Rad od kuće je nekima idealan način rada jer više ne gube vrijeme i novac na putovanja na posao, dok se drugima taj način ne sviđa jer nemaju uživo interakciju s ljudima te se ne miču iz stana ili kuće, treći su pak ljubitelji hibrid opcije rada.

Idealiziranje rada od kuće

Tako je jedna Hrvatica opisala svoju situaciju rada od kuće i pitala korisnike Reddita kako oni rade i što misle o tome: "Otkako je covid zavladao svijetom, većina poslova koja se obavlja putem laptopa je prešla na remote način rada. Otada se velika većina ljudi koji se bave takvim poslovima preporodila, tvrde da je to idealan način rada i po LinkedInu se svaki dan može vidjeti bar nekoliko fotki nečijeg laptopa i pozadine u formi plaže, zalaska sunca, planina, šume uz neizostavni #wfh, #remoteforlife, #workandlifebalance.

Navode kako puno više vremena imaju za obitelj i prijatelje, ne izgube vrijeme provedeno putujući na posao i s posla, imaju više vremena za svoje hobije. S druge strane moja perspektiva je da isto tako radim takav posao, imam laptop s kojim se mogu remotely spojiti gdje treba, ali ne pada mi napamet ići raditi u birc pored plaže ili bilo gdje vani jer kao prvo nemam anti glare zaslon i škiljenje po 8 h mi nije interesantno. Ne pada mi napamet niti ići bilo gdje gdje nemam dostupan bar još jedan monitor jer poslovni laptop ima zaslon veličine 13" i kad se ukalkulira koliko prozora imam otvoreno na dnevnoj bazi, koliko puta mi treba neki side to side prikaz da mi se jednostavno ne isplati jer bi pogubila živce nekoliko puta tijekom dana kada bih morala podizati i spuštati prozore više puta i onda zaboravljala što sam pročitala.

Dakle, nisam u mogućnosti sjesti u auto i otići u Zanzibar i raditi remotely od tamo jer bi moji živci patili, da ne govorim koliko bi nešto puno sporije odrađivala. Zatim više vremena za obitelj, moje iskustvo je da moja obitelj smatra moj rad od doma kao zaj... i smatraju da sam dostupna kad god jer radim od doma. I to se svodi na to da obavljam neke privatne stvari za vrijeme radnog vremena i onda ne stižem odraditi posao i opet se moram spajati kasnije u danu izvan radnog vremena.

Dakle automatski mi se smanjuje taj prozor koliko sam psihički odvojena od posla jer se neki radni dani razvuku na čitav dan. Osjećam se sve udaljenije od firme i tima s kojim radim jer ih ne vidim, nemam osjećaj zajedništva, imam dojam da ne znam ni što se događa u firmi jer su prije po kavama ljudi razmjenjivali razne informacije koje su čuli i načuli. Bilo o potencijalnim otkazima, regrupiranju, novom načinu poslovanja, edukacijama. Work from home ima svojih prednosti u vidu neodlaska fizički na lokaciju firme, mogućnost odlaska u vikendicu i rada od tamo (pod uvjetom da netko ima vikendicu), domaći ručak, ušteda na troškovima što se tiče ručkova i kava (ali s druge strane je trošak režija), mogućnost obavljanja privatnih stvari. Kakvo je vaše mišljenje o radu od doma? Biste li što mijenjali?"

Nekima to odgovara

Mnogima se taj način rada sviđa: "Meni WFH osobno odgovara jer ne trošim vrijeme na putovanje, kuham ručak u pauzama pa ne moram navečer kuhati da imamo za sljedeći dan, ako nema posla, odem sa psom van, odvježbam, riješim suđe ili rublje. Čak mogu reći da sam doma produktivnija i manje odugovlačim jer znam da ako napravim posao imam vremena za ostale stvari, ali je unutar radnog vremena prioritet posao, dok u uredu znam da sam tu do kraja radnog vremena kako god pa mi posao nije toliki prioritet.

Definitivno imam više vremena za klince i puno sam prisutnija kada radim od doma jer ne trošim slobodno vrijeme na glupe kućanske poslove nego se mogu u potpunosti njima posvetiti. Samo da napomenem da meni ovo odgovara zato što radim u maloj kreativnoj agenciji gdje je zdravo radno okruženje i gdje na kraju radnog vremena ugasim kompjuter i nitko me više ne zanima, bez straha da ću dobiti otkaz ili ne znam što. I drugo imam malu djecu. Ono što vidim da tebe muči je prvo, nezdrava radna atmosfera i drugo, postavljanje granica sa svojom obitelji tako i s firmom. Ni jedni ni drugi te ne poštuju i ako ne postaviš granice u oba smjera jako brzo ćeš izgorjeti, iako mislim da si jako blizu toga. Nekada je postavljanje granica s firmom, davanje otkaza i traženje drugog posla bolje jer ovo dugoročno nije održivo."

"Uštedim barem sat vremena u danu koje trošim na putovanje na posao, spremanje za posao pa jedem kuhano, a ne moram spremati dan prije ručak i navlačiti u zdjelicama. Kad posao malo stane, malo se protegnem, odvježbam, smirim i jedem mirnije. Kad je kraj radnog vremena, ugasim kompjuter i već mogu na vježbanje ili šetnju. Predobro. Uložili smo u radnu sobu, da imamo velike monitore, stol i stolicu, printer. Divota. I onda promijenim posao i opet moram iz ureda raditi, ali od doma je zakon", objasnila je druga osoba.

Još jednom muškarcu se sviđa taj rad: "Slično je i kod mene, jedem bolje, spavam duže, nema gubitka vremena na transport. Prilegnem na trosjed kad mi dođe. Ako je neki sastanak gdje većinom slušam, odem prošetati đir oko zgrade (spojim se na mob) ili na balkon popiti kavu. Isto super za kombiniranje godišnjeg i putovanja. Provedem vrijeme kod mojih, radim od tamo ili ako idem negdje na godišnji, malo to rastegnem i kombiniram. Idem i dalje nekad u ured, nekad 2x tjedno, nekad 2x mjesečno."

Hibridni način je bolji

Javili su se i oni koji rade hibridno: "Jako je individualno. Osobno, nakon 2 godine rada od doma, jedva sam dočekao hibridni način (koji je postao jako raširen). Nemam problem da se zadržim unutar radnog vremena, zaklopim laptop i nema me za posao više, ali imam drugi problem: zaklopim laptop i doma sam. Znači, nema prijelaza između ureda i doma. Dom je nekad bio sveto mjesto na koje se bježalo odmoriti. Sad je to mjesto i ured i našao sam se u situaciji da bježim od doma, doslovno. Da ne spominjem da mi nedostaje društvo kolega uživo. Otkad je u uveden hibridni način, jako sam zadovoljan. Mogu raditi u uredu i doma. Najsvježiji sam ponedjeljkom i nije mi problem ići do posla. Kako tjedan ide kraju, sve teže mi je ustati i odlično je ostati četvrtak i petak doma, ali sve je to individualno, kako rekoh. Imam kolege koji su u stanju raditi samo u uredu, što zbog situacije doma (ometanje ukućana) do onih koji su se posve prilagodili radu doma i ne žele u ured."

"Najbolja stvar ikad. Naši šefovi su potpuno otvoreni s opcijama, radi od doma ili dođi u ured, kako god ti bolje odgovara. Doma imam radnu sobu pa su mi posao i veliki ekrani odvojeni od života/slobodnog vremena. Kratke hlače za po doma, najobičnija majica, nema pranja košulja i nošenja odijela na kemijsko, nema formalnih cipela. Najbolja stvar ikad", napisao je jedan muškarac.

Još jedna hibridovac se javio: "Radim hibridno, 3 dana iz ureda i 2 dana od doma. Nadam se da će uskoro sve biti od doma, ušteda vremena i novaca i meni i firmi."

Nisu ljubitelji rada od doma

Ostali nisu toliki ljubitelji rada od doma: "Radim preko 10 godina već tako. Bilo je super prvih 4-6 mjeseci. Nakon toga mi je postajalo sve više napornije. Više ne mogu odvojiti "doma sam" od "na poslu sam" jer je to sve isti prostor. 99% kontakta je preko emaila ili Teams i slično. Nema više 8 do 16, 9 do 17, nego samo deadlines, itd., tako da sve to o "uštedi vremena jer ne putuješ" je jako relativno i vrlo lako može postati ista stvar ili još gore. Trošak hrane je subjektivna stvar, meal preping je jako bitan u oba slučaja, a pogotovo ako ne radiš remote, ali nije nimalo komplicirana stvar. Trošak režija je vrlo moguće sranje jer eto, ode ti struja gore, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kada ionako više naplaćuju. Osobno, malo mi je već pun kufer, ali s iste strane ne bih ni htio u ured ići. Svi ovi moderni poslovi gdje se sjedi minimalno 8 h ispred barem jednog ekrana su vrlo spora smrt, fizički i psihički."

"U početku je bilo fora. U međuvremenu mi je razj... psihu do te mjere da mi fali interakcija s ljudima iz tima uživo, a pazi, nisam jedan od onih kojem su kolege obitelj, firma sve u životu. Najveći problem je taj kad radim u uredu, problemi i stres ostaju u uredu i privatni život počinje nakon 16/17h. Kad radim od doma, sve ostaje doma i to me počelo frustrirati. Tako da sam sada 3+2 ili 2+3 modelu i to dosta dobro funkcionira", objasnio je jedan muškarac.

Jedna nezadovoljna radnica je također ispričala svoje iskustvo: "Osobno mi je bilo grozno raditi od kuće i to iz dva razloga; nemam prostora za home office tako da je životni prostor postao i radni, a to nikako nije bilo dobro za moju psihu, šef je maksimalno iskorištavao priliku lockdowna da natrpa dodatni posao jer eto, hitno je, a ja mu ne mogu reći da nemam vremena jer je bio je... lockdown i nisi ni mogao biti igdje osim doma/kraj kompa. Ove fore oko rada s plaže ili u kafiću mi ne bi prošle jer bez dobrog neta i 2 monitora ne bih mogla odraditi ni 50 % onoga što napravim u uredu. Ukratko, čim se pružila ta mogućnost, prva sam se vratila u ured."