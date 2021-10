Želite napraviti tijesto za pizzu s praškom za pecivo? Donosimo recept za tijesto za pizzu s praškom za pecivo.

Sastojci za tijesto za pizzu s praškom za pecivo:

• 1 kg brašna od bijelog kruha

• 1 žličica fine morske soli

• 2 x 7 g vrećica praška za pecivo

• 1 žlica šećera

• 4 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

Priprema tijesta za pizzu s praškom za pecivo:

Prosijte brašno, prašak za pecivo, sol na čistu radnu površinu i napravite udubljenje u sredini. U vrču pomiješajte šećer i ulje u 650 ml mlake vode i ostavite nekoliko minuta, a zatim ulijte u udubljenje u brašnu. Zatim dodajte brašno postupno sa strana i umiješajte ga u tekućinu.

Nastavite miješati, uvlačeći veće količine brašna, a kad se sve počne sjedinjavati, unesite ostatak brašna svojim čistim rukama posutim brašnom. Mijesite dok ne dobijete glatko, elastično tijesto. Stavite kuglu tijesta u veliku zdjelu posutu brašnom i pobrašnite joj vrh. Pokrijte zdjelu vlažnom krpom i stavite u toplu sobu oko sat vremena dok tijesto ne udvostruči svoju veličinu. Sada izvadite tijesto na površinu posutu brašnom i malo ga zamijesite kako biste rukama istisnuli zrak-to se zove poništavanje tijesta.

Možete ga upotrijebiti odmah ili ga držati zamotanog u prozirnu foliju u hladnjaku (ili zamrzivaču) dok to ne bude potrebno. Ako koristite odmah, podijelite tijesto na onoliko malih kuglica koliko želite napraviti pizze - ova količina tijesta dovoljna je za pripremu oko šest do osam srednjih pizza. Dobro je razvaljati pizze 15 do 20 minuta prije nego ih poželite skuhati.

Nemojte ih razvaljati i ostaviti da odstoje nekoliko sati - ako ovako radite unaprijed, bolje je da tijesto, prekriveno prozirnom folijom, ostavite u hladnjaku.

Međutim, ako ih želite razvaljati pa morate učiniti jednu stvar manje kada su vaši gosti okrugli, jednostavno razvaljajte tijesto u grube krugove, debljine oko 0,5 cm, i stavite ih na malo veće komade natrljanog maslinovog ulja i limenom folijom posutom brašnom. Zatim možete složiti pizze, pokriti ih prozirnom folijom i staviti u hladnjak. Upravo ste napravili tijesto za pizzu s praškom za pecivo.