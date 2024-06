Maslac od kikirikija sastojak je koji će omogućiti stvaranje odličnih slastica, može poslužiti kao međuobrok, a pritom je nutritivno bogata namirnica. Popularan je među rekreativcima i sportašima, a sve to nije bez razloga. Nutricionistica Valerija Fabijanić objasnila je za Pomakni granice zašto je maslac od kikirikija na jelovniku sportaša te po čemu se razlikuje od sličnih vrsta maslaca.

"Maslac od kikirikija zapravo je jednostavan proizvod koji se dobiva prženjem, a potom mljevenjem kikirikija do teksture namaza. Ovaj vrlo praktičan i ukusan proizvod može se vrlo lako pripremiti kod kuće ako imate kvalitetniji blender jače snage, međutim lako je dostupan i može se kupiti u gotovo svim prodavaonicama", započela je Valerija Fabijanić.

Na što paziti kod kupnje?

Također, na policama trgovina postoji izbor skupljih i jeftinijih proizvoda, a razlika u cijeni je značajna.

"Prilikom kupovine maslaca od kikirikija, obratite pozornost da proizvod sadrži isključivo 100 % kikiriki. To možete vrlo lako provjeriti na deklaraciji proizvoda gdje u sastojcima ne bi trebali biti drugi sastojci. Često gotovi maslaci od kikirikija znaju sadržavati i palmino ulje, šećer, sol i druge aditive, što nije poželjno u maslacu", upozorila je Fabijanić.

Foto: Shutterstock

Maslac od kikirikija i nutritivni sastav

"Bogat je mastima te sadrži umjerenu količinu proteina na 100 grama. Gledajući nutritivni profil, sastoji se od visokog udjela zdravih mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina, te čak 25 grama proteina na 100 grama proizvoda. Osim toga, odličan je izvor magnezija, željeza i vitamina B6, ali i vlakana", kaže nutricionistica, dodajući kako je upravo takva paleta nutrijenata doprinijela njegovoj popularnosti.

Naime, iako na tržištu postoje i maslaci od drugih orašida, poput maslaca od lješnjaka, badema, indijskih oraščića, pistacija i drugih, maslac od kikirikija je nadmašio ostale.

Foto: Shutterstock

"Ističe se zbog količine proteina i zdravih nezasićenih masti. Međutim, pošto je kikiriki vrlo čest alergen, moguće je koristiti druge biljne namaze. Pri konzumaciji maslaca od kikirikija treba biti oprezan zbog njegove visoke energetske vrijednosti. Naime, dvije žlice maslaca sadrže već 190 kCal, što je prilično visoka vrijednost u odnosu na mali volumen namirnice", upozorava nutricionistica.

"Baš zbog njegove velike energetske vrijednosti, potrebno ga je koristiti umjereno, pogotovo osobe koje imaju želju skinuti kilograme jer se lako može pretjerati u konzumaciji. Međutim, nije potrebno zbog toga izbjegavati ovaj proizvod jer se lako može uklopiti u dnevni unos energije. Naime, 2 žličice maslaca od kikirikija uklopljene u obrok pružit će vam dovoljan osjećaj sitosti zbog količine proteina, vlakana i masti", kaže Fabijanić.

Kako čuvati maslac od kikirikija

Debata oko ispravnog načina čuvanja godinama se odvija između ljubitelja ove namirnice bez jednoznačnog odgovora. Nutricionisti kažu da ga ne treba držati u hladnjaku nakon otvaranja ako ga čuvate na hladnom i tamnom mjestu. Ako je riječ o prirodnom maslacu koji ne sadrži druge dodatke, ondje će izdržati tri do četiri tjedna prije nego što se pojavi plijesan. Ako niste sigurni da ćete u tom roku pojesti maslac, bolja je opcija držati ga u hladnjaku.

Foto: Shutterstock

Prije stavljanja u hladnjak valja ga dobro promiješati. Naime, prirodni maslac će se razdvojiti na ulje i krutu tvar te će se u hladnjaku dodatno stisnuti. To znači da će izgubiti mazivu, kremastu teksturu.

Do otvaranja u originalnoj ambalaži maslac može stajati na sobnoj temperaturi do datuma kojeg je naznačio proizvođač, najčešće između šest i devet mjeseci. Otvorena staklenka u hladnjaku može potrajati i do tri mjeseca. Ako je prošao rok, provjerite miris i izgled. Ustajali okus ili čudna tekstura dobar su razlog da bacite maslac.

