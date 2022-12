Limuni su prekrasan način za dodavanje svjetline i okusa raznim jelima. Nažalost, neće trajati vječno ako se ostave nezaštićeni. Međutim, dobra vijest je da je zamrzavanje limuna brzo i jednostavno, a produžiti će rok trajanja vašeg limuna.

Kada naučite kako čuvati limun u zamrzivaču, možete zadržati okus limuna do četiri mjeseca. Kada zamrzavate cijele limune, držite ih u plastičnoj vrećici sigurnoj za hranu sa što manje zraka. Uvijek temeljito operite limun prije nego što ga stavite u zamrzivač. No, postoji još jedan način za zamrzavanje limuna, a to je zamrzavanje limuna narezanog na kriške.

Možete zamrznuti kriške limuna da dodate malo limunovog soka u piće ili jela. Za početak stavite izrezane limune na pladanj obložen papirom koji je siguran za zamrzavanje i zamrznite dok se kriške limuna ne zamrznu. To osigurava da se vaše kriške limuna ne smrznu zajedno. Nakon što se zamrznu, premjestite kriške u plastičnu vrećicu koja je sigurna za hranu te ih vratite u zamrzivač. Ovo su dva najjednostavnija načina za zamrzavanje limuna koja će osigurati ukusan limun tijekom cijele godine.