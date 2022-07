Kako bi čuo iskustva manjeg postotka bogatih ljudi obratio se korisnicima Reddita i postavio im pitanje: "Pitanje za bogate ljude, kako je biti bogat u Hrvatskoj i što po vama ljudi koji ne uspijevaju biti bogatiji rade krivo te što mislite, koja je razlika u percepciji bogatih koja bi ostalima pomogla da kvalitetnije žive?"

Potrebno je vremena i truda

Mnogi su rekli da je za bogatstvo potrebno puno vremena i truda: "Ako te zanimaju pare, onda posvetiš život stvaranju para. Sad ima više puteva do toga, netko trenira cijeli život, netko se bavi trgovinom, netko radi u korporaciji i bere bonuse, a netko prodaje slike guzice na netu. Mislim da svi dijele jednu stvar, nikome nije uspjelo iz prve ni preko noći, svi su uložili neki trud, imaju nekoliko propalih pokušaja iza sebe i jednom im je prošlo. Čak i ako ćemo pričati o toj što prodaje slike guzice, brate, mora imati prvo dobru guzicu, mora je slikati, objaviti to, promovirati, tako isto i svi ostali."

"It's the little things, počneš štedjeti na glupostima, s cigara pređeš na duhan, s Heinekena na Stefenbrau, mudro odabireš hranu i ne bacaš ju, umjesto autom na posao odeš biciklom, umjesto da se naroljaš u petak, odeš radije u subotu preko dana na Sljeme planinariti ili u zoološki ili u ribičiju. Evo, s ovim stvarima sam prije 3 godine uštedio nekih 2500 do 3000 kuna mjesečno. Pa računaj 2500 puta 12 je 30.000 tisuća godišnje. Eh da, zaboravih, prestao sam isto naručivati klopu preko Wolta i to pa kuham, a kad jedem vani, što je rijetko, odem i počastim se. I sad tih 30 računaj puta 3 i eto me, otvorio sam ugostiteljski objekt gdje planiram kroz par godina imati pasivne prihode i proširiti firmu na građevinu jer su dobre pare, a umjesto 40 do 50 sati u lokalu za kojih netko može odraditi za 9 brutto 2, ja mogu dobiti 25 do 30 na baušteli. Jednostavno mijenjaš svoj sat za tuđi jer negdje vrijediš više. Fora je u tome da imaš progresivni mozak koji gradi i da se ne bojiš rizika jer ako si sposoban, znaš da ćeš uspjeti i nakon što si pao par puta", objasnio mu je drugi muškarac.

Treći je dodao: "Koliko vidim oko sebe ljude s kojima sam odrastao. Ovi što su uspjeli, uvijek su nešto čeprkali i pokušavali. Gubili su, ali su i dalje nešto kemijali i stalno u nekim akcijama. Skupi se poznanstava sa sličnim ljudima, stvori prilika i tako uspiju. Zanimljivo da njih ne zanima prigovaranje i pesimizam, niti su im drugi krivi kada bude nešto loše. Dok ovi što rade za minimalac su uvijek voljeli chillati i spavati, sjediti na kavama i tračati. Sada niti imaju vremena za spavati i chillati, niti imaju para, ali konstantno kukaju i svi su im krivi za sve. Treba ti mindset i trebaš si nabiti skillove. Nije ni OnlyFans lako kako se čini. Postoji velika razlika u načinu potrošnje para. Siromašni frend je naslijedio kuću od strikana i prodao ju za nekih 50-60.000 eura. Odlična prilika za kupnju skupog motora i auta. Otišle pare. Sad stoji auto jer treba to servisirati. Motor je prodao u pola cijene. Ovaj recimo srednja klasa frend je dobio 50.000 eura i kupio stan koji iznajmljuje. Stanu raste cijena konstantno, plus dobije čiste pare svaki mjesec."

Bogati ne govore tajnu

Jedan Zagrepčanin mu je odgovorio: "Ovisi o osobnosti, većina bogatih ljudi koji nisu rođeni bogati su bogati zato što im je to cijeli život. Njima je smisao života biti ambiciozan i kompetitivan i na bilo koji način povećati svoje bogatstvo, iako trebali proučavati i raditi 16 sati dnevno. Takvi neće odgovoriti jer njima je biti bogat tek kad bi ostvarili multimilijardersku firmu. Npr. osoba kao ja, koji radim u IT firmi i ne planiram nikad u životu provoditi više od 8 sati dnevno na rad, neće se nikad obogatiti. Jedini način je neka sretna lutrijica. Da se to dogodi odmah bih dao otkaz, pimpač u ruke i uživaj do kraja života. Vjerojatno ne bih ni kune više zaradio."

"Nitko zaista bogat ti neće odgovoriti na to pitanje zato što se i najbogatiji ne smatraju bogatima jer uvijek smatraju da im nedostaje još nekoliko milijuna", objasnio mu je drugi muškarac.

Što se krivo radi?

Neki smatraju da samo političari uspijevaju: "Nisu se učlanili u HDZ na vrijeme i pokrali pare u privatizaciji."

"Mislim da ne postoji stvar biti prirodno pametan (osim IQ, ali to je drugi par postola), nego je stvar u okruženju. Ako si okružen ljudima kojima su drugi krivi za sve (u mojoj kući su krivi HDZ i svi drugi redom) onda ćeš provesti život vjerujući da ne možeš ništa i da se uopće ne isplati ništa pokušavati jer imaš minus u startu. Druga stvar je učiti kroz cijeli život i to ne mislim na učenje tipa imati 5 u gimnaziji i ići 10 godina na faks, nego učenje onoga što te istinski zanima i može te napraviti boljim čovjekom. Čitaj knjige, to što si pročitao u knjigama napravi uživo da utvrdiš gradivo, i tako to. Ovo "prirodno pametan" je najveći debilizam. Često mislimo da smo mi glupi, a da je neko drugi pametan pa ne iskorištavamo prilike. Svi mi koji smo tu negdje se jedino razlikujemo po tome koliko vjerujemo u sebe.

Život siromašnih

Jedan je objasnio život siromašnih: "Mislim da ljudi koji su siromašni cijeli život tako vrte u krug od 1 do 1. Nikad nisu i neće imati za nešto wow tipa velika kuća, itd. jer im svaki mjesec ostaje npr. 150 kn. Nemaju znanja ili ambicija za neku školu i provlače se. I sad recimo ti uštediš 24x150 kuna , što ćeš s njima? Uložiti u apsolutno ništa ili jednom u 2 godine kupiti iPhone? Oni kupe iPhone jer im je to maksimum luksuza i ono kao, hajde imam barem 1 stvar za pokazivanje…ta logika."

Bitno je poznavati ljude

Muškarac iz Makarske mu je objasnio: "Ne znam je li bih rekao da smo bogati, ali možemo reći da smo jako dobro situirani. Sad, ja sam mlad čovjek, ali već gazim dobre cifre za 24 godine. Glavna razlika koju sam pokupio od starog je povezivanje s pravim ljudima i filtriranje onih koji su priča i ne žele ti dobro, uglavnom, potrebni su ti ljudi na koje se možeš dobro osloniti, a da ne puknu. Pa u mindsetu i onda još dodaš malo iznad prosječnih radnih navika. Također ima neku ulogu i sreća, ali nakon silnih godina skužiš da to nije bila sreća nego spremnost na proračunati rizik. Sreća je zapravo da budeš zdrav dok kroz sve to prolaziš kako fizički, tako i mentalno."

Savjet

Na kraju mu je jedna osoba dala savjet: "Ovisi što ti znači biti bogat, imam prijatelja s 3.5 milijuna eura u kriptovalutama. Naravno, nisam on (ali sam na dobrom putu da ga uskoro dostignem), ali mogu dati par savjeta na temelju onog što mislim da je bilo presudno kod njega. Kao prvo, u startu je radio ok plaćene poslove, odmah od 18-te. Ako odmah nakon srednje kreneš raditi, to ti je u životu najmanje ekstra 40-50.000 eura, ako radiš neki normalni posao. Zanimale su ga nove tehnologije, financije i na vrijeme je shvatio potencijal kriptovaluta. Čitao je whitepapere, analizirao i gledao koji projekti su scam, a u koje ima smisla uložiti. Naravno, dosta je pomogla i čista sreća. Uzmi u obzir i da je JAKO pazio na što troši novce i da je skoro sve što bi zaradio pa i dobio od rodbine stavio u crypto za koji je mislio da će uspjeti (i uspio je). Uglavnom, za početak ti treba posao s dobrom plaćom (odmah u startu jer ti prvi posao de facto određuje dalje stvari u životu), inteligencija, motivacija i naravno ok roditelji."