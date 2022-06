Nekima je poliamorija normalni izbor, dok drugi još uvijek ne razumiju takav odnos i ne žele razumjeti jer to zapravo nije nešto s čime bi se poistovjetili.

Jedan Srbin se našao u nezgodnoj situaciji kada su mu prijatelji rekli da su u otvorenoj vezi, nakon čega je dobio dojam da će ga pitati da im se pridruži u seksu. Ostao je u šoku, nije znao što misliti pa se obratio korisnicima Reddita i pitao za savjet.

Srbin u nevjerici

Anoniman muškarac iz Srbije je napisao na Redditu: "Otvorena veza? Je li ovo postaje trend kod nas, što se događa? Sreo sam se s dvoje starih poznanika nenadano na jednom hobiju. Znam da su i za vrijeme srednje bili nešto kratko u vezi, poslije čega sam se naslušao raznih pričica o njima, tko je koga varao i tko je s kime bio poslije toga i što sve ne. Uglavnom, možete zamisliti moj šok kad sam ih vidio i čuo da su zajedno i da se planiraju zaručiti poslije svega. Bili smo poslije u kafiću kad je krenulo ono standardno nevezano ćaskanje, kako na poslu, život, čega ima novoga.

Uglavnom, shvatio sam na koju stranu priča ide, od zaruka, pošalica o seksu pa do toga da ona kaže: 'Mi smo u otvorenoj vezi…', bez da sam ja išta rekao. Nakon toga su se počeli opravdavati i objašnjavati da te pričice što su kružile o njima, nisu bez razloga i počeo mi se vrtjeti film. Na sve to su mi još rekli tko je sve još u otvorenim vezama iz zajedničkog društva. Ja sam u šoku još uvijek. U kratkim crtama, ostat ćemo u kontaktu, viđamo se na hobiju i rekli su mi: 'Družit ćemo se još'."

"Ju, jbt. Vidim ja gdje pričica ide i da ću dobiti poziv na trojac na sljedećem terminu kad se vidimo vrlo vjerojatno. Meni je sad ovo jako čudno, doslovno nikad ovakva situacija u životu, plus, još za te prijatelje za koje su mi rekli, baš šok. Ne znam ni detalje, niti kako pitati, a da ne djeluje previše napadno, u smislu jesu li svingeri ili ima još par naziva za 'sretne parove', da vidim koja su vrsta. Ogroman šok iskreno, da ljude koje toliko godina znam, da se bave time i ne samo oni, nego ih ima još. Sad razmišljam, što vi mislite o tome? Biste li mogli dijeliti osobu s kojom ste i da ste ok s time da ona dijeli vas? Je li znate nekoga u vašem okruženju tko je u otvorenoj vezi, je li to česta pojava kod nas? Vole li se takvi parovi uopće i kako uopće puste treću osobu u krevet s njima? Nemam namjeru nikome prigovarati ili bilo što, samo što im je kliknulo odjednom da pristanu na to? Opet, kažem, oni pričaju da je to što rade sasvim normalno i počeli su se pravdati bez da sam ih išta pitao. Meni iskreno nije, naravno, to im nisam rekao. Kad sam u vezi, u vezi sam i nema govora."

Ne vole dijeliti partnera

Javila mu se jedna žena i rekla svoje mišljenje o otvorenoj vezi: "Možda sam 'zatucana', bolesni romantik i što god, ali ne volim dijeliti, a još manje biti dijeljena i radije bih bila solo, nego u takvom odnosu, a tko voli, nek' izvoli."

"Otvorene veze, hm, ok, samo ću reći sada za sebe. Ja nisam za to i ne želim biti dijeljen, niti dijeliti. Meni to nije ni veza, već, jeb.. se s kime hoću, kada mi netko to spomene, nekako seks izgubi smisao, postane sport. Nije to više da dijelim unutrašnje izlučevine s tobom jer te volim i jer imam povjerenja u tebe jer me samo ti znaš tako zadovoljiti, u otvorenim vezama to više nije veza, već navika, nešto što radiš kao kada pereš suđe. Mislim da te osobe ne znaju što točno žele i nesigurne su u sebe. Spavaju li s bilo kime? Čak i s nekime tko im fizički nije privlačan s obzirom na to da je to sve fizički, a ne emotivno", složio se muškarac.

Znaju za otvorene veze

Neki također poznaju osobe u otvorenim vezama: "U širem društvu znam dva lika koji su najbolji prijatelji od malih nogu. Imali su trojac s jednom ribom. Na kraju će ju jedan od njih oženiti, a ovaj drugi će biti kum. Toliko."

Drugi su se također susretali s takvim osobama: "Susretao sam se s raznim ljudima koji prakticiraju poliamoriju, ne bih rekao da je to nov fenomen, ali ti termini svakako jesu postali dominantniji u raspravi, omogućavaju im da se iza toga skrivaju i opravdavaju. Najsmješniji mi je izgovor: "Ali ako zaista voliš nekoga, zašto ga ne bi podijelio s drugima?" Kao izgovor likova koji vole da im gledaju kako im jeb...ženu… ili tipa: "Zašto bih ograničila sebe da volim samo JEDNU osobu?" Od strane riba koje zamjenu za ličnost nalaze u neutaživoj žeđi za gomilom kur... Svi vole pažnju, ali umjesto da nju dobivaš time što ga primaš, bolje nađi neki hobi gdje će te moći cijeniti zbog onoga što radiš, a ne rupe koju imaš. Ljudska priroda je kontradiktorna i možda i postoji dio istine kad mnogi govore da po prirodi nismo monogamni. Tko želi dijeliti, ako je njegova sreća tako veća - go for it."

Slobodne duše otvorenog uma

Neki smatraju da je to stanje otvorenog uma: "Vi koji to ne razumijete ste intelektualne manjine. Oni su slobodne duše ovog svemira koje ne prihvaćaju društvene granice i ne žele da njihovi slobodni duhovi budu vezani u lance nečime što se zove odvratna basic old heteroseksualna veza. Njihova platonska ljubav seže toliko duboko u njihove duše da fizičko tijelo i to kome puše kur... u slobodno vrijeme apsolutno nemaju nikakvog utjecaja na njihovu duhovnu vezu. Nagutajmo se čavala i osjetimo se kao galopirajući konji na divljoj plaži uz zalazak sunca, braćo i sestre. Shvatimo suštinu svemira i povežimo se u jedno veliko JA. Jeb... li vam i sjeme i pleme."

"Začudio si se i iščuđavaš se nečemu što nema veze s tobom. Što je bitno tko što misli o tome?! Nikoga ne ugrožavaju i neka rade što im odgovara. Gledajte malo svoja posla, da se vi jeb... koliko i oni, možda ne biste imali vremena komentirati tko je bolestan, kome je stalo, a kome nije i slične gluposti", objasnio je jedan muškarac svoj stav, a drugi je zaključio: "Zapravo je sasvim prirodno, nekako životinjski i instinktivno, sviđa mi se."

Nije im zapravo stalo do partnera

Mnogi misle da zapravo takvim partnerima uopće nije stalo: "Ja mislim da takvim ljudima ili nije ni najmanje stalo i zato im nije problem dijeliti 'voljenu' osobu ili se toliko vole da to što oni imaju prihvaćeno shvaćanje veze ili braka i ništa se ne može spriječiti između njih pa ni to što se 'druže' s drugim ljudima. Bilo bi zanimljivo čuti iskrene razloge ljudi koji tako funkcioniraju."

"Najčešće jedan član te "otvorene veze" je zaista za to, a drugi baš i nije, ali ne smije ništa reći da ne bi izgubio i ono malo veze s dotičnom osobom", misao je jednog muškarca.

Neki misle da je u pitanju nesposobnost prihvaćanja obveze prema partneru: "Meni to izgleda kao strah i nesposobnost da se okreneš jednoj osobi jer činjenica je kad izabereš nekoga za vezu, onda si s tom osobom sa svim njezinim vrlinama i manama, a sve druge osobe "propuštaš" na neki način. Svoju nesigurnost liječiti tim konceptom otvorene veze je prosto nezrelo. To se zove: 'Ne znam što hoću pa dok ne saznam, idem redom."

Neki su sudjelovali u otvorenoj vezi

A neki su i sami sudjelovali u seksualnom odnosu s jednim parom: "Sudjelovao sam jednom. Mogu samo reći da se par s kojim sam bio toliko voli da to nije normalno. To nikad nisam vidio. Totalno odvojen fizički čin uživanja u seksu od njihove ljubavi. Nevjerojatno. Ni jedna mi nije dala da ju poljubim u usta, ali su mi uredno dopuštale najgnusnije stvari koje su mi se s njima radile. Iskreno im zavidim na toj količini ljubavi. Iako sam se tada osjećao kao da sam u glavnoj ulozi, zapravo sam za njih bio sporedna uloga i samo alat za njihovo ljepše iskustvo."