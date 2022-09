Uzgoj krastavaca na balkonu sve je popularniji i realniji, s obzirom na to da rijetko tko danas ima vrt. No, kada razmišljate započeti uzgoj krastavaca na balkonu morate voditi brigu o više stvari. Za početak, važno je odabrati sortu koja je pogodna za balkonski uzgoj. Poljoprivrednici preporučaju da se odaberu sorte Bianca, Gribochanka, Masha, Debut, Zozulya, itd. Njima nije potrebno stalno oprašivanje pa će rezultati biti vidljivi odmah. Naravno, mogu uspjeti i malo zahtjevnije sorte, poput Frigate, no njima će trebati posvetiti i više pažnje.

Uzgoj krastavaca na balkonu moguć je pomoću plastičnih boca, a također se moraju stvoriti određeni uvjeti poput toga da nema propuha. Isto tako, balkon treba imati dodatnu rasvjetu, grijači sustav i ventilaciju ako uzgajate na veliko. To će pomoći brži rast. U plastične boce krastavci se sade na način da se prvo sije sjeme, zatim se pripremi tlo i nadalje se vodi svakodnevna briga o krastavcima. Način sadnje ovisi o sadnici koju imate, ali preporuča se sadnja zimi. Sjemenke krastavca potrebno je natopiti u otopini kalijevog permanganata na 20 minuta, a zatim položiti na vlažnu krpu u plastičnoj boci i dodati zemlju, odnosno smjesu travnjakovog tla, komposta, piljevine i pepea.

Uzgoj krastavaca na balkonu nije jednostavan – zahtjeva puno truda i uloženog vremena, no rezultat se isplati.