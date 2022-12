Umak za pohani luk nezaobilazan je ako si pripremate ovu ukusnu grickalicu. Naravno, to ne mora biti grickalica, no mnogi ju vole tako zvati jer je hrskava i sočna te se umak za pohani luk jako dobro slaže. Umak za pohani luk poslužuje se i uz druga pržena jela tako da ga možete iskoristiti i za druge grickalice i tzv. finger food hranu. Postoje različite varijante, no ovaj umak za pohani luk u nastavku je najbolji.

Umak za pohani luk sastojci:

1 grčki jogurt

1 kiselo vrhnje

Sol, papar

Slatka crvena paprika

Vlasac

Umak za pohani luk priprema:

Grčki jogurt i vrhnje pomiješajte te dodajte začine. Dok pohate luk, ostavite da umak za pohani luk odstoji. Poslužite zajedno. Količinu začina birate sami, ovisno o tome kakve okuse preferirate. Odlična je stvar što umak za pohani luk može stajati i do 3 dana u frižideru, važno je samo da je hermetički pospremljen. Stoga ga možete uvijek držati u frižideru za neočekivane goste. Budite sigurni da će vaš umak za pohani luk oduševiti svakoga!