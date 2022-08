Jedna hrvatska obitelj se našla u problemu jer im je najmodavac rekao da prodaje stan te da prvi kupci dolaze vidjeti stan već sljedeći tjedan. S obzirom na to da je tjedan dana premalo vremena za pronaći novi stan, muškarac je odlučio potražiti savjete korisnika Reddita kako dobiti na vremenu i odbiti prve kupce kada vide stan.

Kako odbiti potencijalne kupce od kupnje stana

Korisnicima Reddita je objasnio njihovu situaciju sa stanom te ih tražio savjet: "Podstanari smo u stanu na Trešnjevci godinu i pol. Prvu godinu smo imali ugovor, drugu smo samo prijavljeni boravištem, klasika. Stanodavac je bio drag prema nama i dogovorili smo se bez ugovora da dugoročno ostajemo (greška) pa da neće dizati stanarinu. Dva dana kasnije iz vedra neba dolazi poruka da prodaje stan i da prvi potencijalni kupci s agenticom dolaze već idući dan, a njemu se ne da dolaziti u stan često. Eh sad, tražim ideje kako "urediti" stan da odbijem potencijalne kupce, bez da naravno uništavamo išta, uredni smo i čisti, nismo životinje jer u roku tjedan dana nema šanse naći drugi dan i seliti se, kupujemo si vrijeme. Što bi vas odbilo na prvu da gledate stan u kojem već netko živi?"

Nema sabotaže

Mnogi Hrvati nisu bili impresionirani njegovom odlukom o odbijanju kupaca: "Baš si šupak. Ideš sabotirati lika koji ti je omogućio da živiš pod njegovim krovom za ok lovu. Sam si kriv što nisi potpisao ugovor, neka te namagarčio kad si tako naivan."

"Dosta šupački potez s tvoje strane. Nitko ne proda stan u 3 dana, to je nemoguće. Većina kupuje stan na kredit, to traje. Mislim da je bez veze odbijati nekome kupce i komplicirati život. Jednostavno tražite stan i tu ulažite energiju…karma je kur...", poručio mu je drugi.

Našao se još jedan s istim mišljenjem: "To nije vaš stan i sabotirati čovjeka stvarno nije ok", na što mu je podstanar odgovorio: "Ne sabotiramo, kupujemo si vrijeme koje nam je obećano. Doveo nas je u glupu situaciju, iako je dogovor bio drugačiji. Kao što rekoh, ne pada mi napamet raditi išta što bi naškodilo stanu."

Trikovi za odbijanje kupca

Neki su mu ipak dali prijedloge što bi njih odbilo: "Mene bi odbili tragovi vlage, tj. plijesan po kutovima zidova. Ako vam se da malo pošpricati sive i crne boje, ali ako je odlučio prodati, ne možeš tu puno napraviti. Netko će ga kupiti kad tad", a s time se složio još jedan muškarac: "Vlaga. Na potencijalnim mjestima gdje bi se mogla nakupljati, simuliraj one crne gljivice."

"Reci da su susjedi ludi i da se stalno svađaju pa ne možeš spavati jer se sve čuje preko zidova", savjetovao mu je treći.

A jedan je imao jako originalan prijedlog: "Sperma na kuhinjskom stolu, to bi me odbilo."

Traženje novog stana

Većina mu je savjetovala da hitno traži novi stan: "Razumijem te. U jednom trenutku sam bila u istoj situaciji, ali sam ju uspjela riješiti. Znam da je teško naći uopće ok stan za normalnu cijenu, svejedno, ne znaš zašto prodaje stan i smatram da nije ok sabotirati. Kako hoćeš. Svejedno probaj tražiti pomalo, što god napraviš, vjerojatno će ga prodati ako je tako kako kažeš."

"To tebe briga koliko najmodavac ima na računu i koja je to nekretnina od brojnih koje ima? Kreni tražiti stan i pusti čovjeka da proda ono što je on stvorio", poručio mu je muškarac.

A jedan Zagrepčanin mu je oštro napisao: "Idete zaj... čovjeka koji vam godinama omogućuje krov nad glavom za razumne novce i ljudi ovdje vam pomažu. Neće vas izbaciti za tjedan dana jer ne može. Budite fer i počnite tražiti drugi stan ako već niste da se čovjeku maknete što prije da može nastaviti sa svojim planovima. Nije čudo da je najam u nebesima. Moraju naplatiti rizik da se nose s takvim pizdarijama", a na njegovu osuđujuću poruku je odgovorio podstanar s Trešnjevke: "2 dana nakon dogovora o dugoročnom najmu mi kažeš da prodaješ stan, tko je koga tu zaj...?"

Vlasnik ih ne može izbaciti

Prema zakonu ih ne može izbaciti: "Koji rok je bio na prvom ugovoru? Mislim da se smatra automatski produženim ako ste ostali u stanu. Dalje, niste dužni otvarati vrata agentima, ni potencijalnim kupcima. S gazdom se možete dogovarati o pregledu u kakvom je stanju stan, ali nikakve kupce, ni agente ne morate pustiti unutra, došli s gazdom ili bez gazde. Ono što bi mene odbilo odmah 100% su sami podstanari u stanu, ja ne bih za takav stan dao ni kaparu dok nije prazan. Tražite si drugi stan odmah, ali vremena imate, legalno vas ne može izbaciti godinama."

"Prvi ugovor je bio godina dana, boravište je prijavljeno do siječnja. To je dobra vijest, nisam znao da imam ikakva prava bez produljenog ugovora", odgovorio mu je podstanar.

Nastavak priče

Nakon opširne rasprave na Redditu s osuđujućim korisnicima, javio se podstanar s Trešnjevke: "Naučili smo da imamo pravo 3 mjeseca još biti u stanu zbog prvog ugovora. Naučili smo i da ovaj subredit većinom čine woke stanodavci i vlasnici brojnih nekretnina kojima je potpuno uredu tretirati stanoprimce kao debile i ne poštivati dobronamjerne dogovore."