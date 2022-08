5. IT: "Radim u IT-u za 11.000 kuna (malo više od toga), godina dana iskustva, plus nešto studentski. Radim normalno 8 sati, rijetko kada preko i to je dodatno plaćeno. Plaćena su i 2 obroka, dodatna polica zdravstvenog i mobitel", rekao je jedan mladi IT-ovac. Javilo se još nekoliko IT-ovaca: "Radim u IT-u za 18.000 kuna za 8 sati dnevno", a treći je dodao koliko on zarađuje u IT-u: "Radim u IT-u za 15.000 kuna za 8h dnevno, bez prekovremenih."