjoj školi da nisam bio uštogljeni alternativac koji je prezirao cajke", zaključio je korisnik Reddita.