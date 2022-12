Kada je u pitanju zamrzavanje tikvica, postoje dva osnovna načina za zamrzavanje. To su zamrzavanje tikvica narezanih na ploške i zamrzavanje naribanih tikvica. Odaberite onaj način zamrzavanja tikvica koji više odgovara onome što planirate učiniti s vašim tikvicama.

Kada želite zamrznuti tikvice narezane na ploške, najprije operite tikvice. Odrežite i uklonite oba kraja tikvice. Narežite tikvicu na ploške debljine od jednog centimetra. Zakuhajte veliki lonac vode i kuhajte kriške tikvica 1 minutu. Izvadite tikvice šupljikavom žlicom i odmah uronite u ledenu kupku dok se ne ohlade. Osušite papirnatim ručnikom. Stavite komade tikve u jednom sloju na lim za pečenje obložen papirom za pečenje. Zamrznite tikvice 1-2 sata. Izvadite ploške iz zamrzivača, prebacite smrznute komade tikvica u veliku vrećicu s patentnim zatvaračem i čuvajte do 3-4 mjeseca u zamrzivaču.

No, kako funkcionira zamrzavanje naribanih tikvica? Prvo što trebate učiniti kada želite zamrznuti naribane tikvice je naribati tikvice. Nakon toga iscijedite što više vlage pomoću papirnatih ručnika. Najbolje je da to učinite prije zamrzavanja kako biste spriječili kašaste tikvice nakon odmrzavanja. Izmjerite i spremite tikvice u porcije od 200 grama u vrećice za zamrzavanje. Čuvajte naribane tikvice do 4 mjeseca u zamrzivaču.