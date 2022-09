Postoje tri razloga zašto je med rijedak. Prvi razlog zašto je med rijedak je taj da je pun vode. To se događa ako je nepropisno uskladišti ili je ubran prerano ili je netko samo dodao vodu ili sirup ili nešto slično. Med bi trebao imati manje od 20% vode. Idealno manje od 18% ili riskirate fermentaciju.

Drugi razlog zašto je med rijedak je taj da je previše je grijan. Sirovi med će se uvijek na kraju kristalizirati. To je zapravo dobra stvar i znak kvalitete. Neke sorte kristaliziraju brzo ili im treba dugo. Med od bagrema treba do godinu dana kako bi kristalizirao. Kupci to ne vole previše pa pčelari pokušavaju to malo ublažiti. Postoje različite metode, ali sve samo osiguravaju da se med kristalizira u malim kristalima što ga čini glatkim ili kremastim. I dalje se može stvrdnuti tijekom vremena, osobito kada je sadržaj vode nizak, ali se lakše struže iz posude.

Prirodni med osim šećera i vode sadrži i nečistoće. Neke od njih poput enzima i peludi zapravo razlikuju med od samo prljave šećerne otopine, a neki poput komadića voska prave su nečistoće, ali su potpuno bezopasni. Neke tvrtke zagrijavaju med kako bi ga “pasterizirali” što također sprječava njegovu ponovnu kristalizaciju i filtriraju gotovo sve što nije šećer i voda. To rade kako bi se riješili tih nečistoća iz meda. Na kraju, to zapravo više nije med, samo otopina šećera s kemijskim nečistoćama. To je još jedan razlog zašto je med rijedak.