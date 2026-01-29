Hrvatica krenula u renovaciju pa doživjela šok: 'Osjećam se kao u bolnici'

Proces uređenja ili renovacije životnog prostora za mnoge je uzbudljiv pothvat, ali često se pretvori u iscrpljujuću potragu ispunjenu kompromisima. Jedna korisnica Reddita podijelila je svoju frustraciju koja je očito pogodila živac mnogima u Hrvatskoj, pokrenuvši lavinu komentara i savjeta. Njezina muka nije bila vezana uz majstore ili budžet, već uz nešto naizgled jednostavno: izrazito ograničen izbor pločica za sve koji ne žele da im dom izgleda kao minimalistički izložbeni prostor.

U svojoj objavi, korisnica opisuje kako već mjesec dana s dečkom bezuspješno traga za kupaonskim pločicama koje odudaraju od trenutno dominantnog trenda. "Jednostavno imam osjećaj da je jedina opcija da biram između 50 nijansi sive, bijele i bež boje, a imitaciju mramora uopće da ne spominjem", napisala je, dodavši kako se u takvom prostoru osjeća kao u bolnici, hladno i sterilno.

Njezin cilj nije bio kritizirati tuđi ukus, već izraziti nemoć jer želi stvoriti topao dom po vlastitoj mjeri, a ponuda na tržištu to joj gotovo onemogućuje. Problem je dodatno zakomplicirala činjenica da imaju izrazito malu kupaonicu, zbog čega su im potrebne pločice manjih dimenzija, poput formata 30x30 centimetara, koje je, kako tvrdi, postalo gotovo nemoguće pronaći.

Tržište bez mašte ili kupci bez izbora?

Njezina objava brzo je odjeknula, a mnogi su u komentarima podijelili slična iskustva. "Malo smo tržište pa se uglavnom nude samo dosadne, generičke stvari koje svi kupuju, a ljudi koji ne žele da im stan izgleda ko svaki drugi su izvisili", sažeo je jedan komentator opći osjećaj. Drugi je dodao kako mu svaki novi stan izgleda "kao da ga je netko pokupio s vješalice iz Zare", opisujući ih kao "dosadne minimalističke sivo/bež klonove bez imalo duše". Diskusija se proširila i na namještaj, potvrđujući dojam da je potraga za originalnošću u hrvatskim trgovinama često sizifov posao.

Ova situacija nije samo lokalni fenomen. Stručnjaci za dizajn interijera ističu kako su masovni proizvođači, vođeni logikom profita i optimizacijom zaliha, svoje kataloge sveli na najprodavanije artikle. U praksi, to znači dominaciju velikih formata pločica u neutralnim bojama koje se smatraju "sigurnim" odabirom za najširi krug kupaca.

Iako se veliki formati promoviraju kao rješenje koje vizualno povećava prostor i smanjuje broj fuga, objava autorice pokazuje njihovu drugu stranu: u stvarno malim i nepravilnim prostorima postaju nepraktični, zahtijevaju previše rezanja i stvaraju vizualni nesklad.

Potraga za toplinom u eri sterilne estetike

Želja autorice za prostorom koji odiše toplinom i karakterom savršeno se poklapa s globalnim trendovima za 2026. godinu, koji najavljuju odmak od strogog minimalizma. Pokreti poput "mekog minimalizma" i "proživljenog luksuza" naglašavaju važnost osobnog pečata, toplih boja i organskih tekstura. Psiholozi čak upozoravaju na fenomen "sterilnog stresa", gdje isključivo bijeli ili sivi prostori bez toplijih elemenata mogu izazvati osjećaj nelagode, sličan onome u čekaonicama ili hodnicima.

Korisnica je kao inspiraciju podijelila fotografije kupaonica s pločicama u boji, prvenstveno zelenim, te s retro i mediteranskim uzorcima. Upravo takvi stilovi, koji koriste ručno rađene marokanske Zellige pločice ili njihove imitacije, predstavljaju odgovor na zasićenost generičkim dizajnom. Zanimljivo, njezina inspiracija izazvala je i podijeljene reakcije; dok su jedni bili oduševljeni, druge su zelene pločice podsjetile na stare operacijske sale, što samo potvrđuje da se o ukusima ne raspravlja, ali i da je bijeg od sive boje put u neistražene i ponekad polarizirajuće estetske vode.

Iako su joj brojni korisnici ponudili konkretne savjete o specijaliziranim trgovinama koje nude veći izbor ili mogućnost narudžbe iz kataloga, njezina priča ostaje podsjetnik na izazov s kojim se suočavaju svi koji žele plivati protiv struje. Potraga za savršenim pločicama tako je postala metafora za širu želju za individualnošću u svijetu u kojem dominiraju masovni trendovi, pokazujući da mnogi sanjaju o domu koji je više od pukog skupa funkcionalnih prostorija, već pravo utočište s dušom.

