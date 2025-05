Zdrava niskokalorična hrana: 10 recepata s kojima ćete ostati u deficitu

Ako pokušavate izgubiti na težini, recept za to je vrlo jednostavan - kalorijski deficit. U prijevodu, unošenje manje kalorija nego što trošite u svakodnevnim aktivnostima. Razne dijete implementiraju ovaj princip u svoje jelovnike, pa tako i preporučuju niskokaloričnu hranu za mršavljenje. No to ne znači nužno da su ti režimi zdravi.

Dapače, mnogi planovi prehrane se drže strogih limita, pa time ne samo da smanjuju količinu kalorija nego i proteine, vlakna i ostale važne nutrijente. Kako ne bi zakinuli organizam za potrebne vitamine i minerale, istražili smo koja je najbolja niskokalorična hrana koja zadržava ostale nutrijente.

Zdrava niskokalorična hrana ​

Osim kalorija, prilikom osmišljanja obroka bitno je pripaziti i na količinu proteina, ugljikohidrata i masti. Proteini su sastavni dio svakog atoma u našem tijelu - bez proteina, kosa ne raste, koža se ne obnavlja i tijelo se ne razvija. Posebno su bitni ako pokušavate dobiti na mišićnoj masi. Ugljikohidrati su energija koja je tijelu potrebna da napravi generalno bilo što. Masti su također bitne za energiju i rast stanica, no i za apsorpciju vitamina.

Pileća prsa

Na količini od 100 g, pileća prsa sadrže:

Kalorije: 144 kcal

Proteini: 28 g

Ugljikohidrati: 0 g

Masti: 3,5 g

U ovom receptu ćete koristiti i rižu koja kad je skuhana na 100g sadrži 130 kalorija. Sveukupno piletina s rižom (koju možete podijeliti na dvije porcije) ima 541 kcal po porciji.

Piletina s rižom sastojci:

300 g pilećih prsa

180 g riže (najbolje dugozrnate, npr. basmati)

2 i pol šalice vode

1/2 žličice soli

Prstohvat papra

Po želji: prstohvat suhog bilja (timijan, origano ili malo kurkume za boju)

Piletina s rižom priprema:

U lonac stavite rižu, vodu, začine i cijela pileća prsa. Poklopite i pustite da zakuha. Kad zakuha, smanjite vatru na lagano i kuhajte poklopljeno 15–20 minuta, dok riža ne upije vodu i piletina se skuha. Isključite vatru i ostavite poklopljeno još 5 minuta. Narežite piletinu i vratite je u lonac ili poslužite sa strane.

Posni sir

Na količini od 100 g, posni sir sadrži:

Kalorije: 66 kcal

Proteini: 12 g

Ugljikohidrati: 3 g

Masti: 1 g

U ovom receptu ćete koristiti i svježi krastavac koji na 100 g ima 14 kalorija, kao i mladi luk koji na 100 g ima 32 kalorije. Sveukupno krastavac punjen sirom ima 118 kalorija.

Krastavac punjen sirom sastojci:

300g svježeg krastavca

100 g posnog sira

30g stabljike mladog luka (sitno nasjeckane)

Malo soli, papra

Po želji: malo limunovog soka ili svježeg kopra

Krastavac punjen sirom priprema:

Krastavac prerežite po dužini i izdubite sredinu žlicom. Pomiješajte posni sir, mladi luk, sol, papar i (ako želite) par kapi limuna ili malo kopra. Nadjenite izdubljene polovice krastavca i poslužite ohlađeno.

Tofu

Na količini od 100 g, tofu sadrži:

Kalorije: 70 kcal

Proteini: 8 g

Ugljikohidrati: 2,5 g

Masti: 4,2 g

U ovom receptu ćete koristiti i gljive koje na 100 g imaju između 20 i 25 kalorija. Sveukupno grilani tofu i gljive ima 162 kalorije.

Grilani tofu i gljive sastojci:

200 g čvrstog tofua

1 žlica soja umaka (bez šećera)

100 g gljiva (narezane na veće komade)

Prstohvat soli i papra

Po želji: malo origana ili majčine dušice

Grilani tofu i gljive priprema:

Ocijedite tofu i narežite na ploške. Premažite ga soja umakom i začinima, te ostavite da odstoji 5 minuta. Gljive narežite na ploške ili veće komade. Stavite ih na roštilj ili u gril tavu bez masnoće. Grilajte povrće oko 3–4 minute sa svake strane dok ne dobije tragove sa roštilja i omekša. Stavite tofu na roštilj ili u tavu i grilajte 3–4 minute sa svake strane dok ne postane zlatno-smeđi.

Tuna

Na količini od 100 g, tunjevina konzervirana u vodi sadrži:

Kalorije: 101 kcal

Proteini: 25 g

Ugljikohidrati: 0 g

Masti: 0,8 g

U ovom receptu ćete koristiti i svježi posni sir koji na 100 g ima 98 kalorija. Sveukupno tuna namaz ima 170 kalorija.

Tuna namaz sastojci:

1 konzerva tune u vodi (oko 140 g, ocijeđena)

30 g posnog svježeg sira

1/2 žličice senfa (po želji)

1/4 žličice soli

Prstohvat papra

Po želji: malo limunovog soka ili nasjeckanog peršina

Tuna namaz priprema:

Ocijedite tunu i stavite je u zdjelu. Dodajte posni sir, senf, sol, papar i po želji malo limunovog soka. Sve dobro pomiješajte vilicom dok ne dobijete kremasti namaz. Poslužite na integralnom kruhu, povrću ili kao dip uz grickalice.

Tikvice

Na količini od 100 g, tikvice sadrže:

Kalorije: 16 kcal

Proteini: 1,2 g

Ugljikohidrati: 3,1 g

Masti: 0,3 g

U ovom receptu ćete koristiti i crvenu papriku koja na 100 g ima 30 kalorija i mrkvu koja na 100 g ima 41 kaloriju. Sveukupno povrtna mješavina ima 118 kalorija.

Povrtna mješavina sastojci:

200 g tikvice

150 g crvene paprike

100 g mrkve

Sok pola limuna

Prstohvat suhog timijana (ili svježeg)

Sol i papar po želji

Povrtna mješavina priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Narežite povrće na slične komade kako bi se ravnomjerno ispeklo. U većoj zdjeli pomiješajte povrće s limunovim sokom, timijanom, soli i paprom. Rasporedite mješavinu na lim na kojem je aluminijska folija. Poklopite s još jednom komadom folije i zamotajte rubove. Pecite 20–25 minuta. Po želji, prije posluživanja možete dodati još malo limunovog soka ili svježe nasjeckani peršin.

Jagode

Na količini od 100 g, jagode sadrže:

Kalorije: 33 kcal

Proteini: 0,7 g

Ugljikohidrati: 7,7 g

Masti: 0,3 g

U ovom receptu ćete koristiti i lubenicu koja na 100 g ima 30 kalorija, naranču koja na 100 g ima 47 kalorija i borovnice koje na 100 g imaju 57 kalorija. Sveukupno voćna salata (koja se može podijeliti na 4 porcije) ima 69 kalorija po porciji.

Voćna salata sastojci:

200 g jagoda (narezane na polovice ili četvrtine)

300 g lubenice (narezana na kockice)

130 g naranče (narezana na komadiće, bez kore)

100 g borovnica (svježih ili odmrznutih)

Po želji: listići mente i malo limunovog soka za dodatnu svježinu

Voćna salata priprema:

Pripremite voće – operite i narežite sve na komade slične veličine. Stavite sve u veću zdjelu, lagano promiješajte da se spoje okusi. Po želji dodajte malo limunovog soka i par listića mente. Poslužite odmah ili ohladite 10–15 minuta u hladnjaku za ekstra svježinu.

Bakalar

Na količini od 100 g, bakalar sadrži:

Kalorije: 82 kcal

Proteini: 16 g

Ugljikohidrati: 0 g

Masti: 1,1 g

U ovom receptu ćete koristiti i žganjce koji kad se skuhaju na 100 g imaju oko 70 kalorija i češnjak koji na 100 g ima 149 kalorija. Sveukupno bakalar i žganci (koje možete podijeliti na dvije porcije) imaju 162 kalorije po porciji.

Bakalar i žganci sastojci:

300 g suhog bakalara (ili 400 g već namočenog / svježeg)

1 lovorov list

5 g češnjaka (po želji)

Sol po ukusu

Limunov sok i svježi peršin (po želji, za serviranje)

100 g kukuruzne krupice (palente)

400 ml vode

Prstohvat soli

Bakalar i žganci priprema:

Ako koristite suhi bakalar, potrebno ga je namakati 2 do 3 dana unaprijed, mijenjajući vodu barem dva puta dnevno. Zatim ga ocijedite i stavite kuhati u hladnu vodu s lovorovim listom i, po želji, češnjakom. Kuhajte na srednje jakoj vatri oko 15–20 minuta, dok ne omekša i ne počne se odvajati na listiće. Kad je kuhan, pažljivo ga očistite od kostiju i kože. Posolite po ukusu i, ako želite, pokapajte limunovim sokom i pospite nasjeckanim peršinom. Zakuhajte 400 ml vode s prstohvatom soli. Polako dodajte kukuruznu krupicu uz stalno miješanje kako biste izbjegli grudice. Kuhajte na laganoj vatri 10–15 minuta, miješajući povremeno dok ne dobijete gustu, kremastu smjesu.

Šparoge

Na količini od 100 g, šparoge sadrže:

Kalorije: 20 kcal

Proteini: 2,2 g

Ugljikohidrati: 3,9 g

Masti: 0,1 g

Sveukupno pečene šparoge imaju 50 kalorija po porciji.

Pečene šparoge sastojci:

250 g svježih šparoga

Prstohvat soli

Prstohvat papra

Po želji: malo limunovog soka ili naribane korice za kraj

Pečene šparoge priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Operite šparoge i odstranite tvrdi donji dio (savinite ih – same će puknuti gdje treba). Posložite ih na papir za pečenje u jednom sloju. Pospite ih solju i paprom. Ako želite, možete ih vrlo lagano pokapati s par kapi limunovog soka. Pecite 12–15 minuta, ovisno koliko mekane volite – trebaju ostati malo hrskave.

Grčki jogurt

Na količini od 100 g, grčki jogurt sadrži:

Kalorije: 59 kcal

Proteini: 10 g

Ugljikohidrati: 3,6 g

Masti: 0,4 g

U ovom receptu ćete koristiti i svježi krastavac koji na 100 g ima 14 kalorija, cherry rajčice koje na 100 g imaju 22 kalorije, kao i mladi luk koji na 100 g ima 32 kalorije. Sveukupno slana proteinska zdjelica ima 160 kalorija.

Slana proteinska zdjelica sastojci:

200 g grčkog jogurta (0–2% masti)

100 g svježeg krastavca (nasjeckan na kockice)

80 g cherry rajčica (narezane)

30 g mladog luka (nasjeckan)

Prstohvat soli i papra

Po želji: malo limunovog soka, kopar ili svježi peršin

Slana proteinska zdjelica priprema:

U zdjelu stavite grčki jogurt. Dodajte nasjeckani krastavac, rajčice i mladi luk. Lagano promiješajte, začinite solju, paprom i po želji malo limunovog soka ili začinskog bilja.

Krumpir

Na količini od 100 g, krumpir sadrži:

Kalorije: 86 kcal

Proteini: 1,8 g

Ugljikohidrati: 15,9 g

Masti: 0,14 g

U ovom receptu ćete koristiti i mlijeko koje na 100 ml ima 46 kalorija. Sveukupno pire krumpir (koji se može podijeliti na dvije porcije) ima 238 kalorija.

Pire sastojci:

500 g krumpira (otprilike 3 srednja)

100 ml mlijeka s manje masnoće (npr. 1,5% ili obrano)

Prstohvat soli

Po želji: papar, muškatni oraščić

Pire priprema:

Ogulite i narežite krumpir na manje komade, pa ga skuhajte u posoljenoj vodi dok ne omekša (oko 20 minuta). Ocijedite krumpir i vratite ga kratko u lonac da ispari višak vlage (oko 1 minutu na isključenoj vatri). Dodajte ugrijano mlijeko i zgnječite sve dok ne dobijete glatki pire. Po želji dodajte još soli, papra ili prstohvat muškatnog oraščića. Poslužite toplo – lagano, mekano i bez viška masnoće!

