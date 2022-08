Porast inflacije i ulazak u recesiju je mnoge natjerao na nove načine uštede.

Jedan Hrvat je od straha kako dočekati i preživjeti zimu korisnicima Reddita opisao kako se on priprema te ih pitao što su oni odlučili po tom pitanju: "Uz najave dodatnog poskupljenja svega živoga, pripremate li se za zimu i ako da, kako? Evo ja baš ispilao cca 12 m drva, što će, nadam se biti dosta (pola dana smo na poslu), otkantao grijanje na struju i upogonio kotlovnicu. U planu je smanjenje odlazaka po birtijama i prestanak pušenja, čisto da smo sigurniji u slučaju da sve ode "vrit". Za vrt je prekasno."

Najeli se da prežive

Neki su se sad prejeli da prežive: "Spremam, natovio se kao 'međed'. Samo čekam hibernaciju."

Zagrepčanin mu je odgovorio: "Same, udebljao se 6-7 kila tijekom godine. Zaj... prijatelja da sam se udebljao jeftine hrane pa sad neću morati kupovati toliko skupe hrane."

Nema grijanja

Drugi se ne misle grijati kako bi ušparali: "Čekam da se krene prodavati bolja toplija odjeća, a očekujem da će me commie blok dovoljno grijati pasivno kao i svake godine." Na to se nadovezao drugi: "Također, taman u sredini zgrade, niti jednom ne palim grijanje, ali računi svejedno dolaze."

"Inače ne palim grijanje i hodam naokolo u hudici i trenirci. Tako da, don't care. Spika da ljudi zimi doma hodaju u kratkim majicama mi je uvijek bila suluda", poručio je treći.

Još jedan muškarac preporučuje toplo odijevanje: "Tanke duge čarape, tanke hlače, jedne debele čarape (tanke hlače unutra), deblja trenirka, potkošulja u hlače, vuneni steznik na bubrege i majica dugih rukava preko. Nećeš se smrznuti osim ako ne stojiš vani."

Kupovina drva

Mnogi su se odlučili na drva: "Hrvatske šume su digle cijenu drvene grade u prosjeku 25% ( od 1.10) tako da imajte to u vidu za zimu. Doduše to se odnosi na drva koja ljudi uzimaju iz šumarije. Kupi drva čim prije, isto ako treba plati da ih dobiješ odmah. Mi smo čekali od trećeg mjeseca do sedmog za drva. Masa ljudi se sad odlučuje za drva tako da će se dugo čekati da dođeš na red. Zovi još danas."

"Kupili smo više nego inače metara drva. Ako je istina za veliko poskupljenje struje. Nećemo upotrebljavati strujnu grijalicu za neke prostorije. Radnu sobu kada ću raditi od kuće namjeravam premjestiti gdje je kamin. Razmišljamo i dnevni boravak preurediti za spavanje. Nismo ludi davati pola plaće samo za struju! Frend ima malu djecu i živi u zgradi pa se boji da ovi iz toplane neće zaj... s grijanjem. Ako će biti toliko sranje s grijanjem da će se mala djeca smrzavati, bušit će rupu i kupovati peć na drva", objasnila je jedna žena.

Jedan Zadranin se također odlučio na drva: "Pripremio sam drva ranije, ostalo ne buksam. Kupljena 2 metra (bukovina, 1200 kn s prijevozom, ispilana), ostalo je nešto od lani, plus režem i slažem palete jer su mi dostupne. Paletama nadoknadim tu razliku koju bi potrošio da imam samo drva na raspolaganju. Lokacija Zadar, centralno grijanje, 120 m2, grije se 90% iza 15 h (posao, škola, vrtić). Je, zaj... su palete, ali ih imam čim prevesti, ispilati i drvarnicu za složiti. Plus zalihu stvaram kod punice u garaži. 2 klime griju u prijelaznim vremenima kad bi bilo pretoplo da palim vatru."

Pripremanje zimnice

Kao što je Ljubo Jurčić predložio zimnicu, neki su ju već pripremili: "Srećom pa smo napravili dimnjak kad smo radili tavanski. Drva ipak ne kupujemo, nadam se da će do 12. mjeseca biti po ovim cijenama, a još tri mjeseca ćemo valjda izgurati. U škrinju natrpala voća, napravila neke sokove, pekmeze, sad čekam zelje za kiseliti. Da, da, vidim da se sprdaju s Jurčićem, ali je..., nije prva kriza. Da sam znala da će biti ovako, sadila bih više, ali zato ću još sad nešto na jesen. Iskreno, jedino što me kopka je posao kad sam privatnik, a to hoćemo li preživjeti baš i ne. Ako će biti skromnije i malo hladnije, ok. Nema baš stvari bez kojih ne mogu."

Druga žena je dodala da kiseli kupus.

Dobre taktike, sve svoje imaju

Jedan muškarac je sretan što se dobro oženio: "Ja imam je... sreće jer mi većinu toga radi punac. 15 metara je pripremio za sebe (imaju centralno) i 6-7 metara je za ženu i mene (mi se grijemo baš na peć na drva). Punac također uzgaja 3 prasca. 2 za sebe i jednog za nas. Kupi ih kad imaju cca 120-150 kg i zakolju se kad imaju cca 200-250 kg. Sadi i hranu za njih tako da otkad se kupe pa sve do kolinja da se fino "pročiste". Ima i loze pa domaće vino, ima i masline pa domaće maslinovo ulje. Žena i ja živimo 2 godine zajedno i u te dvije godine smo kupili jednu litru suncokretovog ulja koje je koristila isključivo za palačinke. Na kraju je 6 mjeseci stajala boca pa smo je dali mojoj staroj. Inače sve radimo ili na masti ili maslinovom ulju. Imaju ogroman vrt pa jako puno povrća stavimo u škrinju, radimo šalše i đuveč (cca 200 kila paradajza utrošimo u nj.), puno zimnice (kisele paprike, paradajze, tikvice, krastavce, feferone), pekli smo ajvar (nažalost smo morali kupiti 20-tak kila paprike jer je uopće nema za kupiti kod opg-a) i žena je napravila 50-tak teglica pekmeza (šljiva, smokva, dinja, itd.). Imaju svoje kokoši pa uvijek imamo domaća jaja. Ženin bratić ima telce, krave i ovce pa od njega kupujemo domaću teletinu i janjetinu tako da je i to uvijek domaće. Samo pileća prsa kupujemo na tržnici. Ja sam lovac pa ima uvijek srnetine, divlje svinje, prepelica, fazana i šljuki tako da se to obavezno za goste kuha (danas ima rijetko tko prilike jesti pravu divljač pa uvijek smatramo da je za goste to specijalitet). Punica i žena rade domaću paštu (pljukanci, njoki, fuži), iako je to više za goste, mi si to normalno kupimo kao i svi u trgovini. Ne pušimo, u krčme ne idemo, 1-2 puta mjesečno odemo na kavu. Jednom mjesečno odemo na burgere (to jako volimo), ali smo shvatili da nema boljih burgera kad ih ja napravim doma. Svinjsko i teleće, domaće mljeveno pomiješam i nikakvi burgeri s tih burgerfesta nisu ni blizu ovome što ja napravim."

Strah građana

Neki su u strahu od preživljavanja: "Živim u malom stanu koji se grije na plin i tu ne mogu ništa, nemam prostora za nikakve velike zalihe hrane, ne znam što bih trebala raditi, pazim da ne trošim novce nepotrebno i to je sve, valjda ću preživjeti."

"Živim u stanu bez izolacije tako da ću morati po kući nositi bundu ako ne mislim bankrotirati", zaključio je jedan muškarac.