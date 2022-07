Jedan Hrvat je ostao šokiran kada je bio u prodavaonici obuće i vidio kaos koji su kupci ostavili. Naime, kupci su ostavili obuću, papire i plastičnu bočicu na dijelu za isprobavanje obuće.

Šokiran je objavio fotografiju na Redditu i uz nju napisao: "Što prolazi ljudima kroz glavu kad ostave ovakav nered iza sebe u dućanu?"

Vraćanje na mjesto

Jedna žena iz Velike Gorice je komentirala situaciju: "Meni bi bilo nezamislivo ne vratiti stvari koje probam nazad na mjesto (ili na onu policu gdje se ostavlja roba), a kamoli ostavljati prazne boce i slično. Neshvatljivo mi je kako tu stoku nije sram, a najvjerojatnije i sami rade neki sličan posao u uslužnoj djelatnosti gdje im je jednom neka budala ostavila smeće i nered. Kakva je to kognitivna disonanca?"

"Ne volim kad u dućanima stave hlače samo na policu bez vješalica, ali se svaki put potrudim kad izvučem broj, vratiti sve na mjesto da izgleda uredno. Jednostavno ne mogu ostaviti nered, pogotovo kad već vidim razinu nereda u garderobama", dodala je druga žena.

Nekulturno ponašanje

Mnogi su komentirali nekulturu Hrvata: "Najgori komentar koji sam čula još davno od jedne kolegice dok sam radila u call centru kao student: "Baš me briga, koliko ja odvratnih ljudi trpim kroz dan", pa zar to ne bi to trebao biti povod da budeš bolja od njih, a ne kao oni…bljak."

"Ne bi vjerovao kako se ljudi ponašaju po dućanima. Radila sam u Zari koja je jako prometna i te žene su najneurednije žene na svijetu, ja bih znala složiti sve hlače po veličini na hrpu i ona želi one koje su na dnu, izvuče ih, cijela hrpa padne na pod i ostavi ih tako, a najbolja je solidarnost kad se požališ na to pa ti kažu da je to tvoj posao. Pa bio ti je i mamin posao da te odgoji pa smo tu danas", objasnila je druga svoje iskustvo.

Javili su se i oni koji rade u dućanima i to gledaju svaki dan: "Ništa novo, radim u dućanu cipela i ovako svaki dan ostave nered i bocu iza sebe. Ja ne znam za vas, ali mene bih bilo sram isprobati 20 cipela, izmiješati ih i ovako ostaviti."

"Nekultura je to…nekultura. Vidim po dućanima, ekipa iz košare vadi artikle za koje odjednom odluče da su im nepotrebni i odlažu ih bilo gdje, bez obzira je li taj artikl mora biti, recimo, u frižideru. Raspakiravaju ambalažu, iako je jasno označeno da je artikl paket, a ne komad, kod predaje ambalaže prolaze pored ljudi koji stoje u redu, svojim golim rukama premeću po pecivima, iako imaju osigurane rukavice ili hvataljke, itd. Rješenje leži u kućnom odgoju pa se nastavlja u vrtiću, školi, itd. Kada se radi o već odraslim ljudima u trgovini, već je prekasno", objasnio je jedan muškarac.

Trgovci spremaju

Jedan Zagrepčanin je napisao: "Zadnji put kad sam kupovao cipele, prodavač je izravno rekao da ne moram spremati ništa, iako sam krenuo. Pretpostavljam da je stvar u tome što se cipele moraju spremiti po p.s.-u, dakle, mora se nagurati papir nazad, složiti u kutiju i onda uredno staviti nazad na točnu policu. Ako neki kupac pogriješi, može ispasti neprofesionalna trgovina, eventualno se zagube cipele (ako su na krivom mjestu, ako se vrate u krivu kutiju). Tako u knjižnici na mom faksu uvijek traže da se korištene knjige vrate na posebna kolica (odakle ih knjižničari vraćaju na mjesto), a ne na policu s koje si ih uzeo. Ako ne paziš koji je kod knjige, možeš ju staviti na krivo mjesto i onda ju se više ne može lako naći. Jasno, ovime ne namjeravam opravdati plastičnu flašu."

"Nikad mi prodavač u prodavaonici obuće nije dozvolio da sam pospremim isprobanu obuću natrag. Što znači da ću tu istu obuću ili svoj otpad razbacivati svuda po dućanu", dodao je drugi muškarac.