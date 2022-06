Jedan Hrvat se našao u nezgodnoj situaciji jer ga je prijatelj pozvao na vjenčanje, ali mu je neugodno ići sam s obzirom na to da osim mladoženje i kuma ne poznaje nikoga.

Savjete je odlučio potražiti na hrvatskom Redditu gdje je postavio pitanje: "Ići sam na vjenčanje? Jeste li ikada išli sami na svadbu? Dakle, frend mi se ženi i pozvan sam na svadbu. Pratnju nemam, od uzvanika znam samo mladoženju i kuma."

Baš te briga, idi sam

Mnogi su mu savjetovali da ode i da ne brine: "Ideš malo pojesti, popiti, boli te kobasa, upoznat ćeš se s nekime."

"Nikog tamo neće biti briga za tebe i zašto si došao sam. Zaboravit će te onog trena kad im izađeš iz vidokruga. Glupavo je osjećati sramotu pred neznancima koje vjerojatno nikad više nećeš vidjeti, a postoji mala šansa da ćeš nekoga upoznati i vidjeti ih opet. Možda s njima na sljedeće vjenčanje", isto mu je savjetovao drugi muškarac.

Neki su mu savjetovali da je najvažnije otići zbog prijatelja, a pri tome si i malo popiti: "Jesam. Više puta. Ako ti je dobar prijatelj, nemaš izgovora za ne doći, neće te nitko pojesti ako dođeš sam. Dapače, ubiješ se od hrane i alkohola kao svinja i nema nikoga da ti soli pamet. Ako niste toliko dobri, onda svejedno."

Napravi show

Prilika je to za napraviti vlastiti show: "Naliješ se kao stoka i napraviš show. Svi će te znati kasnije. Win win!"

I drugi su išli sami

I mnogi drugi su išli samo na vjenčanja: "Naravno, znao sam samo mladence, a ljudi s kojima sam bio smješten za stol su me uključili u razgovore, iako sam im svima bio totalni stranac. Samo idi i izoštravaj društvene vještine, one prošle dvije godine su nam ionako sjeb... tonu druženja s ljudima."

"Jesam. Slično kao i ti, doduše, ispostavilo se da sam ipak znao nekoga na svadbi. No, kad priđeš za stol gdje je tvoja stolica, odmah se predstaviš ljudima, upoznaš se, naručiš piće, nazdraviš i krene neka spika. Prođe to lagano", dodao je drugi muškarac.

To je prilika za upoznati se: "Bio sam sam na jednoj svadbi, osim mladenaca i kuma, nisam nikoga znao. Dok se jelo, pričao sam s ljudima za stolom, kad je krenula glazba, išao sam plesati s prijateljicama od mlade (ne znam kako se zove djevojka koja se ženi), prva liga mi je bilo."

"Ako si u dvadesetima i ako su veliki svatovi, bolje je ići sam. Možeš uloviti neku klinku koja je recimo punoljetna, a došla je s roditeljima. Ako si u tridesetima ili stariji onda već postaje otužno. Prije dosta godina prijateljica mi se udavala i pozvala me u svatove. Kako sam tek prohodao s budućom suprugom, bilo mi je glupo odmah ju baciti u vatru pa sam otišao sam. Dobro da nismo išli zajedno jer su pola svatova derali ustaške pjesme, a punac mi je Srbin pa bi žena pukla. Ovako samome mi je bilo super", ispričao mu je svoje iskustvo jedan muškarac.

Nemoj ići sam

Jedan muškarac iz Makarske mu je zbog svog lošeg iskustva savjetovao da ne ide sam: "Nemoj ići. Ja sam išao tri puta tako misleći da je super što nemam i ne znam nikoga jer ću biti sam, u miru i nitko me neće dirati, ali problem je što izgubiš moralni i civilizacijski kompas jer te nikoga i ničega nije sramota pa sam na boci Jacka vrtio kumov rentan auto oko sale i palio gume, sjeb.. kumi govor, a mladoj svaku nadu u poštenje njezinog odabranika jer sam se pukao smijati najglasnije na svijetu kad je rekla da se nada dugom i sretnom braku s uvažavanjem, ušao sam s tanjurom pečenog u ženski WC i zaje... sve debele koje sam vidio da su još malo i one na tanjuru. Na kraju je jedna od tih debelih bila mater od mlade, faćka tamo pjevačicu pa me skoro izbili ovi iz benda jer joj je muž bio na klavijaturama i tako. Sve u svemu 4/10, ne preporučujem", na što se nadovezao drugi: "Sve je to dobro i sve će se oprostiti samo dok ne zbariš mladenku na svadbi. E to je već onda problem."

"Doslovno sam otkazala odlazak na vjenčanje iz istog razloga prije par sati. Mogli smo ići skupa", poručila mu je jedna žena.

Neki ne vole ići sami na svadbe: "Nema šanse, ne da mi se ići na svadbe i s ljudima koje znam."

Muškarac iz Velike Gorice mu je savjetovao: "Iskreno, ne bih. Mladenci i kum će ti posvetiti maksimalno pola sata vremena (ovisno o veličini svadbe), ostatak ćeš bauljati sam. Možda upoznaš nekoga, vjerojatnije ne. Pojest ćeš nešto, popit i nakon torte zapaliti doma od dosade."